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Лавров: Надеюсь, что в Донбассе не повторится история с отзывом миссии ОБСЕ в Косово
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Москва надеется, что в Донбассе не повторится история с миссией ОБСЕ в Косово, когда это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
«Я надеюсь, что все причины, которые побудили отдельных участников ОБСЕ отозвать своих мониторов из этой миссии, связаны исключительно с такими факторами, как коронавирусная инфекция, отдых. Потому что зная, что страны, о которых идет речь, на самом деле в авангарде информационной террористической кампании, невольно приходит на ум, что у них могут быть какие-то скрытые мысли», – передает его слова РИА «Новости».
«И я очень не хотел бы, чтобы повторился печальнейший опыт ОБСЕ 1999 года, когда руководитель миссии ОБСЕ в сербском крае Косово господин Уолкер, американский гражданин, раздул лживую тему убийства мирных жителей якобы в селе Рачик. Потом было доказано, что эти мирные жители на самом деле были вооруженными боевиками и погибли в бою. Но господин Уолкер тогда публично заявил, что был акт геноцида, единолично заявил, что отзывает миссию ОБСЕ из Косово, и, по сути дела, это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО против бывшей Югославии», – добавил Лавров.
Ранее в МИД России заявили, что решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
До этого в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.
Частные перевозчики рассказали о пропуске россиян через границу Украины
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«Киев усилил меры по проверке всех въезжающих граждан России, но тотального запрета на въезд для них нет», – рассказал газете ВЗГЛЯД один из перевозчиков через КПП Гоптовка – Нехотеевка. Ранее в Верховной раде сообщили о запрете на въезд россиян на Украину.
«Украина ввела более тщательную проверку данных всех въезжающих россиян после того, как в заявлениях политиков и в СМИ стала разгораться истерия о «скором нападении страны-агрессора», – рассказал представитель одной из компаний.
По его словам, пограничники проверяют все документы, а в случае необходимости проводят краткую беседу с въезжающим. «Если есть какие-то подозрения – то могут и отказать во въезде. Поэтому мы советуем всем гражданам РФ брать с собой как можно больше документов, подтверждающих свою «чистоту», – пояснил предприниматель.
В другой компании газете ВЗГЛЯД рассказали, что украинские пограничники пускают только тех россиян, у кого есть украинский вид на жительство, а также по извещению о том, что на территории Украины умер их родственник.
«Для других россиян Украина закрыла въезд с 12 февраля. Украинские пограничники ссылаются на некое распоряжение властей, но не говорят, чье именно, и копию этого документа не показывают», – сказал он.
Собеседник добавил, что в качестве обоснования запрета на пропуск пограничники выдают россиянам бумагу о том, что они якобы финансово несостоятельны для въезда на Украину.
Ранее о том, что россиян перестали пропускать на Украину, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. «Страна.ua» уточнила, что исключение делают лишь для тех, у кого на руках есть справка о смерти близких родственников.
Сообщения об ограничениях также появились в группах в соцсетях, посвященных перевозкам через российско-украинскую границу. В комментариях 12 февраля люди стали писать, что стоят на границе, где после 20:00 ввели ограничения на въезд россиян на Украину.
Вскоре пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Андрей Демченко заявил, что информация о запрете на въезд на Украину граждан России является слухами.
«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», – сказал он украинскому изданию «Телеграф».
При этом Демченко подтвердил, что десятки иностранных граждан получают отказ на въезд в страну по разным причинам. Иногда среди приезжающих есть и россияне, которым надо выполнять условия для въезда в страну в общем порядке.
Госпогранслужба Украины сообщила, что около 7 тыс. россиян не пропустили на территорию Украины в 2021 году, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.
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Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
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Депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался, передает ТАСС.
Между тем Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, из которого следует, что текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».
«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
Во вторник Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Единороссы внесли в Госдуму проект о консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
«Провести консультации с Министерством иностранных дел РФ по проекту обращения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К Президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики» и обсуждение указанного проекта обращения», – говорится в документе, размещенном в электронной базе данных Госдумы.
Между тем источник в думском комитете по СНГ рассказал, что на Совет Госдумы направят сразу два законопроекта о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик: первый –в адрес президента, второй – в МИД, передает РИА «Новости».
«Завтра на Совет Думы будут вынесены два постановления. В одном говорится о направлении в адрес президента. Второе – о том, чтобы отправить на консультацию в МИД, чтобы (скоординировать) с минским процессом», – сказал он.
Первый документ внесли депутаты от КПРФ. В проекте обращения Думы к президенту они просят рассмотреть вопрос признания республик Донбасса как независимых государств и как можно скорее начать с их руководством переговоры для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества.
Второе постановление представили депутаты от «Единой России». По словам источника, оно ускоряет процесс признания.
В частности, процедура предусматривает, что документ должен пройти ряд инстанций: администрацию президента, затем МИД, потом он снова отправится в администрацию президента, а после этого – уже к главе государства. Единороссы предложили ускорить процесс и отправить постановление сразу в МИД, пояснил источник.
Напомним, депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума.
В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
В ДНР заявили о плане генштаба Украины по захвату Донбасса
Украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Генеральный штаб вооруженных сил Украины приготовил уже план, он скоро будет утвержден на Совете безопасности Украины, по вторжению на территорию республик», – заявил Басурин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что украинская сторона не намеревается с помощью силы захватить контроль над неподконтрольными ей территориями Донецкой и Луганской областей.
МИД заявил о серьезной озабоченности решением о передислокации сотрудников СММ ОБСЕ на Украине
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Решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность. Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации. Призываем руководство ОБСЕ решительно пресечь попытки манипуляции миссией и не допускать втягивание организации в разыгрываемые вокруг нее нечистоплотные политические игры», – говорится на сайте МИД России.
Также, по словам Захаровой, «исходим из того, что в условиях искусственно нагнетаемой напряженности мониторинговая деятельность миссии в полном соответствии с ее мандатом востребована как никогда».
Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.
В Совфеде ответили на отказ Киева выполнять Минские соглашения
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«Слова главы МИД Украины о якобы «российских» условиях в Минских соглашениях ведут к ухудшению ситуации в Донбассе и бьют по украинскому режиму», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Кулеба заявил генсеку ООН, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».
«Увиливание Киева от выполнения «Минска-2» и попытка переложить часть ответственности на Россию стали результатом невнятной политики Запада по украинскому направлению, не решающегося обязать Киев выполнять свою часть договоренностей», – заметил член Совета Федерации, бывший заместитель постоянного представителя России при ООН Константин Долгов.
Парламентарий напомнил, что Украина является подписантом Минских соглашений. Более того, выполнять все пункты этого документа так, как он написан, Украину обязывает резолюция Совета безопасности ООН.
«Кулеба, вероятно, забыл о своих прямых обязанностях. Тут, видимо, сыграли свою роль поставки рядом западных стран оружия Украине, часть которого уже была применена в Донбассе. Это немного внушает таким, как Кулеба, уверенность в своей позиции», – заметил собеседник.
Альтернативой Минским соглашениям является военный путь, но он станет катастрофой для Украины, добавил сенатор. Обратил Долгов внимание и на «гротескные попытки Зеленского организовать гражданскую оборону непонятно от чего и кого».
«Ряд западных, а также внутриукраинских сил пытаются «электризовать» обстановку, и им это удается. В целом, это создает угрозу и вообще для будущего этой страны», – детализировал член Совфеда.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».
Кулеба считает, что ООН должна быть активной участницей дипломатических усилий для снижения напряжения вокруг Украины. Он предложил использовать механизм «добрых услуг» генсека для деэскалации, передает РИА «Новости».
Речь идет о задействовании механизма по статье 99 Устава ООН – генсек может доводить до сведения СБ ООН любые темы, которые считает угрожающими миру и безопасности. Визиты, переговоры, брифинги и прочие действия могут осуществляться самим генсеком или его представителями.
Напомним, Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Кулеба утверждает, что Киев не намерен налаживать прямой диалог с Луганской и Донецкой народными республиками, так как это якобы «не предусмотрено минскими соглашениями».
Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что никаких российских условий по выполнению минских соглашений нет, есть здравый смысл.
«Никаких «российских» условий нет, кроме буквально, как записаны, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать «российскими» условиями или здравым смыслом?. Единственное, о чем мы говорим, и это стало уже лозунгом – выполнение минских договоренностей так, как это записано», – заявила Захарова в эфире «Соловьев Live».
По ее словам, это «настоящий фарс», который киевский режим использует для подмены работы по имплементации минских договоренностей.
«Силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут выполнять минские договоренности – этих сил у них нет, потому что они понимают, что все международное сообщество, наоборот, подчеркивает их актуальность и безальтернативность», – резюмировала дипломат.
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Киев приготовил десантников для заброса в тыл обороны Донбасса
Подразделения Вооруженных сил Украины готовят десантников для последующей заброски в тыловые районы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.
«Как мы сообщали ранее, подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) готовятся к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для заброса в тыловые районы республики», – заявил представитель оборонного ведомства ЛНР, передает РИА «Новости».
Накануне украинские СМИ сообщили, что в Донецке прогремел мощный взрыв в районе аэропорта, о пострадавших данных нет.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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СМИ: В Донецке прогремел мощный взрыв
В Донецке прогремел мощный взрыв в районе аэропорта, о пострадавших данных нет, сообщили украинские СМИ.
«Примерно в 15:15 (16:15 мск) по всему Донецку услышали звук очень громкого взрыва. Об этом пишут дончане в соцсетях. Взрыв сравнивают со звуком «прилета» 152-мм артиллерии. Что произошло – пока неизвестно», – отмечается в заявлении в Telegram «Страна.ua».
Предположительно, взрыв был в районе донецкого аэропорта. Причины и подробности произошедшего устанавливаются. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.
Как сообщил корреспондент «Известий» с места событий, взрыв был слышан в центре Донецка, хотя эпицентр, вероятно, был на окраине города.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация в Донецке под контролем, взрыв произошел на территории, контролируемой украинскими силовиками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Маргариту Симоньян.
На вопрос канала «Донбасс решает» представитель НМ ДНР полковник Эдуард Басурин ответил следующее:
«Вы слышали? А я ничего не слышал», – заявил Басурин.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
Украина устроила учения со стрельбами в Донецкой области
В Донецкой области Украины прошли учения со стрельбами из вооружения БМП-2, сообщил украинский штаб Операции объединенных сил в Донбассе.
В сообщении говорится, что военные «одной из механизированных бригад выполнили учебно-боевые стрельбы по вооружению БМП-2». Указывается, что «на этой неделе основные боевые подразделения части в рамках плановых занятий по огневой подготовке отработали нормативы по штатному вооружению бронетехники, в частности, стрельбу с места по недвижимым целям и стрельбу с хода».
В штабе пояснили, что «задачей было уничтожить вражеские БМП, пушки, группу пехоты и пулеметное обслуживание». При этом «важным элементом тренировок стало то, что при выполнении огневого задания наводчики-операторы менялись местами с командирами БМП-2», передает РИА «Новости».
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что разведка и «все данные» свидетельствуют о продолжающемся наращивании Украиной «личного состава, техники», а «со стороны западных стран продолжается поставка вооружений» на Украину. «К сожалению, все «горячо». Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность», – сказал он в эфире канала «Россия 1».
Тем временем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что подразделения вооруженных сил Украины продолжили в воскресенье минометные обстрелы ДНР. По огнем оказались села Коминтерново и Ленинское. С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения, передает ТАСС.
В пятницу Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда ДНР будет вынуждена обратиться за помощью к России. Напомним, представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины готовят десантников для последующей заброски в тыловые районы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
В Кремле обратили внимание на перемещения украинских военных
В Кремле обращают внимание на масштабные перемещения Вооруженных сил Украины в приграничной зоне с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, что приводит к нагнетанию обстановки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я еще раз хочу повторить о перемещении российских войск на территории Российской Федерации. Не менее масштабные перемещения Вооруженных сил Украины и различных подразделений, различного характера осуществляются и в приграничной зоне и на украинской территории, причем в зоне, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик, что, конечно же, приводит к существенному нагнетанию обстановки», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Также представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности возвращения российских военных из Белоруссии после встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, призвал не забегать вперед.
«Давайте дождемся встречи. Надеемся, что два президента также сделают заявления по итогам их переговоров», – сказал он.
Ранее украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» недалеко от линии соприкосновения. Сообщалось, что разведка народной милиции ДНР узнала о прибытии в Донбасс польских наемников. Также представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании прибыли на Украину.
МИД допустил провокации против Донбасса со стороны «автономных акторов»
Россия не исключает провокаций в отношении Донбасса со стороны «автономных акторов», заявил директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД Юрий Горлач.
«Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас можно называть, на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».
На вопрос о том, не планирует ли Россия эвакуировать россиян с территории Украины, Горлач отметил: «Вы представляете, сколько российских граждан находится на территории Украины?»
Он добавил, что вокруг ситуации на Украине много спекуляций и нагнетания напряженности со стороны Запада. По словам дипломата, ситуация вокруг Украины – тема чувствительная.
Напомним, в Кремле обращают внимание на масштабные перемещения Вооруженных сил Украины в приграничной зоне с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, что приводит к нагнетанию обстановки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» недалеко от линии соприкосновения. Сообщалось, что разведка народной милиции ДНР узнала о прибытии в Донбасс польских наемников. Также представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании прибыли на Украину.
В ДНР заявили о штатном режиме работы миссии ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) работает в штатном режиме, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По состоянию на сегодня мы можем говорить, что работа миссии осуществляется в штатном режиме. В этом нас также заверяют представители местной команды СММ ОСБЕ», – цитирует его РИА «Новости».
Он пояснил, что ежедневно, включая выходные, ОБСЕ отрабатывает свои мониторинговые задачи: следит за ситуацией с безопасностью во время ротации дежурных смен Донецкой фильтровальной станции и насосной станции, запускает БПЛА с целью мониторинга ситуации, осуществляет иные плановые патрулирования вдоль линии соприкосновения.
«Что касается пересечения КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда через линию соприкосновения), необходимо отметить, что миссия осуществляет пересечения ежедневно и в обе стороны в рамках плановых ротаций, а также экстренных медэвакуаций», – сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, в воскресенье территорию республики покинули шесть машин с одним прицепом. Он уточнил, что «наличие одного прицепа не является внештатной ситуацией: логично, что при плановых ротациях покидающие представители миссии вывозят свои личные вещи. Да, среди убывших сегодня есть и представители тех стран, которые ранее заявляли об отзыве своих представителей. Количество выезжающих и заезжающих авто постоянно колеблется, что не позволяет говорить о каких-либо тенденциях».
Также он уточнил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сможет продолжить работу на территории распублики, даже если ДНР покинут наблюдатели, граждане США и Британии.
Ранее в МИД России заявили, что решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
До этого в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.
В ДНР оценили ситуацию на линии соприкосновения
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе может «взорваться», при этом горячая фаза еще не началась, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Ситуация по себе не развивается по спокойному сценарию, она развивается по сценарию, когда что-то должно все-таки взорваться. Я имею в виду ту ситуацию, которая происходит на линии соприкосновения. Горячая фаза еще не началась», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
Тем временем представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что британские инструкторы отрабатывают с украинскими военнослужащими в Донбассе стрельбу из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW.
«Вблизи населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева у линии соприкосновения) британские инструкторы проводят с личным составом 79-й десантно-штурмовой бригады (ВСУ) занятия с практической отработкой стрельб из ПТРК NLAW, которые Великобритания поставила на Украину в конце января этого года», – заявил Филипоненко.
Ранее в Донецкой области Украины прошли учения со стрельбами из вооружения БМП-2.
В пятницу Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда ДНР будет вынуждена обратиться за помощью к России. Напомним, представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины готовят десантников для последующей заброски в тыловые районы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
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Рада призвала не признавать возможные решения России по Донбассу
Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Верховная рада Украины решительно осуждает любые попытки Российской Федерации признать (легализовать) независимость самопровозглашенных образований <...> и призывает не признавать любые решения РФ, которые будут касаться признания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – цитирует обращение ТАСС.
Документ адресован ООН, Еврокомиссии, Европарламента, Парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств.
Согласно обращению, Рада считает заявления о намерении России признать независимость ДНР и ЛНР очередной попыткой разрушить международный правопорядок, который основан на Уставе ООН. ДНР и ЛНР названы в нем «оккупационными администрациями России».
Также в документе говорится о просьбах рассмотреть вопрос о правовых основаниях нахождения РФ в составе постоянных членов Совбеза ООН, а также о созыве срочного заседания СБ ООН из-за «эскалации конфликта на государственных границах Украины». Рада также просит применить против России «дополнительные санкционные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта».
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
В Госдуме объяснили важность обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР, который внесла партия «Единая Россия» (ЕР), предусматривает оперативное принятие необходимых для жителей двух территорий решений, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Водолацкий заявил перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, что он бывает со своими коллегами «каждый месяц на территории Донбасса, встречаюсь с жителями, и они спрашивают: когда мы наконец-то увидим конкретную защиту России от нацистов, от «Правого сектора*» (организация признана в России экстремистской и запрещена – прим. ВЗГЛЯД), который сегодня уничтожает детей, стариков», говорится в сообщении на сайте ЕР.
«Восемь лет люди живут под взрывами бомб и пулями. Сегодня мы, депутаты Госдумы, будем обращаться к нашему высшему руководству для того, чтобы защитить и граждан России, и наших соотечественников от ситуации, которая может возникнуть в любой день», – подчеркнул он.
Водолацкий отметил, что озабоченность большинства граждан России и парламента страны вызывает то, что Украина сконцентрировала в зоне разграничения небывалое количество сил: «Это указывает на то, что все-таки Украина может пойти на тот путь, который сегодня указывают им кураторы из Белого дома, и начать просто масштабные боевые действия на территории Донбасса, где проживают около 4 млн граждан, из них 876 тыс. – граждане России. Доверия сегодня киевскому режиму нет. Он неуправляемый и недоговороспособный. Поэтому, принимая такое ответственное решение, мы делаем только лишь одно - мы своих не бросаем. Это говорил Президент Владимир Путин. И мы хотим, чтобы это было оформлено юридически».
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров заявил в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента, что «с 2014 года, когда на Украине случился государственный переворот и к власти пришли националисты, а страна полностью попала под внешнее управление, на юго-востоке страны происходит убийство населения».
«В этой ситуации необходимо по-новому оценить все, что там происходит. С 2015 года, когда были приняты Минские соглашения, официальный Киев сделал все возможное, чтобы разрушить эту систему – не выполнен ни один пункт по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Продолжаются регулярные обстрелы, в зоне разграничения находится тяжелое вооружение, системы залпового огня, которые там не могут находиться, гибнут мирные граждане, гибнут дети, уничтожается социальная инфраструктура, уничтожаются города и села на Донбассе. За последнее время создана ударная группировка в границах Луганских, Донецких территорий, которая насчитывает по разным данным от 100 до 150 тыс. вооруженных сил Украины, а также национальных батальонов, которые вооружены с помощью ряда стран Североатлантического Альянса и готовы, как нам кажется, перейти к состоянию войны», – сказал он.
Туров подчеркнул, что Россия делает все возможное с дипломатической точки зрения для реализации Минских соглашений, чтобы на Донбассе был мир, а Киев постоянно эскалирует ситуацию.
Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Между тем Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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