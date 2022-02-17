«Автомобилисты России» рассказали, как сформировать в обществе неприятие к хамскому поведению на дорогах

Абсолютное равенство на дорогах и неотвратимость наказания для всех граждан, вне зависимости от статуса, сформирует в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя соответствующий призыв президента Владимира Путина.

На заседании коллегии МВД глава России Владимир Путин обратил внимание на то, что необходимо продолжить работу по повышению безопасности на дорогах, работу над поведением водителей, формировать в обществе неприятие безответственного вождения.

«Власти должны начать с себя. То есть, прежде всего должны перестать хамить на дорогах судьи, прокуроры, депутаты, чиновники и так далее. Именно они подают пример, потому что часто пользуются безнаказанностью, различными иммунитетами, которые у них есть. Поэтому это требование я бы прежде всего обратил бы к ним», – говорит Похмелкин.

По его словам, когда будет наведен порядок среди власть имущих, то это станет хорошим примером и для обычных граждан. Так он предлагает перейти к абсолютному равенству на дорогах.

Кроме того, он считает, что важно обеспечить неотвратимость наказания, поскольку последние крупные смертельные ДТП выявляли у виновника аварии многочисленное количество неоплаченных штрафов за превышение скорости. «Безнаказанность таких людей порождает цепную реакцию правонарушений. Поэтому, для исполнения данного элемента необходимы равенство и справедливость. Люди на такие вещи очень чутко реагируют», – уверяет специалист.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России войдет войдет штраф за опасное вождение на дорогах, который составит 3 тыс. рублей.