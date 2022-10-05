Силовики начали формировать главки на новых территориях России

Российские силовики начали формировать главки на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам проведения референдумов, сообщили в силовых структурах.

По сообщению источника ТАСС в силовых структурах, в настоящее время идет формирование главков силовых структур на вошедших в состав России четырех регионах, где прошли референдумы. Данная работа началась заблаговременно. Туда из центральных аппаратов ведомств были направлены сотрудники для оказания методической помощи.

Тем временем Федеральная налоговая служба России открыла свои отделения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

По сообщению ведомства, пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде.

Технологии ФНС позволят обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход, пояснили в ведомстве. Уже работающие компании будут включены в ЕГРЮЛ автоматически. При этом привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения (виды деятельности, сведения об участниках, и т.д.) можно будет до конца 2023 года.

Индивидуальным предпринимателям для постановки на учет потребуется всего два документа, а физические лица зарегистрируются автоматически, на основании сведений из МВД после выдачи паспортов. Информацию о наличии ИНН можно узнать с помощью интернет-сервиса "Сведения об ИНН физического лица".

При этом для новых компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в органах ФНС на территории принятых в Российскую Федерацию субъектов, сразу будет действовать Налоговый кодекс. Для уже включенных в реестры новых субъектов РФ юридических лиц и предпринимателей это произойдёт со следующего года. До этого будет продолжать работать существующая система налогообложения.

При необходимости все желающие могут получить дополнительную консультацию как в новых офисах, так и на сайте ФНС или по телефонам контакт-центра. Регистрация бизнеса в новых субъектах бесплатна (без уплаты государственной пошлины) как для действующего, так и для создаваемого бизнеса, указали в ФНС.

Ранее в среду президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.