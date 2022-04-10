Словакия допустила продажу Украине самоходных гаубиц

Ходаковский призвал спасать Россию от печальных глобальных перспектив

Командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил, что необходимо не спасать Донбасс и Украину от неофашистов, а спасать Россию от печальных глобальных перспектив, попутно спасая Донбасс и зачищая пространство от неонацистов.

«Вчера прочитал одну статью, в которой отображена техническая часть правды о положении дел на подконтрольных нам бывших (надеюсь) украинских территориях. Там и про несогласованность действий разных структур, и про непродуманность решений, и про неэффективность нашей пропаганды... много замечаний, и все по существу, хоть и гиперболизировано», – написал Ходаковский в Telegram.

При этом, по его словам, есть в этой статье ключевой момент, которым автор «демонстрирует ущербность собственной позиции» и «позиции официальных властей». В частности, автор статьи говорит о том, что Россия не может предложить украинцам больше, чем Европа.

«Там был, дескать, европейский выбор, стремление к лучшему, будущее для их детей в цивилизованном мире... А мы что можем предложить – беспрепятственно отмечать Девятое мая?» – говорится в сообщении.

Ходаковский подчеркнул, что пора прекратить рассуждать в рамках линейной логики: «Были фашисты, а мы спасители-антифашисты; мы вас освободили – будьте счастливы».

«Они привыкли жить так, как они жили, мало кто из них хотел, чтобы кто-то приходил и от чего-то их спасал. Это в большинстве своем обыватели провинциального типа, которые рассуждают простыми житейскими категориями, и сложные конструкты в их головах и душах не приживаются», – заявил он.

По его словам, «нам нужно понимать, что мы делаем свое дело для нас самих, для нашего, не их будущего».

«Они либо могут стать частью этого будущего, либо остаться сбоку, либо покинуть зону нашего влияния. Мы пришли решать свои задачи. Не спасать Донбасс, не спасать Украину от неофашистов, а спасать Россию от печальных глобальных перспектив, попутно спасая Донбасс и зачищая пространство от неофашистов. Мы должны быть добрыми к населению, мы должны сделать все, чтобы восстановить их уровень жизни, предоставить им условия для развития – но мы не должны их учить во что им верить и как им думать. Мы должны сами научиться правильно верить и правильно думать, чтобы мы сами не считали, что наша духовность и наша жизнь – это только Бессмертный полк и Девятое мая. А когда мы это поймем сами – тогда и они это примут, потому что поверят», – добавил он.

Ранее Ходаковский заявил, что если националистов выпустить за пределы Мариуполя, с ними потом вновь придется столкнуться на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью.

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