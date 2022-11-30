Турция перестала участвовать в совместном патрулировании в Сирии

Генерал-майор ВС РФ Егоров: Турция последние две недели не принимает участия в совместном патрулировании в Сирии

Турция последние две недели без объяснения причин не принимает участия в совместном патрулировании в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике генерал-майор Олег Егоров.

Как сообщил генерал, на протяжении последних двух недель турецкая сторона не принимает участия в совместном патрулировании, не предоставляя при этом мотивированного отказа, передает РИА «Новости».

При этом Егоров отметил, что выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 года, продолжается, передает ТАСС.

Ранее в среду парламент Сирии объявил о намерении добиваться возвращения захваченной Турцией в 1939 году провинции Искендерун.

Напомним, 21 ноября появились сведения о подготовке Турции к проведению наземной военной операции в Сирии. После этого командование ВС Сирии перебросило воинские подкрепления и бронетехнику на север провинции Алеппо для отпора ВС Турции.