Байдена сочли слишком токсичным для Юго-Восточной Азии

Экономическая инициатива в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF, Indo-Pacific Economic Framework), объявленная президентом США Джо Байденом, стала «посмешищем для стран Юго-Восточной Азии», которые вместо реальной помощи получили лишь «пустые обещания» от американской администрации, сообщили СМИ.

Как говорится в опубликованной редакционной статье индонезийской газеты Jakarta Post, Байден пригласил семь из десяти членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) присоединиться к новому формату с целью «дистанцирования их от Китая – главного торгового партнера». Однако, отмечается в статье, «вместо того, чтобы обсудить конкретные экономические преимущества IPEF, представители АСЕАН выслушивали наставления президента США о скрытой опасности коррупции и отказах крупных корпораций выполнять свои налоговые обязательства», передает ТАСС.

«Его предложения слишком токсичны для региона, а инициатива IPEF стала посмешищем для стран Юго-Восточной Азии», – указывает газета. «Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии нуждаются в присутствии Соединенных Штатов, особенно чтобы сбалансировать активизацию действий Пекина в Южно-Китайском море. Вместе с тем главная задача членов АСЕАН заключается в доступе к прибыльному американскому рынку», – пишет издание.

Jakarta Post также напоминает, что на прошедшем 12–13 мая в Вашингтоне саммите США – АСЕАН Байден выступил с «пустыми экономическими обещаниями для региона», предложив помощь лишь в размере 250 млн долларов. «Это мизер по сравнению с объявленными в ноябре прошлого года обязательствами Китая по выделению региональному блоку 1,5 млрд долларов», – указывается в статье.

Президент США, находясь на прошлой неделе с визитом в Токио, рассказал, что IPEF будет создавать новые правила для экономики XXI века, которые помогут экономикам всех стран-участниц развиваться быстрее и на равных условиях. Байден предложил участникам IPEF взять на себя первые в своем роде обязательства, которые гарантировали бы стабильную и надежную работу цепочек поставок тех или иных товаров. Американский лидер пригласил присоединиться к новому формату Австралия, Бруней, Вьетнам, Индия, Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Япония.

Напомним, Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.

МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.

Американист Малек Дудаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что «заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона».