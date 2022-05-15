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Bloomberg: ЕС разработал план покупки российского газа
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Евросоюз (ЕС) предложит своим импортерам газа решение, которое поможет избежать нарушения санкций при покупке топлива в России. И при этом идея позволит выполнять новые условия Москвы об оплате газа в рублях, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации издания, в новом руководстве по платежам за газ Европейская комиссия (ЕК) планирует указать, что компании должны сделать четкое заявление о том, что они считают свои обязательства выполненными, когда платят в евро или долларах по существующим контрактам. Агентство также отмечает, что исполнительный орган ЕС сообщил правительствам на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.
«Еще один ключевой момент заключается в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в евро или долларах и заявят о выполнении своих обязательств, от российской стороны не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа», – добавили в издании.
Источник Bloomberg также рассказал, что на той закрытой встрече мнения представителей правительства разделились касательно плана ЕК. По информации издания, поддержали идею Германия, Венгрия, Италия и Франция. Польша внесла «некие юридические ясности». Других же смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях.
Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Эксперт оценил угрозы ЕС отобрать газохранилища Газпрома
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«ЕС пытается заставить операторов закачать топливо в хранилища. Но когда Европа начнет замерзать, российский газ просто конфискуют. Для нас это лишено смысла», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Австрия пригрозила Газпрому отобрать хранилище в Зальцбурге, если его не наполнят голубым топливом. А власти Германии добились права национализировать объекты критической энергетической инфраструктуры.
«Газпром уже даже не пытается оставить за собой газовые хранилища в Европе. Дело в том, что сейчас ЕС требует от операторов выполнить норматив о 80% наполненности ПХГ к началу октября. Таким образом, российская компания должна закупить у себя же топливо», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если сейчас выполнить эти требования, то зимой Европа может заявить, что у них чрезвычайное положение из-за дефицита газа, а затем они могут просто конфисковать его вместе с хранилищами», – уверен собеседник.
«Мы уже видим, что у Газпрома отобрали все активы в Германии, у «Новатэка» аналогичным образом изъяли все в Польше. И согласно официальным заявлениям, это некие аресты, но почему-то даже без решения суда», – продолжил Юшков.
По словам эксперта, Газпром, понимая, что все его европейские активы под угрозой, готов изменить тактику. «Россия теперь, скорее всего, будет только напрямую продавать голубое топливо. Причем делаться это будет исключительно на рыночных условиях. Даже немцы, которые традиционно платили ниже рынка, будут лишены этой привилегии», – заключил Юшков.
Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
«Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский Газпром не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», – сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.
Нехаммер также рассказал в опубликованном в четверг интервью газете «Кляйне цайтунг», что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа. Он уточнил, что Австрия не собирается национализировать это газовое хранилище.
«Это значит «используй или потеряешь». Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. «Хайдах» стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии», – отметил канцлер.
Напомним, поставки газа в Австрию идут бесперебойно и в нормальном объеме, сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер.
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Финские СМИ: Решение о вступлении в НАТО приведет к прекращению поставок газа из РФ
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Россия может прекратить поставки газа в Финляндию уже 13 мая в ответ на решение страны вступить в НАТО, об этом сообщило издание Iltalehti со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны.
По информации газеты, ранее ожидалось, что прекращение поставок случится 23 мая, когда подойдет очередной срок оплаты. Однако финские парламентарии Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо допустили, что отключение может произойти и раньше, передает «Фонтанка».
Отмечается, что прекращение поставок газа из России «вызовет серьезные проблемы» для ряда финских предприятий и производства продуктов питания.
Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
В МИД назвали новым флангом угрозы России желание НАТО присоединить Финляндию.
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Немецкий министр оценил способность Германии пережить зиму без российского газа
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При значительной экономии энергии и полных газохранилищах Германия сможет пережить зиму без поставок газа из России, заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
По мнению министра, промышленность и частные лица в германии могут снизить потребление энергии на 10%. Хабек считает, что при этом они не окажутся в «бедственном положении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wirtschafts Woche.
«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», – заявил он. Однако, как подчеркнул Хабек, цены на газ все равно «будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют»
На днях Хабек после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ. До этого Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ».
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Газпрому запретили транспортировать газ через Польшу по «Ямалу – Европе»
Газпрому теперь запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«В соответствии с указом президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал – Европа». Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для Газпрома это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступления форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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Цены на газ в Европе ускорили рост
Стоимость газа в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.
Так, цена июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF растет с самого открытия торговой сессии. Утром она составила 1085,8 доллара (+6,4% к расчетной цене среды – 1020,7 доллара). Далее котировки ускорили темпы роста – до максимальных 1233,9 доллара (+20,9%). Стоимость сохраняется выше 1200 долларов и растет почти на 20%, передает РИА «Новости».
Котировки начали значительно расти 10 мая после сообщения «Оператора ГТС Украины» о том, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с утра 11 мая.
Напомним, правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из России.
В Кремле заявили о невозможности попавших под санкции компаний участвовать в поставках газа
Иностранные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У представителя Кремля уточнили, как внесение 31 компании в санкционный список отразится на поставках газа в Европу.
«Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний, поэтому с этими компаниями не будет никаких взаимоотношений, они просто запрещены», – передает слова Пескова ТАСС.
Он добавил, что «эти компании не могут больше участвовать в процессе» поставок газа из РФ.
Напомним, правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские дочки Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
СМИ: Словакия будет получать газ из России и в случае оплаты в евро
Словакия продолжит получать природный газ из России даже в том случае, если не сможет рассчитаться за него в рублях и произведет оплату в евро, о чем говорится в письме, которое российская сторона направила в Братиславу, говорится в материале, опубликованном на сайте братиславской газеты «Правда».
«В этом письме говорится, что если банк [отправителя платежа] окажется не в состоянии провести расчетную операцию [по обмену евро на рубли], то газовый поток [в Словакию] продолжит поступать, а оплатой будет считаться принятая сумма в евро. Положения, прописанные в [действующем] контракте, таким образом, останутся неизменными», – сообщает издание со ссылкой на государственного секретаря министерства экономики республики Карола Галека, передает ТАСС.
Словакия должна произвести очередной платеж за поставки российского газа 20 мая. Россия обеспечивает потребности республики в данном виде энергетического сырья на 85-87%.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях.
До этого немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
В Газпроме рассказали о поставках в Европу через Украину
Газпром подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 64,9 млн куб. м через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Он подчеркнул, что заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 64,9 млн куб. м на 14 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена», – приводит его слова ТАСС.
Накануне объем прокачки составлял 61,97 млн куб. м.
Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.
Стало известно о готовности итальянской Eni к рублевым расчетам за газ
Итальянская нефтегазовая группа Eni готова в мае оплатить российский газ, даже если придется делать это в рублях, сообщили источники.
По информации Bloomberg, готовность Eni платить, даже если расчеты будут переведены из евро в рубли, отражает переговорные усилия Газпрома. Газпром указывает, что подобные расчеты не нарушают санкций ЕС, поскольку не имеют непосредственного отношения к российскому ЦБ. Источники сообщают, что рублевого счета у Eni пока нет, но итальянская компания ведет юридическую работу по подготовке к его созданию в случае необходимости, передает РИА «Новости».
В апреле сообщалось, что Eni не намерена открывать рублевый счет. В ЕК назвали оплату российского газа в рублях обходом санкций Евросоюза. Bloomberg сообщало, что рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.
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Молдавия объяснила оплату российского газа в евро
Распределительное предприятие «Молдовагаз» платит за российский газ в евро, так как не входит в число недружественных России стран, заявил председатель правления предприятия Вадим Чебан.
Чебан рассказал, что прежде оплата производилась «в основном в долларах, хотя по договору могли платить и в рублях, и в евро». Он отметил, что «были случаи, когда платили в рублях, если возникали проблемы с долларами». «С 1 мая мы не можем оплачивать в долларах – только в рублях и в евро», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на RTR Moldova.
Как пояснил Чебан, с ноября действует договор, в рамках которого «Молдовагаз» платит за российский газ в евро. При этом Газпром не требовал переходить «на расчеты в рублях, так как Молдавия не зачислена Россией в число недружественных стран». Чебан заверил, что сейчас Молдавия осуществляет платежи по графику.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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В Германии заявили, что страна не готова к полному отказу от газа из России
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Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ, заявил в Берлине вице-канцлер ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
По словам Хабека, преждевременный отказ от российской нефти может «спровоцировать рост цен и, возможно, нарушить цепочки поставок». «Нам нужно быстрее создавать инфраструктуру» для альтернативных поставок, добавил министр.
«Мы не можем сейчас осуществить газовое эмбарго», – отметил он. По его словам, впереди у властей Германии «еще много работы», сообщает ТАСС.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал возможные сроки принятия новых санкций ЕС против России. Как сообщалось, в воскресенье постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России из-за позиции Венгрии.
До этого ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров в ЕС.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство ЕК грозит подрывом европейского единства. Он также заявил, что санкции ЕС в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате ЕК собралась компенсировать Венгрии отказ от российской нефти.
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Номинации на транзит российского газа через Украину выросли на 20%
Транзит российского газа через территорию Украины в пятницу, 13 мая, может вырасти на 20% по сравнению со значениями накануне, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).
Номинации на транзит газа из России на 13 мая через газораспределительную станцию «Сохрановка» отсутствуют, а через станцию «Суджа» составляют около 60,8 млн кубометров. По сравнению с объемом в 50,6 млн кубометров, который Газпром подавал для Европы транзитом через Украину накануне, рост транспортировки газа может составить чуть более 20%, передает ТАСС.
В четверг Газпром сообщал, что подает газ для Европы транзитом через Украину через газоизмерительную станцию «Суджа», а заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной.
В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.
Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.
В ЕК назвали оплату российского газа в рублях обходом санкций Евросоюза
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Оплата странами ЕС российского газа в рублях по-прежнему расценивается Брюсселем как нарушение применения европейских санкций по отношению к России, подтвердил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.
«Использование этого метода было бы нарушением санкций», – сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе, сообщает «Интерфакс».
Он заявил, что в ЕК внимательно изучили письмо Газпрома своим европейским клиентам с разъяснением нового указа президента России от 4 мая, уточняющего процедуру платежа за газ в рублях.
«С учетом указа наша позиция, наши ориентации (для стран ЕС) по режиму санкций остаются прежними», – отметил Макфи.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях.
До этого немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
В Германии сочли неоправданным отказ от поставок газа из России
Полный отказ ФРГ от поставок российского газа, о чем заявила во время визита в Киев министр иностранных дел Анналена Бербок, нецелесообразен и является недостижимой целью, заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре.
Котре считает, что «это невозможно и нецелесообразно», и, «как кажется, у главы МИД эмоции взяли верх над разумом». Он добавил, что «Германия и в дальнейшем будет зависеть от таких выгодных по цене и экологически чистых энергоносителей, как российские», передает ТАСС.
Также Котре выразил надежду, что газопровод «Северный поток – 2» сможет стать хорошей основой для улучшения отношений между Востоком и Западом: «Не использовать существующий газопровод – ничего не может быть абсурднее».
Кроме того, он считает, что «фантазии правительства ФРГ насчет экспроприации (имущества принадлежащих России энергетических компаний) и дискуссия о введении эмбарго на энергоносители сыграли значительную роль в раскручивании нынешней спирали эскалации».
«Почему Россия должна быть дружелюбной, если Германия ведет себя недружелюбно? (...) Последствиями этой иррациональной энергетической политики являются предсказуемые перебои в снабжении, еще более высокие, антисоциальные цены и нанесение ущерба правовой безопасности Германии как экономически активной страны», – считает депутат.
Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна не готова к полному отказу от газа из России.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал возможные сроки принятия новых санкций ЕС против России. Как сообщалось, в воскресенье постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России из-за позиции Венгрии.
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Песков не увидел политики в желании получить от Молдавии долг за газ
Желание Газпрома получить от Молдавии задолженность за газ не имеет никакой политической подоплеки, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Собственно, контакты идут по линии Газпрома, ведь эти долги висят на балансе Газпрома. Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в Газпроме. Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти, это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что связывает с «политическим подходом» требования Газпрома о погашении всех долгов за газ, копившихся с 1994 года.
Напомним, погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых Газпром согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку голубого топлива в Молдавию на следующие пять лет. По последним данным, долг «Молдовагаза» составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей его общая сумма достигает 709 млн долларов.
Стороны договорились, что согласуют до 1 мая погашение задолженности, однако правительство Молдавии не успело провести аудит и просит отсрочки. В Молдавии говорили, что российский газовый холдинг может остановить поставки из-за неисполнения Молдавией своих обязательств.
Кроме того, Песков заявил, что планов о прекращении поставок российского газа в Финляндию с пятницы, 13 мая, нет, а соответствующие сообщения финских СМИ являются «очередной газетной уткой».
«Газпром же поставляет газ разным потребителям в Европе, в том числе и странам, которые являются членами НАТО. Газпром неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на Европейский континент», – подчеркнул представитель Кремля.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Напомним, финские СМИ ранее писали, что Россия якобы может прекратить поставки газа в Финляндию уже 13 мая в ответ на решение страны вступить в НАТО. Отмечалось, что это «вызовет серьезные проблемы» для ряда финских предприятий и производства продуктов питания.