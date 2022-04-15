Москвичей предупредили о заморозках и гололеде в выходные

В субботу в Москве сформируется снежный покров до 5 см и ожидается сильный ветер, в воскресенье – заморозки и гололед, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С Запада надвигается теплый фронт, он сегодня накроет к вечеру Центральную Россию, в Москве начнется небольшой дождь, вечером он усилится, станет ливневым, всю ночь будет поливать как из ведра, а как только циклон в утренние часы развернется тыловой частью, начнет обеспечивать доступ холодного воздуха», – передает слова Тишковца РИА «Новости».

Далее дождь будет идти вместе со снегом, а в течение дня снег уже пойдет без дождя. Будет формироваться неустойчивый снежный покров толщиной до 3–5 сантиметров.

Синоптик отметил, что температура будет иметь обратный суточный ход. Если ночью ожидается плюс 4–6, то днем будет прохладнее – плюс 3–5. Ожидается штормовой ветер северо-восточных румбов, который будет достигать 17 метров в секунду.

«В ночь на воскресенье ударят легкие заморозки, до минус 1–2 градусов, а заряды снега продолжатся, но уже меньшей интенсивности. На дорогах снежно-водяная каша превратится в гололедицу, так что в ночь на воскресенье пешеходам и автомобилистам, которые переобули автомобиль на летние шины, стоит быть аккуратными. Снежные заряды продержатся до конца выходных», – добавил метеоролог.

Потепление и улучшение погоды ожидается в Москве на следующей неделе. Днем будет плюс 10–15, а ночью около плюс 6.