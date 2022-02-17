Путин назвал приоритет работы МВД

Приоритетом Министерства внутренних дел должна быть борьба с криминалом, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ведомства.

«Важнейший приоритет – активная, наступательная борьба с криминалом», – цитирует Путина ТАСС.

Также глава государства призвал правоохранителей существенно повысить раскрываемость преступлений.

«В прошлом году в федеральный закон «О полиции» были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции. В том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам», – сказал он.

Путин подчеркнул, что серьезнейшей нагрузкой на систему министерства стала коронавирусная инфекция.

«Несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, все-таки это серьезная нагрузка на ведомство в целом, да и вот сейчас министр доложил, почти половина тех, кто собирался принимать участие в нашем мероприятии, почти что половина заболели», – приводит слова президента РИА «Новости».

Вместе с тем, отметил глава государства, система МВД действует устойчиво и надежно.

Он также призвал МВД укрепить звено участковых.

«Приближается столетие службы участковых уполномоченных. Обращаю внимание руководства МВД, нужно не только, что называется, провести юбилейные мероприятия, но и принять дополнительные решения, направленные на укрепление участкового звена», – сказал Путин.

В октябре в 2021 года В МВД сообщали, что за 10 месяцев прошлого года ущерб от преступности в России превысил 345 млрд рублей. В результате преступлений погибли более 17 тыс. человек.