Подведены итоги Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

В Москве состоялось подведение итогов пятого, юбилейного сезона студенческой олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Дипломы олимпиады получили 4082 тыс. человек.

Олимпиада прошла по 72 направлениям – от журналистики до робототехники. Состязания традиционно включают в себя два этапа: отборочный и заключительный. Организаторы отмечают, что количество участников заключительного этапа выросло по сравнению с прошлым сезоном с 15 170 до 16 917, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Выросло и количество дипломантов. Если в четвертом сезоне их было 3881, то в пятом дипломантами стали 4082 участника из 380 вузов. Из них 140 — золотые медалисты, 187 — серебряные, 231 — бронзовые, а также 1282 победителя и 2242 призера.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что конкурс повышает престиж региональных российских университетов. С этого года одним из критериев попадания вуза в известный в профессиональном сообществе рейтинг RAEX стало участие студентов в олимпиаде «Я – профессионал». В него вошли 136 университетов, 29 из которых являются организаторами олимпиады.

«Победители олимпиады с удовольствием включаются во внутрироссийскую мобильность и поступают в другие вузы. Это создает хорошее взаимодействие между разными университетами. И чем больше вузов будут включаться в эту работу, тем больше появится возможностей для студентов», – отметил он.

«Многие победители «Я – профи» и других проектов платформы «Россия – страна возможностей» имеют возможность отправиться в бесплатные путешествия по России. Им доступно участие в программе развития туризма «Больше, чем путешествие». И таких путешественников уже 19180 человек, в том числе 591 представитель «Я – профи». Совсем скоро дипломанты пятого сезона олимпиады тоже смогут бесплатно побывать в разных уголках нашей большой страны», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Основные итоги юбилейного сезона подвела руководитель олимпиады Валерия Касамара. «Юбилейный сезон во многом особенный, в том числе в формировании топа по числу дипломантов. Традиционно у нас первые места занимают «Математика» и «Лечебное дело и педиатрия». Далее картина в пятом сезоне меняется: «Психология», «Юриспруденция», «Дизайн» и «Экология» – это модные направления, популярные среди молодежи. Направление «Управление персоналом» входило в топ-10 лишь в третьем сезоне, сейчас оно на седьмом месте по количеству дипломантов. «Фармация», «Педагогическое образование (основное)» и «Востоковедение» в топе оказались впервые за 5 лет», – отметила она.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов заметил, что академическое сообщество проявляет все больше интереса к состязаниям. Он подчеркнул, что в этом году впервые появились дипломанты из 44 новых вузов, 37 из которых – не из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, впервые за 5 лет проведения олимпиады к числу регионов с участниками-дипломантами присоединились Мурманская и Магаданской области.

Дипломанты пятого сезона олимпиады получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники олимпиады – бронзовые, серебряные и золотые медалисты – также получат денежные премии от 100 до 300 тыс. рублей.