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Россия назвала приоритет внешней политики
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Россия считает наращивание взаимодействия с государствами – членами ОДКБ приоритетом внешней политики, заявили в российском МИД в связи с 30-летием подписания договора.
«Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами – членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики», – отметили в министерстве, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что целый ряд двусторонних встреч с лидерами стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланирован у президента Владимира Путина на юбилейном саммите этого объединения 16 мая.
Захарова высмеяла заявление посла США о российской молодежи
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Представитель МИД Мария Захарова назвала смешными слова посла США Джона Салливана о российской молодежи, которая не может «получить доступ к источникам информации, не контролируемым правительством».
«Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ? Это говорит посол страны, которая требует выдачи и много лет преследует Ассанжа, опубликовавшего документальные свидетельства представлений США? Это говорит посол страны, банки которой заблокировали счета корпунктов российских СМИ? Смешно», – написала Захарова в Telegram.
Посол США в России Джон Салливан заявил, что многие россияне, особенно молодежь, «стремятся получить доступ к другим источникам информации, неподконтрольным правительству», но это якобы очень сложно.
Ранее телеканал «ЛенТВ24» был отключен YouTube за трансляцию торжеств по случаю Дня Победы.
Напомним, блокировки против российских СМИ применялись сервисом YouTube уже более 50 раз: закрыты и личные каналы российских независимых журналистов, и телеканалы с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, и РЕН ТВ. Последний громкий скандал был связан с закрытием аккаунта канала «Дума ТВ». Запрещались не только новостные, но и такие ресурсы, как религиозный канал «Спас» или развлекательный ТНТ.
Захарова ответила испугавшейся глобального голода главе МИД ФРГ
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила причину роста цен испугавшейся глобального голода главе МИД Германии Анналене Бербок, обвинившей Россию в мировом кризисе.
«Цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом, под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого – признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», – написала Захарова в Telegram.
Дипломат указала, что первопричиной этому служит развал государственности Украины, который также является делом рук коллективного Запада.
«К нему причастны, в том числе предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме», – отметила Захарова.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предрекла глобальный голод из-за ситуации на Украине. «Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены – не только у нас, но и по всему миру, – и грозит жестокий голод», – заявила Бербок. Она добавила, что эта «блокада экспорта продовольствия» является сознательной и становится, таким образом, якобы частью «гибридной войны: «Россия питает почву для новых кризисов».
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США захотели запретить России использовать «Посейдоны» и «Сарматы»
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Соединенные Штаты хотят ограничить или запретить использование беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в будущем соглашении по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат» и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», – приводит слова посла России в Соединенных Штатах ТАСС.
Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин упомянул о «Сармате» в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В апреле он анонсировал поставки МБР «Сармат» в РВСН.
Напомним, 20 апреля с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев отмечал, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с чего начиналась разработка ракеты «Сармат».
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
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В Сети высмеяли поведение Джонсона во время исполнения гимна Украины
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На видео, которое опубликовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в соцсетях, политик с задумчивым видом слушает украинский гимн в исполнении 11-летней девочки, слегка раскачиваясь и отстраненно глядя вдаль.
«Он думает: сэндвич с индейкой или ветчиной на ланч?» – предположил интернет-пользователь Martin_BELfast, передает РИА «Новости».
«Здорово, да. Возможно, теперь надо спеть песню о том, почему наши счета за энергию удвоились», – посоветовал Will Carpenter.
«Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника и, что еще важнее, о бутылке кларета, чтобы запить его», – возмутился metabourke.
«Твое лицо, когда понял, что лекарство для кишечника не сработало», – объяснил реакцию Джонсона Rob Smith.
«Выглядишь немного смущенным, приятель. Это потому что вина не было?» – поинтересовался Lewis Sutton, припомнив Джонсону нашумевшие вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.
Ранее читатели британской газеты Daily Express резко высказались против недавнего решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона направить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в 1,3 млрд фунтов.
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Путин высказался по поводу вступления Финляндии в НАТО
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Отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
«Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин и Ниинисте обсудили ситуацию на Украине. Президент России указал финляндскому лидеру, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены из-за незаинтересованности украинской стороны в серьезном и конструктивном диалоге.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину и проинформировал российского лидера о намерении страны вступить в НАТО в ближайшее время.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Медведев: России плевать на непризнание новых границ странами G7
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран Группы семи (G7).
«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», – написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя заявление глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи по итогам трехдневной встречи.
Комментируя намерение Запада поставлять оружие Киеву, «пока это необходимо», Медведев отметил, что «G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того, чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей». Он также подчеркнул, что намерение G7 активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти, означает «продолжение грабежа граждан «семерки» для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран».
В субботу главы МИД стран G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – пообещали поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». В прошлое воскресенье страны G7 взяли на себя обязательство постепенно «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей».
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Лавров: Подобной массовой высылки дипломатов не было даже в холодную войну
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Подобной массовой и синхронной высылки российских дипломатов, которая происходит сейчас, не было даже в годы холодной войны, дипломатическая служба России перешла на особый режим работы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
По его словам, на Западе травле подвергаются российские деятели культуры, искусства, спортсмены, ученые, бизнесмены, а также простые граждане России. «[Антироссийская] кампания не обошла стороной и наших дипломатов, им часто приходится трудиться в экстремальных условиях, иногда с риском для здоровья и жизни, но даже в самые мрачные годы холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов мы не припомним», – цитирует ТАСС министра.
Лавров отметил, что ситуация в мире потребовала перевода российской дипломатической службы в особый режим, который требуют поставленные руководством страны новые задачи по защите национальных интересов
Также он отметил, что последствия гибридной войны Запада против России ощутят все.
«Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Глава российского МИД заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены. Министр добавил, что «многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада отказались от всех правил и практикуют против России любые враждебные действия, включая грабеж.
До этого Лавров назвал проблему с российской дипломатической собственностью в США «грабежом среди белого дня». Это произошло после того, как США отобрали собственность, которая закреплена за Россией двусторонним межправительственным ратифицированным документом.
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В Турции озвучили план эвакуации националистов с «Азовстали»
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Турция готова отправить корабль для эвакуации украинских националистов, раненых солдат и мирных граждан с мариупольского завода «Азовсталь», если их доставят в порт Бердянска на Азовском море, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Согласно плану, эвакуированные с крупного металлургического завода «Азовсталь» люди будут доставлены по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на Азовском море. А турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул. Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это, мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», – приводит ТАСС слова Калына со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков – в первую очередь тяжелораненых – с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, при этом Киев хотел бы подписать документ о порядке этой процедуры.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход украинских боевиков с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие, раненым окажут помощь.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
ВС России разбили украинскую переправу через Северский Донец
Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец, по которой пытались перенаправить бронетехнику противника, сообщили в Минобороны.
На видео можно увидеть накрытую артиллерийским огнем переправу, а также огонь по противнику боевых машин пехоты БМП-3 и маневрирование во взаимодействии с мотострелками.
«В ходе разведывательно-поисковых действий мотострелкового подразделения ВС РФ расчетом беспилотного летательного аппарата было обнаружено подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, предпринявшее попытку переправиться по наведенной понтонной переправе», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Далее российские артиллеристы и экипажи боевых машин пехоты завершили разгром бронетехники противника, которую успели перенаправить.
Ранее Минобороны России показало, как группа десантников штурмует опорный пункт украинских войск.
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В США заявили о начале тяжелейшего энергокризиса за полвека
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Соединенные Штаты переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет, заявил президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт.
«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие», – приводит ТАСС слова Стюарта, сказанные в эфире телеканала Fox News.
Президент Американской ассоциации нефти и газа отметил, что власти Соединенных Штатов не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике. «У этой администрации [президента США Джо Байдена] нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему», – констатировал он.
Накануне стоимость бензина в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л). При этом в Калифорнии галлон стоит в среднем 5,87 доллара, в штате Мэриленд галлон высокооктанового бензина обойдется в 6 долларов.
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Сына «полевого лекаря» лидера УПА задержали под Харьковом
Врач-инфекционист Виктор Веретенченко, сын «полевого лекаря» лидера украинских коллаборационистов задержан в Волчанске в Харьковской области: у него изъяли нацистскую литературу и атрибутику.
При обыске у Веретенченко также были изъяты, бюсты украинского националиста Степана Бандеры, а также военачальника УПА*(запрещено в России) Романа Шухевича, «полевым лекарем» которого был отец задержанного.
На вопрос, знает ли Веретенченко о преступном приказе украинским врачам о намеренном нанесении телесных повреждений российским солдатам в случае их плена, он ответил положительно, передает РИА «Новости».
В его квартире также нашли семейные артефакты, а именно жестяной молитвенник кустарного окопного производства с изображением немецкого пистолет-пулемета, датированный 1943 годом, который его отец получил в награду за участие в рядах УПА. Сам Веретенченко признался, что поддерживал нацистские идеи отца всю жизнь и «коллекционировал» националистическую атрибутику.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала о семи главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.
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Иран заявил об отказе конкурировать с Россией на рынке нефти в случае заключения СВПД
Тегеран не будет конкурировать с Москвой на нефтяном рынке, если с западными странами будет заключен СВПД, заявил советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди.
«Иран вообще не может быть конкурентом России на мировом рынке нефти и газа. У Ирана давно есть свои постоянные покупатели нефти, сейчас же Иран экспортирует свою нефть на полную мощность, то есть Иран производит на полную мощность и продает максимальный объем нефти прямо сейчас. Но если СВПД все-таки будет подписан, то мощность производства и объем продаж может еще немного увеличиться. При этом Тегеран никогда не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке», – сказал Маранди РИА «Новости».
По словам Маранди, ситуация вокруг Украины вынуждает Европу форсировать заключение соглашения с Ираном по СВПД из-за энергетического кризиса.
«Одной из причин так называемого стремительного желания европейцев договориться с Ираном являются военные действия на Украине и потребность мирового рынка в иранских нефти и газе, постоянной необходимости в иранских энергетических ресурсах», – добавил он.
В марте Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.
Как пояснял газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин, «в целом рассматривать Иран как нашего союзника я бы не стал. Иран будет делать только то, что выгодно ему самому».
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Медведев сыронизировал по поводу заявления G7 о санкциях
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления глав МИД G7 о продолжении санкций в отношении России, пошутив: он надеялся, что Москве предложат материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины.
«Против Москвы будут приняты дальнейшие ограничительные меры. А мы думали, что страны «семерки» предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
«Еще «семерочники» забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование. Все еще впереди», – сыронизировал он.
Страны G7 ранее пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит Россия. При этом сообщается, что санкции против России из-за спецоперации на Украине не затронут российский экспорт сельскохозяйственных ресурсов в развивающиеся страны.
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Посол в США рассказал, как дипломатов пытаются подтолкнуть на предательство
Представители США пытаются подтолкнуть российских дипломатов и военных на предательство, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.
«Ужас в том, что известные политики, которых я раньше достаточно уважал, чьи знания высоко ценил, публикуют призывы в американских СМИ к российским дипломатам и военным перейти на сторону так называемой демократии. По существу, моих товарищей подталкивают на предательство, которое в любой стране расценивается как омерзительный поступок», – приводит ТАСС заявление Антонова в эфире «Соловьев Live».
Кроме того он рассказал, что сотрудники российского посольства в Вашингтоне получают угрозы, в том числе физической расправы.«Это как осажденная крепость. В принципе, наше посольство работает во враждебной среде, – заметил он. – Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. В адрес моих товарищей, сотрудников посольства, поступают угрозы, в том числе физической расправы».
Антонов констатировал, что власти США прекратили диалог.«Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону или электронной почтой, да и то по техническим вопросам», – сказал он. Дипломат добавил, что «к сожалению, продолжается и визовая война».
Ранее в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что даже в годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, что разрушает отношения с Западом.
Он также заявил об отсутствии предателей среди дипломатов.
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Умер певец Ренат Ибрагимов
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Народный артист РСФСР, певец, композитор, актер Ренат Ибрагимов умер в Москве в возрасте 74 лет, сообщила дочь артиста.
«Да, умер. Мне сейчас тяжело», – заявила РИА «Новости» дочь артиста.
«К сожалению, нашего доброго наставника, художественного руководителя (Театра песни) не стало», – приводит ТАСС слова директора певца Александра Яковлева.
Певец находился дома, когда стало плохо с сердцем, родные вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть артиста, пишет «Бизнес Онлайн».
Ренат Ибрагимов родился в городе Львове, в семье военнослужащего, затем семья переехала в Казань. Здесь он окончил Казанскую государственную консерваторию, начал творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх, среди которых «Князь Игорь», Эскамильо («Кармен»), Валентин («Фауст»), Евгений Онегин («Евгений Онегин»), Елецкий («Пиковая дама»).
В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V всесоюзного конкурса артистов эстрады. Успех и известность пришли после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где он получил главную премию. На счету Ибрагимова также работа в ряде кинофильмов, он снял несколько кинокартин. Артист пел на пяти языках, репертуар Ибрагимова составлял сотни народных, эстрадных и оперных композиций. В 1999 году основал театр песни Рената Ибрагимова, что позволило ему популяризировать разные музыкальные жанры.
Ибрагимову было 74 года.