Подруга пермского стрелка рассказала о разговоре перед нападением на вуз

Студент, устроивший в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете, Тимур Бекмансуров перед атакой обсуждал с лучшей подругой нападения на вузы и показывал свое ружье.

«Года два-три назад Тимур начал увлекаться военной тематикой. Говорил, что ему нравится стрелковое оружие и он хочет получить разрешение на приобретение. На вопрос, зачем ему это нужно, отвечал: чтобы оно просто было. Он говорил, что уже копит деньги на ружье, продал запчасти с компьютера», – приводит Telegram-канал Life Shot показания девушки на допросе.

По ее данным, Бекмансуров иногда обсуждал с ней действия нападавших на общеобразовательные учреждения, комментировал детали таких атак, но не выражал своего личного отношения. В сентябре юноша приобрел ружье черного цвета, которое в дальнейшем вместе с патронами, ножом длиной около 10-15 сантиметров и черной каской демонстрировал девушке.

«Показывал мне жилетку черного цвета с карманчиками для хранения патронов, которые были заполнены. Один патронташ достаточно длинный, примерно 15 патронов. Еще он показывал три-четыре коробки, черную пустую поясную сумку, металлическую каску черного цвета. Я спросила, зачем ему столько патронов, но он только усмехнулся и ничего не сказал», – рассказала девушка.

По ее словам, молодой человек часто ездил на тренировки по стрельбе и потому, увидев такое количество патронов, подруга решила, что это нужно ему для оттачивания мастерства. Также молодой человек показывал подруге, как ему удается заряжать ружье.

«20 сентября я уехала на учебу, и около 13 часов мои одногруппники что-то бурно обсуждали. Показали кадры со стрельбой. Зная, что мой друг Тимур учится в ПГНИУ, сказали мне звонить ему, так как там стреляют. Я писала ему во «ВКонтакте», но его страница была заблокирована. Промелькнула мысль, что стрельбу мог устроить Бекмансуров, так как накануне он демонстрировал ружье и патроны», – отметила она.

Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.