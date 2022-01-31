Гинцбург назвал сроки регистрации назальной вакцины от COVID

Инфекционист прокомментировал причину смерти Виктора Мережко

«Люди ни в коем случае не должны заниматься самолечением, причем ни в каком возрасте», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя смерть киноактера и режиссера Виктора Мережко от осложнений коронавируса.

На 85-м году жизни в Москве умер советский и российский киноактер и режиссер Виктор Мережко. По словам его дочери Марии, в декабре артист заболел коронавирусом, но, считая, что это простая простуда, решил лечиться самостоятельно. В январе выяснилось, что одно легкое у него было поражено на 90%, а второе – на 95%, его положили в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние и очистить легкие до 65%, но позднее появились осложнения, отнялась нога, была проведена операция, во время которой медики заметили «какой-то сгусточек крови». Спустя неделю Мережко скончался.

«Лично я, как врач, считаю обсуждение конкретного пациента не слишком этичным, потому что я не его лечащий врач, не читал его истории болезни и выписок. Однако, что касается клинической картины, то это довольно типичная история у пожилых людей. Переносимая коронавирусная инфекция может вызывать массивное поражение легочной ткани. И даже, если человек в общем-то стабилизируется, то достаточно длительное время сохраняется угроза тромбоза», – говорит Коновалов.

Он рассказывает, что сгустки крови (тромбозы) довольно часто встречаются при коронавирусной инфекции – и это доказанный факт. При подобных осложнениях специалист рекомендует незамедлительно обращаться к врачу и строго следовать его назначениям, обращая внимание на то, что каждый случай индивидуален, поэтому объем вмешательства, обследования и лечебного воздействия подбирается в зависимости от состояния пациента.

«Люди ни в коем случае не должны заниматься самолечением, причем ни в каком возрасте. Вообще понятие «самолечение» – это когда лечение идет без контроля специалиста. Причем неважно, насколько этот контроль посредственный или это удаленные консультации на основании каких-то обследований, все должно быть под контролем врача», – предупреждает инфекционист.

При этом Коновалов подчеркивает, что есть определенные факторы, которые ухудшают течение коронавирусной инфекции, и в первую очередь – это отсутствие предварительной вакцинации. В связи с этим врач настоятельно рекомендует гражданам всех возрастов привиться против COVID-19.

Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким умерших 30 января актера Леонида Куравлева и сценариста и режиссера Виктора Мережко, назвав их очень талантливыми и всенародно любимыми людьми искусства.