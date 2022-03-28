Лавров: Никакой изоляции России нет

Россия не находится ни в какой изоляции, у Москвы огромное количество партнеров, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе интервью сербским СМИ.

«Что касается изоляции, никакой изоляции нет», – передает его слова РИА «Новости».

«У нас партнеров огромное количество и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Азии в целом, в Африке, в Латинской Америке. У нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами и, конечно же, среди этих организаций Африканский союз и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и многие другие», – сказал Лавров.

По словам главы МИДа, Запад всегда сможет найти повод для санкций против России. «Поскольку цель-то ведь не решить какую-то конкретную проблему, а цель заключается в том, чтобы сдерживать развитие России в стратегическом, геополитическом плане. Поэтому умение Запада искать поводы нам хорошо известно», – отметил он.

При этом на нынешнем этапе поразил всплеск такой беспрецедентной русофобии.

«Я бы даже сказал взрыв «пещерной русофобии», которая проснулась практически во всех западных государствах и которую лидеры этих государств активнейшим образом поощряют и подпитывают», – добавил Лавров.

Однако в ЕС есть здравомыслящие лидеры, которые видят всю пагубность разжигания такого рода русофобии.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в заявлении по случаю Дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации назвала беспрецедентными масштабы русофобии в ряде стран. Ранее в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за растущей русофобии в западных странах. Песков заявил о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому.

При этом Песков заявил, что международное право практически не работает, в связи с этим возможностей для защиты интересов русских за границей мало.