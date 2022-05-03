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Грузия указала на потерю доверия к заявлениям украинских властей
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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о том, что обвинения, которые раздаются по разным адресам от украинских структур, снижают уровень доверия к ним, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Будапешт был якобы заранее уведомлен о начале Россией специальной военной операции и рассчитывал получить от этого выгоду, Шалва Папуашвили сказал, что «к сожалению, в последнее время мы слышим такие обвинения – сначала по отношению к Грузии, Азербайджану и Армении, теперь к Венгрии».
«Выдвигается обвинение к стране-члену НАТО о том, что она связана с Россией. К сожалению, украинские структуры своими заявлениями вредят уровню доверия (к ним)», – отметил он.
Председатель парламента заключил, что в итоге «в обществе (Грузии) на них нет реакции».
Накануне замминистра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия во время встречи во внешнеполитическом ведомстве официально выразил недовольство временному поверенному в дела Украины.
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Стало известно об аресте пытавшегося бежать с «Азовстали» канадского генерала
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Канадского генерала Тревора Кадиера арестовали при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе, сообщили СМИ и блогеры.
По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадиера доставили в Москву, где он предстанет перед судом, передает канал «360».
Пользователи Twitter предложили в случае поимки генерала в качестве наказания испытать на нем новые медицинские препараты.
Ранее сообщалось, что на «Азовстали» есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Молдавия решила дождаться реакции Газпрома на просрочку долга за газ
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Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательства согласовать погашение долга за газ до 1 мая, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, заверив, что республика подготовилась к возможной приостановке поставок.
«Мы не получили официального ответа от «Газпрома» и не знаем мотивов [продолжения поставок российского газа в Молдавию]», – приводит ТАСС слова Спыну, сказанные вице-премьером республики в интервью телеканалу «ТВ-8».
Также молдавский министр заверил, что у страны достаточно запасов газа, чтобы продержаться какое-то время.
«Молдавия готова и имеет достаточно резервов, чтобы выстоять, если Газпром решит прервать поставки. У нас в резерве есть около 24 млн кубометров газа, которых хватило бы на месяц летнего потребления», – приводит его слова РИА «Новости».
«Согласно протоколу, мы должны были провести аудит до мая, но началась война на Украине, компании просто отказывались участвовать в тендере. Мы могли обсудить вопрос продления срока проведения аудита на заседании Молдавско-российской межправительственной комиссии, но она не состоялась по тем же причинам», – добавил Спыну.
В воскресенье газораспределительная компания «Молдовагаз» проинформировала, что поставки газа идут в штатном режиме, согласно условиям контракта. Ранее Спыну допустил, что Газпром может прекратить подачу газа в республику после 1 мая, так как Молдавия отказалась выполнять договоренности о возврате долга за потребленное топливо.
Напомним, 15 апреля власти Молдавии отказались признавать долг Газпрому без проведения независимого аудита. Вопреки этому в конце апреля в «Молдовагазе» заявили о подтверждении Газпромом запрошенных Молдавией объемов газа на май.
Напомним также, 19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом республики запрет на георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V». Она заявила, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории». Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил Санду, что «в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты».
Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania GmbH
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Министерство финансов США выдало лицензию, которая разрешает сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября.
На компанию распространяются санкции, которые связаны с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций. Лицензия относится также к любым структурам, в которых Gazprom Germania GmbH принадлежит от 50% и более, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Ранее Германия попыталась расплатиться за газ «украденными» у Газпрома деньгами. Оплата некоторых поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, была отклонена Газпромбанком.
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Меньшова высказалась о поездке Джоли на Украину цитатой Ленина
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова привела цитату Ленина в связи с поездкой Анджелины Джоли на Украину, назвав ее визит кино и пиаром.
«Какое поразительное единение в освещении приезда киноактрисы Анджелины Джоли во Львов. Прямо наглядная демонстрация того, как США побеждает в вопросах пиара», – цитирует «Комсомольская правда» Меньшову.
Также актриса и телеведущая привела цитату Ленина, который еще сто лет назад сказал, что важнейшим из искусств является кино. «Ведь не ошибался. До сих пор – верно», – добавила она.
Ранее СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится во Львове в рамках «личного» визита в регион.
Как позднее заметила официальный представитель МИД Мария Захарова, главная цель этой поездки – «перебить повестку», отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе. Она напомнила о российском артисте Иосифе Кобзоне, когда он «вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью».
Известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.
Напомним, в Сети появилось видео, на котором Анджелина Джоли в кафе во Львове раздает автографы.
Польша решила помочь Германии отказаться от российской нефти
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Польша предложила Германии использовать свои НПЗ, чтобы отказаться от нефти из России, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
«Мы, как Польша, готовы поддержать своим НПЗ в Гданьске амбиции немецкой стороны по дерусификации», – цитирует Москву Reuters, передает Ura.ru.
Министр надеется, что эмбарго Евросоюза на российскую нефть вступит в силу до конца года.
Ранее Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.
Между тем Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.
Вместе с тем ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ЕК угрожает применить санкции к тем странам, которые согласились оплачивать в рублях за поставку российского газа.
В Сети показали танковую дуэль российского экипажа с украинским Т-64БВ
Опубликовано видео с беспилотника, на котором можно увидеть настоящую танковую дуэль между украинским и российским экипажами, в котором Т-64БВ отступил и был подбит.
Подчеркивается, что двоим танкистам ВСУ удалось сбежать. Примечательно, что третьего члена экипажа они бросили умирать. Известно, что ВС РФ в ходе боестолкновения также уничтожили позицию минометного расчета украинских войск, передает ФАН.
Ранее МВД ДНР показало видео ликвидации прорыва колонны ВСУ из порта Мариуполя.
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Глава МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев
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Российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за скандальное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет», в котором заявил, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
«Заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова – это скандальное высказывание. Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом», – цитирует РИА «Новости» Лапида.
С заявлением выступил также мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста Яд Вашем, осудив слова Лаврова и назвав необоснованными «утверждения о еврейском происхождении Гитлера».
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Шольц назвал условие отмены санкций против России
Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции.Он (президент РФ Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) должен договориться с Украиной». По словам Шольца, это не должен быть «навязанный мир», – цитирует ТАСС Шольца.
Он также заявил, что цель Германии заключается в том, чтобы Россия прекратила военную спецоперацию на Украине. «Наша цель состоит в быстром окончании боевых действий, в выводе Россией своих войск», – сказал он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]»,– отметила она.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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Украинские военные рассказали, из-за чего попали в плен
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Украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства, которое, не дав инструкций на случай отступления, оставило целые подразделения на волю случая и сбежало.
«(В плен попали) в первый же бой – нас вывезли по темному, поставили на дорогу, сказали прикрывать, нагнали кучу людей с разных подразделений... Начался обстрел минометами... кто пережил, тот пережил», – передает РИА «Новости» речь одного из пленных.
По его словам, когда пошли в наступление, правый фланг вместе с командирами сбежал, оставив другие подразделения без команды отступать. «Мы даже и не знали, куда отходить, если честно... Нас не в ту сторону повел (сержант) и мы нарвались на русский спецназ... Нам предложили сдаться, у нас не было другого выбора, потому что нас тупо положили, это глупо было, мы даже не знали, куда отходить, – ни точки сбора, ни путей отхода», – пояснил военнопленный.
Также пленные добавили, что оказались удивлены некорректным отношением ВСУ к мобилизованным. По словам рассказчика, отношение оказалось «как к разменным монетам», «одноразовым солдатам». «Броню выдали только через три недели после мобилизации», – добавил он.
При этом солдат поразился корректным отношением российских военных к пленным, так как по телевизору им «рассказывали совсем другое».
«Удивлен, что (российские военные к нам) корректно относились... Потому что нам говорили по телевизору... совсем другое. А с нами по-людски разговаривали, кому надо было – оказали первую помощь», – рассказал он.
Ранее британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
О рекордной сдаче в плен более 1 тыс. военных ВСУ силам ВС России и НМ Донецкой народной республики стало известно 13 апреля. В результате успешных наступательных военных действий добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.Среди сдавшихся порядка 300 человек были ранены, еще 90 – неходячие. Людям оказали необходимую медицинскую помощь.
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В Сети показали брошенную у промзоны «Азовстали» технику неонацистов
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Журналист RT Мурад Газдиев опубликовал видео с брошенной националистами техникой, среди которых БТР националистов, оборудованный двигателем Mercedes, насосами из Италии, электроникой Америки и Великобритании.
Экипировка и личное вооружение боевиков также говорит о «спонсорстве Запада».
«Долгие годы страны Запада публично абстрагировались от «радикального «Азова*»(против вооруженного формирования возбуждено уголовное дело в России). Но захваченные документы и фото подтверждают: за кулисами те самые «либеральные» страны Запада годами тренировали и экипировали праворадикальные батальоны Украины», – написал Мурад Газдиев в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Конгресс США за месяц до начала спецоперации России.
Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения Украине и другим странам Восточной Европы.
Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.
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Посол Украины в Германии сравнил Шольца с колбасным изделием
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Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному», – сказал Мельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Напомним, Шольц объяснял свой отказ лететь в Киев апрельским решением украинских властей отказать президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приеме.
До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник критиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений. Он назвал «вялой» политику канцлера Олафа Шольца.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Германия оказалась «одной из самых нерешительных стран ЕС» в ситуации вокруг Украины.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
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Стало известно, кто будет вести шоу «Сегодня вечером» вместо Галкина
Первый канал показал анонс шоу «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе вместо Максима Галкина, который уехал с семьей в Израиль.
Программа вернется в эфир 7 мая. Гостями выпуска стали Николай Расторгуев, Лариса Лужина, Марина Неелова, Борис Галкин и другие, передает «Говорит Москва».
О том, что народного артиста России Николая Цискаридзе утвердили на роль ведущего телепередачи, стало известно во время ее съемок 28 апреля. Между тем сам Цискаридзе анонсировал выпуск программы «Сегодня вечером» в своем Telegram-канале.
Кстати, руководство Первого канала еще не решило, останется ли Николай Цискаридзе в проекте на постоянной основе или нет. Все будет зависеть от того, насколько он впишется в формат программы. Помимо Цискаридзе телеканал рассматривает еще несколько кандидатов на место Галкина, пишет «СтарХит».
Ранее СМИ сообщили, что Максим Галкин уволился с Первого канала.
Напомним, певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин уехали из России и проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле.
Телеведущий опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет.
После Галкин заявил, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», но отметил, что у него «все хорошо».
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СМИ: Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями
Антироссийские санкции США и их союзников привели к тому, что они попали в свою же ловушку: высокая инфляция и сбои в цепочках поставок угрожают прибыли западных корпораций, а повышение процентных ставок усугубляет ситуацию, пишет The Hill.
«Санкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Вопреки усилиям по исключению России из мировых финансовых потоков рубль резко восстановился, тогда, как валюта Японии обвалилась до двадцатилетнего минимума, напоминает автор.
От санкций против России страдают и бедные страны, на них ложится основная тяжесть экономических последствий, заключает журналист.
Газета ВЗГЛЯД писала, к каким печальным последствиям они приведут Европу.
Кадыров сообщил о масштабном наступлении по всей линии фронта в ЛНР
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике, начиная от завода «Заря» и до населенного пункта Воеводовка, в результате которого противник был выбит из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние.
«Помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за луганское направление освобождения независимых республик Донбасса, сообщает, что 2 мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной «Адлер») провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«В результате молниеносной атаки противник был выбит из укрепленных позиций и отброшен на значительное расстояние. В ходе проведенных боев противник понес потери в количестве семь единиц техники и более 100 единиц живой силы. Работа по уничтожению бандеровцев продолжается, стремительно идет наступление. Захвачено брошенное солдатами ВСУ в спешке трофейное оружие и боеприпасы. В рядах украинских военных наблюдается паника, в следствие чего враг применил артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказал российским войскам неоценимую помощь!», – сообщил Кадыров.
В минувшую субботу офицер Народной милиции объявил о взятии под контроль промзоны Рубежного, превращенной украинскими силовиками в один сплошной укрепрайон. В прошлую среду помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сообщал, что под контролем украинских войск в пригороде Рубежного оставался только химзавод «Заря».
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ВС России нанесли удар по логистическому центру возле Одессы
Российские военные поразили ангары с иностранными вооружениями на территории Одессы, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
По его словам, были уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар ТБ2» и ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.
Он добавил, что артиллерия ВС России нанесла удары 54 украинским огневым позициям и почти 200 районам сосредоточения живой силы и техники. «Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневые позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники», – приводит слова Конашенкова ТАСС.
Кроме того, в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2 783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня», – подчеркнул представитель ведомства.
По данным Минобороны, также уничтожено 1 тыс. 255 орудий полевой артиллерии и минометов, 2 тыс. 590 единиц специальной военной автомобильной техники.
В пятницу утром в Минобороны сообщали, что ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также в ведомстве уточнили, что ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
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