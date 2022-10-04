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Глава ДНР Пушилин заявил о задаче освободить Красный Лиман
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Задача союзных войск – выдержать и освободить Красный Лиман, линия боевого соприкосновения на Краснолиманском направлении стабилизируется, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
По его словам, Краснолиманское направление на сегодняшний день стабилизируется, противник пытается подходить с разных сторон, используя артиллерию, но ребята понимают, что может дальше происходить, и, по имеющейся информации, «и там выдержим, и Красный Лиман освободим», передает РИА «Новости».
Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске, заметив, что позиции союзных сил укрепляются, на отдельных участках в самом Артемовске фиксируется отступление противника. Однако он добавил, что это не значит, что «прямо сегодня все произойдет и Артемовск будет освобожден». В минувшую субботу в Минобороны РФ заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Как пояснил российский военный корреспондент Александр Коц, российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы не попасть в окружение противника.
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Гендиректора ЗАЭС Мурашова выдворили на подконтрольную Киеву территорию
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Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в связях с СБУ, его выдворили на подконтрольную Украине территорию, сообщают СМИ.
Мурашов подтвердил, что общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским в интернете, передавая данные о ситуации на Запорожской АЭС. Мурашов подтвердил, что он знал о повреждениях, которые наносятся АЭС украинскими обстрелами, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
По его словам, повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, персонал подвергался и продолжает подвергаться опасности, занимаясь восстановлением станции после обстрелов. Как сообщил Мурашов, «самый вероятный вариант обстрелов – они велись со стороны Днепра, со стороны Украины».
Мурашов признался, что запретил коллективу публиковать обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы: «Я текст этого обращения не согласовал с Киевом, поскольку это могло задеть государственные интересы Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. На 66-й сессии ежегодной Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что необходимо называть вещи своими именами и не пытаться покрывать действия Украины в отношении ЗАЭС.
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Прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Прорыв украинских военных под Лисичанском остановлен с помощью военной хитрости, ВСУ подпустили ближе и дали зайти на контролируемую территорию, после чего уничтожили, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Военные ЛНР заметили, как ВСУ строят колонны техники для удара, но решили выждать, чтобы те оторвались от своих. Украинские военные перешли границу с ЛНР и не встретили сопротивления, после чего начали марш на Лисичанск, сказал Марочко телеканалу «Звезда».
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
На месте их поджидали ВС России и бойцы республики. Колонну украинской техники уничтожили, выжившие отошли на исходные позиции. Ведется подсчет уничтоженных бойцов ВСУ и техники.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных, пытавшаяся пробраться вглубь Луганской народной республики, насчитывала около 100 человек.
В Херсонской области разбили пытавшуюся прорваться к Каховской ГЭС группировку ВСУ
Пытавшиеся прорваться на Каховскую ГЭС батальоны украинских военных были разбиты, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Шедшие со стороны села Дудчаны два батальона ВСУ практически полностью разбиты, заявил Сальдо в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
По его словам, они планировали попасть на Каховскую ГЭС с целью ее полной остановки.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных, пытавшаяся пробраться вглубь Луганской народной республики, насчитывала около 100 человек.
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Военный эксперт Онуфриенко: На Украине пора применять тяжелую бомбардировочную авиацию
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За время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. Пока не начато российское контрнаступление, нужно использовать все ракетно-артиллерийские и авиационные средства для сдерживания ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о попытках украинских войск наступать на разных направлениях.
Атаки ВСУ могут быть остановлены в случае ответного контрнаступления российских войск, подчеркивает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Противник будет вынужден снять все резервы и перебросить их для подавления продвигающихся российских сил, – указал эксперт. – Сейчас же украинская армия имеет численное превосходство. При этом у нас пока не прибавилось личного состава. Кроме того, противник обладает широчайшими возможностями разведданных с западных спутников и посредством радиоэлектронной разведки».
По мнению Онуфриенко, за время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. «Прежде всего, это численный перевес. Они могут создавать ударный кулак на любом направлении, усиливать их современной западной техникой и наносить удары», – считает эксперт.
Наращивание численности личного состава российских войск сейчас решается при помощи частичной мобилизации, подчеркнул эксперт. «Кроме того, необходимо вводить в зону СВО новую технику, – продолжает Онуфриенко. – Мы видим, что отдельные ее экземпляры уже продемонстрированы на фронте». Также требуется тяжелая бомбардировочная авиация. «Необходимо уничтожать инфраструктуру противника – регулярно и системно выводить из строя железнодорожные перегоны и другие инфраструктурные объекты, которые могут использоваться ВСУ», – полагает собеседник.
Пока не начато российское контрнаступление, нужно использовать артиллерийские, авиационные и ракетные средства для того, чтобы максимально затруднить перемещение и переброску сил противника, а также нанести ему максимальный ущерб не только в зоне наступательной операции, но и на подходах, подчеркнул собеседник.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
В субботу в Минобороны России сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана (север ДНР). В понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная на северо-западе республики.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС России были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева. Стремоусов добавил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны и но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
Военный аналитик Онуфриенко назвал способ отбросить ВСУ в Херсонской области
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ВС России сдерживают продвижение ВСУ на правом берегу Днепра в районах Дудчан и Сухого Ставка, используя авиацию, однако риски для нашей группировки в этих районах остаются. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.
«Наши как занимали оборону под Дудчанами, так ее и держат. Около суток назад туда подошло подкрепление, но я бы не стал ожидать резкого изменения ситуации. Сложность представляет и район Сухого Ставка, который стал уже кладбищем для ВСУ. Но тем не менее эта территория пока также под контролем противника», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
По словам собеседника, боевики наладили в этом районе переправу и подтягивают по ней бронетехнику. «Это создает серьезную опасность флангового удара по Давыдову Броду, который и так находится под постоянными атаками противника»», – отметил он.
«Очевидно, что ВСУ хотели бы также нанести удар со стороны Сухого Ставка, что дало бы им возможность окружить нашу группировку и вынудить ее оставить этот участок фронта на правом берегу Днепра. Инициатива пока находится в руках противника», – говорит эксперт.
«Вместе с тем есть два очевидных пути, которые нам стоило бы реализовать. Во-первых, это привлечение дополнительных сил авиации. Необходимо воспользоваться хорошей погодой и наносить массовые бомбо-штурмовые удары по расположениям противника», – предлагает собеседник.
«Ну и большое значение имеет живая сила. Нам просто жизненно необходимо стремительно увеличивать группировку, чтобы не только обороняться, но и отбросить ВСУ за реку Ингулец. Это, с точки зрения ведения боя, более выгодное для нас положение», – заключил Онуфриенко.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как позже подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС России были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева.
В среду Стремоусов сообщил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны, но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО.
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Стало известно об успехах союзных сил в районе Артемовска и Соледара в ДНР
Союзные силы достигли успеха в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, линия боевого соприкосновения очень живая, у нас есть также успехи в районе населенных пунктов – Артемовска и Соледара, передает ТАСС.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Ранее Марочко заявил, что прорвавшиеся на территорию ЛНР войска ВСУ попали в «огневой мешок».
Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины начали отступать под Артемовском.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
Взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
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Президент Болгарии отказался подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО
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Президент Болгарии Румен Радев не стал подписывать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО, сообщила пресс-служба главы государства.
В заявлении, опубликованном агентством БТА, говорится, что Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что хотя Болгария подписала декларацию о будущем присоединении Украины на Бухарестском саммите НАТО 2008 года, это происходило в совершенно иной обстановке в сфере безопасности.
По мнению Радева, решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после того, как Россия и Украина в качестве сторон конфликта выработают, примут и реализуют четкие параметры его мирного урегулирования.
Накануне сообщалось, что президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО. Документ в воскресенье подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
В то же время помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что возможное вступление Украины в НАТО «следует обсудить в другое время».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления Зеленского сказала, что украинские власти выбрали свой кровавый путь в «натовскую помойку».
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией вокруг попытки Киева вступить в НАТО.
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Додик выиграл выборы президента Республики Сербской
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Действующий член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик побеждает на выборах президента Республики Сербской в составе БиГ после 90% обработанных протоколов, сообщил ЦИК страны.
«Кандидат партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик набрал 268 635 голосов, или 48,36%, а кандидат Елена Тривич от Партии демократического прогресса набрала 240 353 голоса, или 43,27%», – цитирует сообщение ЦИК ТАСС.
Додик объявил о своей победе в ночь на понедельник, он заявил, что намерен сотрудничать с Сербией, Россией и Венгрией. Его главная соперница Елена Тривич также объявила о своей победе.
Явка на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине составила 50%. Всего в выборах приняли участие 90 партий, 38 коалиций, 17 независимых кандидатов. Правом голоса обладают более 3,3 млн человек. Наблюдателями на выборах были зарегистрированы свыше 60 тыс. человек. Всеобщие выборы состоялись в девятый раз с момента провозглашения независимости страны в 1992 году.
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Илон Маск предложил признать Крым российским
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Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», – написал он в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Маск перечислил четыре пукта «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
План предполагает «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
Артиллерия ВДВ массированным огневым ударом уничтожила танки ВСУ
Опубликована видеозапись, на которой подразделения Воздушно-десантных войск наносят массированный огневой удар по позициям вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram говорится, что российская артиллерия обнаружила противника с помощью квадрокоптеров. В результате были уничтожены большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
Напомним, Минобороны России показало, как подразделения российских Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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Экс-посол Украины Мельник обматерил Маска и назвал Tesla «дерьмом»
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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник матом ответил на предложения Илона Маска по Крыму и Донбассу, а также заявил, что никто из украинцев не купит автомобиль Tesla.
Комментируя сообщения Маска в Twitter (соцсеть заблокирована в России), Мельник заявил: «*** (нецензурный вариант слова «отвали» – прим. ВЗГЛЯД) – это мой очень дипломатичный ответ». Кроме того, дипломат заявил, что ни один украинец никогда не купит «*** дерьмо», которым, по его мнению, является автомобиль Tesla.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу. В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.
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«Королеву красоты» Крыма Валееву оштрафовали за гимн украинских националистов
Суд назначил наказание двум женщинам, которые опубликовали в Сети исполнение ими боевого гимна украинских экстремистов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Речь идет о победительнице конкурса «Миссис королева красоты – Крым» Ольге Валеевой и ее подруге.
В МВД сообщили, что в отдел полиции были доставлены «правонарушительницы 1987 и 1989 годов рождения». На опубликованном полицией видео женщины извинились и заявили, что не знали значения песни, передает РИА «Новости».
Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. В отношении одной из женщин назначен административный арест на 10 суток, другая заплатит штраф в 40 тыс. рублей.
В соцсетях было опубликовано видео, на котором женщины исполнили песню «Червона калина», она считается неофициальным гимном Украинской повстанческой армии* (УПА*) и полка «Азов» (запрещен в России). В одной из женщин узнали Валееву. Сама она заявила, что является украинкой, живет в Симферополе и воспитывает в одиночку двоих детей: «И что вы думаете, я бы стала рисковать, зная, что, как оказалось, значит эта песня?»
В отношении Валеевой был применен штраф в качестве меры наказания, так как у нее есть несовершеннолетние дети, пишет Life.ru.
В сентябре административные аресты вплоть до 15 суток и штрафы до 50 тыс. рублей получили шестеро организаторов и участников свадьбы в Крыму, на которой пели боевую песню украинских националистов. Владелец ресторана извинился за произошедшее, сказав, что поддерживает спецоперацию России на Украине.
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Украина предложила США контролировать запуски дальнобойных ракет
Украина пообещала Вашингтону «полную и непрерывную» прозрачность списка поражаемых целей запуска ракет с дальностью 300 километров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее администрация США, отмечает CNN, отказывалась от поставок подобных средств, в том числе ракет ATACMS и беспилотников дальнего радиуса действия из-за опасений, что Украина может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.
Ранее в посольстве России в Вашингтоне предупредили, что передача Соединенными Штатами дальнобойных артиллерийских систем Украине чревата непредсказуемыми последствиями и может привести к эскалации.
Рогозин объяснил заявления Маска о Крыме влиянием русской женщины
Предстоящий полет космонавта Роскосмоса Анны Кикиной на корабле Crew Dragon повлиял на мнение основателя SpaceX Илона Маска об Украине, Донбассе и Крыме, заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин отметил, что Маск выступил с заявлениями относительно Украины, Донбасса и Крыма накануне полета его корабля Crew Dragon к МКС. В экипаж входит Кикина. «Вот что русская женщина сделала с американцем», – заявил Рогозин в Telegram.
Запуск к МКС корабля Crew Dragon запланирован на 5 октября. В экипаж также входят астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания.
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Вучич велел Украине не пытаться оказывать на Сербию наглое давление
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Киеву не стоит пытаться оказывать давление на Сербию, как на другие европейские страны, заявил президент Сербии Александр Вучич, напомнив о бомбардировках со стороны НАТО.
Украинский посол в Белграде Владимир Толкач заявил, что ему сложно понять позицию Сербии. Он заявил, что ожидает присоединения Сербии к санкциям против России, а также призвал ее к военно-техническому сотрудничеству и совместной борьбе, передает ТАСС со ссылкой на N1 и Pink.
Как заявил в ответ Вучич, Киев ошибается, если думает, что настало подходящее время «сделать с Сербией то же, что они делали со многими европейскими странами, то есть по распоряжению третьей стороны оказывать надменное и наглое давление». Вучич заявил, что для таких шагов Украина «выбрала не ту страну», Белград не позволяет таких действий даже от тех, «кто намного сильнее» Сербии.
Вучич подчеркнул, что Сербия ничего против Украины не предпринимала, в частности, не признала референдумы в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях. При этом, как заявил Вучич, он «что-то не помнит, чтобы в 1999 году», когда НАТО бомбило Югославию, украинская сторона «отменила авиасообщение между Киевом и Римом или Веной, или с теми странами, которые участвовали в агрессии на Республику Югославию». Он подчеркнул, что позиция Сербии «чиста как слеза» с юридической точки зрения, поэтому ему нечего бояться.
Напомним, Вучич, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, указал на ситуацию с Косово и спросил, в чем разница между суверенитетом Украины и Сербии. Сербия, как подчеркнул Вучич, не нарушала суверенитет другой страны, но «это не помешало 19 богатым суверенным странам-членам НАТО совершить нападение, подорвать суверенитет без согласия СБ ООН».
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