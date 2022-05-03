Грузия указала на потерю доверия к заявлениям украинских властей

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о том, что обвинения, которые раздаются по разным адресам от украинских структур, снижают уровень доверия к ним, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Будапешт был якобы заранее уведомлен о начале Россией специальной военной операции и рассчитывал получить от этого выгоду, Шалва Папуашвили сказал, что «к сожалению, в последнее время мы слышим такие обвинения – сначала по отношению к Грузии, Азербайджану и Армении, теперь к Венгрии».

«Выдвигается обвинение к стране-члену НАТО о том, что она связана с Россией. К сожалению, украинские структуры своими заявлениями вредят уровню доверия (к ним)», – отметил он.

Председатель парламента заключил, что в итоге «в обществе (Грузии) на них нет реакции».

Накануне замминистра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия во время встречи во внешнеполитическом ведомстве официально выразил недовольство временному поверенному в дела Украины.

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