В Кремле ответили на вопрос о решениях по признанию ДНР и ЛНР

Никаких решений о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР еще не принималось, вопрос только обсуждается в Госдуме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российское общество небезучастно к судьбе Донбасса.

«То, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален, это ни для кого не секрет, люди наши очень болезненно реагируют на то, что происходит на Донбассе, и все радеют за тех людей, которые живут на Донбассе на фоне той напряженности, которая происходит вокруг. Никто не остается безучастным к судьбе донбассцев, и это та атмосфера, которая есть в общественном мнении», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно указывала на приверженность минскому комплексу мер, Москва является сторонницей того, чтобы как можно быстрее весь «минский план действий был воплощен в жизнь, в той последовательности, которая там предусмотрена».

При этом Песков заявил, что никаких решений о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР еще не принималось, вопрос только обсуждается в Госдуме.

«Официальных каких-то дискуссий не ведётся, понятно, что наши народные избранники они, собственно, отражают мнение людей, мнение народа, поэтому они обсуждают то, что актуально для людей. Мы тоже к этому относимся с пониманием, по-другому к этому относиться невозможно», – добавил он.

Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.