Хуснуллин заявил о приостановке проектов использования воды со дна Азова и опреснения в Крыму

Проекты использования воды из скважин на дне Азовского моря и опреснительных установок для обеспечения Крыма решено отложить в связи с возобновлением работы Северо-Крымского канала, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Что касается опреснительных установок, в этой ситуации они не нужны, потому что цена опреснения очень дорогая. Да, это крайняя мера, мы к ней готовились. Я сам лично выезжал на площадки, у нас площадки на случай, что если бы воды не было подземной достаточно, мы бы быстро поставили опреснительную установку. У нас проекты, места – все готово было. <…> Вода под Азовом найдена – это большой плюс. Мы посчитали примерные затраты на ее транспортировку, сейчас считаем, что это нецелесообразно делать. <…> Это [использование воды из скважин на дне Азовского моря] достаточно дорого, поэтому мы пока отложили», – цитирует ТАСС Хуснуллина.

Он также отметил, что ремонт Северо-Крымского канала потребует вложения десятков миллиардов рублей. Средства на эти цели у страны есть, проект включен в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма.

В первую очередь, по его словам, вода из канала будет использоваться для сельскохозяйственных нужд.

Ранее Владимир Путин заявил о решении проблемы по обеспечению Крыма питьевой водой.

Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал.

26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал.

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