Путин обратил внимание на хамское поведение водителей на дорогах

Надо продолжить работу по повышению безопасности на дорогах, работу над поведением водителей, формировать в обществе неприятие безответственного вождения, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

«В дорожно-транспортных происшествиях по-прежнему погибает много людей и много детей, к сожалению. Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры на дорогах», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент также призвал «формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах».

Он отметил опыт, накопленный у ведомства во взаимодействии с общественными, волонтерскими объединениями.

«Надо развивать такое партнерство и дальше, формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах», – добавил президент.

Путин отметил, что подразделения ГИБДД традиционно подвергаются критике, однако «порядка на дорогах, надо это все-таки признать, стало больше», передает ТАСС.

По его словам, этот тезис подтверждает статистика по ДТП, погибшим и пострадавшим на дорогах

Ранее президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил, что приоритетом ведомства должна быть борьба с криминалом.