Лавров указал на отказ стран Запада подтверждать фактами свои заявления

Представители западных стран не предоставляют фактов, потому за ними и обращаются к России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Глава ведомства привел в качестве примера ситуацию, когда представитель США в СБ ООН назвал ложью российские утверждения об американских биолабораториях на Украине.

«Это один из многочисленных примеров, который может объяснить, почему, когда нужно узнать факты, обращаются, как правило, к нашему постоянному представителю, а не к представителям западных стран, которые, прямо скажем, фактами совсем не балуют своих зрителей», – цитирует Лаврова ТАСС.

Он добавил, что Запад не давал доказательств, обвиняя Россию в ряде ситуаций.

«Осталось «хайли лайкли» и с отравлением блогера [Алексея] Навального, со сбитым малайзийским «Боингом» над Донбассом – все это построено на очень зыбких утверждениях, не подкрепленных никакими фактами. Замечу, что по всем этим случаям, да и по многим другим, именно Россия сейчас требует предъявить доказательства», – сказал министр.

Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.