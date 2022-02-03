Назальную вакцину от COVID решили использовать для ревакцинации

Главврач московской больницы объяснила, как часто нужно вакцинироваться

Вакцинироваться от коронавируса российскими препаратами раз в полгода достаточно для иммунитета, сообщила главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.

«Сегодня для отечественных вакцин, которые показали максимальную эффективность в мутациях бесконечных COVID-19, мы однозначно можем сказать, что [вакцинация] раз в шесть месяцев [дает] достаточный уровень иммунизации, который на сегодня актуален», – цитирует ее ТАСС.

При этом Лысенко считает, что в будущем от коронавируа придется ревакцинироваться регулярно.

«Безусловно, в перспективе, я думаю, что <...> мы будем жить в ежегодном режиме вакцинирования, как это происходит во время респираторного вируса», – сказала врач.

Напомним, в среду в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград, в ходе которой президент Владимир Путин высоко оценил труд медиков. Положительно глава страны оценил работу главного врача Московской городской клинической больницы № 52 Марьяны Лысенко, а также хирурга Андрея Каприна. Лысенко была удостоена звания Героя Труда России.

Путин также отметил, что с первых дней пандемии примером полной самоотдачи, олицетворением профессиональных и личных качеств, необходимых медику, стала Лысенко.