Лавров пообещал постоянно поднимать тему военно-биологической деятельности США

Тему военно-биологической деятельности США Россия будет поднимать постоянно в Совете безопасности ООН, поскольку она напрямую связана с угрозами для международной безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Конечно же, наше глубочайшее беспокойство вызвали нескрываемые намерения киевского режима обзавестись еще и ядерным потенциалом. Ну и в этом ряду, как теперь выясняется, реализуемые Пентагоном на Украине военно-биологические программы, создание почти трех десятков лабораторий. Мы эту проблему поставили в Совете Безопасности ООН, и это не разовая постановка, эта тема станет у нас постоянно играющей, потому что это напрямую связано с рисками и угрозами для международного мира и безопасности», – цитирует ТАСС Лаврова.

Он добавил, что именно в таком ключе Москва будет ставить вопросы о нетранспарентной военно-биологической деятельности по всему миру.

«Нас, конечно, особо интересует наше геополитическое пространство, пространство бывшего Советского Союза, на котором американские военные, Пентагон активнейшим образом создают военно-биологические лаборатории, о деятельности которых не всегда знает и страна нахождения этих военных объектов Соединенных Штатов», – заключил глава МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине.

В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.

Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

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