Росавиация заверила в безопасности гражданских полетов

Возможные теоретические перебои с сигналами GPS не повлияют на безопасность полетов в гражданской авиации РФ, так как GPS является только одним из нескольких источников информации о точном местонахождении самолета, говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве также подчеркнули, что на данный момент информации о сбоях в работе GPS не поступало.

«По состоянию на 22 апреля в Росавиацию не поступала информация о наличии сбоев или отказов наземного оборудования радиотехнического обеспечения полетов и бортового оборудования воздушных судов, функционирующего с использованием сигналов GPS. Системы работают штатно. Отключение или нарушение работы GPS на территории Российской Федерации не окажет влияния на безопасность полетов воздушных судов», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как заявил замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев, России нужно подготовить летный состав и перестроить системы управления полетов российских авиакомпаний на ГЛОНАСС.

«Возможность отключения системы GPS рассматривалась уже достаточно давно, как один из серьезных элементов санкционной политики, и ряд экспертов были уверены, что именно этот инструмент будет запущен раньше, чем, скажем, санкционные инструменты в банковской сфере», – передает РИА «Новости» слова политика.

По его словам, система ГЛОНАСС надежная и на протяжении длительного времени зарекомендовала себя очень хорошо. По мнению Васильева, «в одних транспортных направлениях перейти на ГЛОНАСС будет легче, чем в других».

«Сейчас нам потребуется подготовить, конечно, в первую очередь летный состав, перестроить системы управления полетов на новую систему, безусловно, предварительно ее протестировав. И достаточно оперативно все остальные виды транспорта переориентировать на нее», – добавил сенатор.

Принимая такое решение, должна быть полная уверенность, что все будет работать как часы, поскольку это жизни людей, доставка грузов, сказал парламентарий. «Уверен, таким решением мы сможем только повысить уровень транспортной безопасности. А вот насколько быстро эту работу можно провести, тут должны сказать специалисты», – пояснил законодатель.

Васильев подчеркнул, что ради сомнительных санкций, которые имеют, как правило, обратный эффект от изначально заложенного, Запад разрушает годами налаженную кооперацию в различных сферах деятельности и отраслях. И тем самым заставляет мир идти по пути национальных разработок, потому что в противном случае западные компании-разработчики имеют возможность в удалённом формате отключать жизненно-важные системы для работы транспорта. «А это уже национальная безопасность», – сказал политик.

«В сложной ситуации, в которой находится наша страна, мы научились работать быстро, но, еще раз хотел бы подчеркнуть, главное, чтобы это было сделано не только быстро, но и качественно», – заключил замглавы комитета СФ.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, но переживать не стоит, так как у России есть ГЛОНАСС.