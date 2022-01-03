Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию после вызова на допрос

Украинский журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк сообщил, что уехал из России на фоне вызова на допрос в прокуратуру, который позже был отозван.

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», – заявил Цимбалюк в интервью интернет-изданию Hromadske, передает РИА «Новости».

Он отметил, что отзыв вызова на допрос «не значит, что его не будет снова». По его словам, несмотря на то, что он прожил в Москве 13 лет, оставаться в столице России он никогда не планировал.

Журналист отметил, что будет вместе с адвокатом следить за ситуацией с возможными обвинениями в его адрес со стороны правоохранительных органов России, чтобы в какой-то момент не обнаружить себя в списке тех, кто находится в розыске Интерпола.

В декабре сообщалось, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позже прокуратура отозвала вызов.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.