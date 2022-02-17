Завуча петербургской школы решили проверить после опроса о криминальном прошлом учеников

Родители шестиклассников школы №290 Санкт-Петербурга пожаловались на проведенный завучем опрос о совершенных их детьми преступлениях, прокуратура города организовала проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения федерального законодательства об образовании, а также норм профессиональной этики педагогического работника в деятельности должностных лиц ГБОУ СОШ №290 Красносельского района», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам мамы одного из школьников, накануне ей позвонил сын и попросил помощи с ответом на вопрос: «Какое преступление ты совершил?». Ответа «не совершал» в предложенном классным руководителем и по совместительству завучем по воспитательной работе Инессой Холопегковой, по ее словам, в тесте не было.

«Я была удивлена, что за опросы дает в классе учительница без моего ведома, и попросила сына сфотографировать опрос. Когда я увидела вопросы, я испытала шок, все они касались преступлений и способов их совершения», – цитирует РИА «Новости» маму школьника.

Родительница разместила опрос в родительской группе класса в соцсети, где состояла и классный руководитель, после чего школьник позвонил и матери, и заявил, что его отругала педагог, но он сделал аудиозапись.

На ней слышны крики на детей, педагог общается с детьми на повышенных тонах и допускает грубые выражения.

В прокуратуре города добавили, что вопрос о принятии мер реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

Ранее педагог из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвавший проверить сообщения. Министр просвещения Сергей Кравцов потребовал восстановить Сапрыкину на работе, пообещав провести проверку.