Россия назвала приоритет внешней политики

Захарова высмеяла заявление посла США о российской молодежи

Представитель МИД Мария Захарова назвала смешными слова посла США Джона Салливана о российской молодежи, которая не может «получить доступ к источникам информации, не контролируемым правительством».

«Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ? Это говорит посол страны, которая требует выдачи и много лет преследует Ассанжа, опубликовавшего документальные свидетельства представлений США? Это говорит посол страны, банки которой заблокировали счета корпунктов российских СМИ? Смешно», – написала Захарова в Telegram.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что многие россияне, особенно молодежь, «стремятся получить доступ к другим источникам информации, неподконтрольным правительству», но это якобы очень сложно.

Ранее телеканал «ЛенТВ24» был отключен YouTube за трансляцию торжеств по случаю Дня Победы.

Напомним, блокировки против российских СМИ применялись сервисом YouTube уже более 50 раз: закрыты и личные каналы российских независимых журналистов, и телеканалы с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, и РЕН ТВ. Последний громкий скандал был связан с закрытием аккаунта канала «Дума ТВ». Запрещались не только новостные, но и такие ресурсы, как религиозный канал «Спас» или развлекательный ТНТ.