Шойгу заявил об информационной войне на всех фронтах

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сегодня информационная война идет на всех фронтах, Россия не имеет права в ней проигрывать.

«Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», – передает ТАСС слова Шойгу в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

В воскресенье на телеканале «Звезда» вышел документальный фильм о работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в котором Шойгу прокомментировал те условия, в которых на данный момент работают сотрудники департамента.

Напомним, в ноябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется. Он отметил также, что работу по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне приходится вести в непростых условиях.