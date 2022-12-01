Пентагон выступил «резко против» военной операции Турции в Сирии

Глава Пентагона Остин: Минобороны США выступает резко против новой военной операции Турции в Сирии

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хулуси Акаром выразил обеспокоенность эскалацией на севере Сирии и подчеркнул, что Пентагон выступает резко против новой военной операции Турции на территории арабской республики, сообщила пресс-служба Пентагона.

Остин выразил обеспокоенность по поводу эскалации ситуации на севере Сирии и в Турции, в том числе недавних авиаударов, некоторые из которых создали прямую угрозу безопасности военнослужащих США, работающих с местными партнерами в Сирии с целью победы над ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*»). Министр Остин призвал к деэскалации и передал, что министерство обороны США выступает резко против новой военной операции Турции в Сирии, передает ТАСС.

Одновременно с этим Остин подчеркнул важность стратегических отношений США и Турции и выразил соболезнования в связи с последними терактами в Турции, сообщили в Пентагоне.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что Турция в последние две недели без объяснения причин перестала участвовать в совместном патрулировании в арабской республике.

Напомним, 21 ноября появились сведения о подготовке Турции к проведению наземной военной операции в Сирии. После этого командование ВС Сирии перебросило на север подкрепления для отпора войскам Турции. Парламент Сирии также объявил о намерении добиваться возвращения захваченной Турцией в 1939 году провинции Искендерун.