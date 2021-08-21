Минобороны решило продемонстрировать НАТО силу «русского медведя» МИД отреагировал на отказ Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты 21 августа 2021, 16:28

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Москва удивлена отказом Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты, это противоречит декларации о партнерстве двух стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай») в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», – говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства. «Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию», – указала Захарова. Также, по ее словам, удивляет тот факт, что испанские власти допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны, «видимо, тем самым желая продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году». Напомним, МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным газеты Pais, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку. Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей. Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту.

Шарий объявил войну родственникам Зеленского 20 августа 2021, 21:28

Фото: anatolijsharij/Instagram

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский блогер Анатолий Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского. «Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) родственниками. Готовьтесь», – цитирует Шария РИА «Новости». Напомним, совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против лидера Партии Шария Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью». «Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, занимающихся противоправной деятельностью на территории Украины. Кроме того, физлицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич, Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна», – цитирует Данилова ТСН. СБУ заявила, что именно по ее рекомендации были введены эти санкции. «СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. СБУ вынесла на рассмотрение СНБО предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях... В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции против четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва», – приводит сообщение ведомства УНИАН. Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с «интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду». Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции ориентированы на защиту украинских граждан и противодействие «российской агрессии». «По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно... Повторюсь: СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг – защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке», – отметил он. Работники «Ильюшина» возмущены заявлением о причинах катастрофы Ил-112В 20 августа 2021, 19:05

Фото: Овчинников Дмитрий/ТАСС

Бывшие и действующие сотрудники Авиационного комплекса имени Ильюшина обратились к журналисту Андрею Караулову, обвинившему сына главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексея, возглавлявшего предприятие, в авиакатастрофе Ил-112В в Подмосковье. Алексей Рогозин был генеральным директором с 2017 по 2019 год, Караулов же в своем ролике на YouTube обвинил его в авиакатастрофе Ил-112В в Подмосковье в августе 2021 года. Письмо опубликовало издание «Военно-промышленный курьер». Авторы письма отметили, что ролик Караулова был опубликован в сам день катастрофы, в нем ответственность «за гибель самолета и гибель людей» тот возложил на Алексея Рогозина. «Распространяемые вами сведения порочат не только его честь и достоинство, но дискредитируют работу тысяч специалистов, работавших в ПАО «Ил», ПАО «ВАСО» и на других предприятиях отрасли. Вы намеренно умолчали, что Рогозин Алексей Дмитриевич был генеральным директором ПАО «Ил» лишь с 2017 по 2019 год (после него сменился еще один руководитель, а до него с 2014 года – еще четыре генеральных директора). При его руководстве и при его непосредственном участии самолет Ил-112В смог успешно совершить первый долгожданный полет 30 марта 2019 года», – говорится в письме. Отмечается, что первый успешный полет был итогом работы большого коллектива, он прошел в полном соответствии с требованиями законодательства, это подтверждают положительное заключение военных представителей и «всех экспертов методического совета экспериментальной авиации по летным испытаниям при ЛИИ имени Громова». Второй полет проводился без участия Рогозина, 30 марта 2021 года. «Лживыми являются практически все другие ваши высказывания, в том числе о том, что после первого полета Герой России Николай Дмитриевич Куимов, «когда он приземлился через 40 минут, танцевал вокруг самолета от счастья, что вернулся живой». Ваши выступления унижают людей, которые работали над проектом Ил-112В, и могут создать неверное представление у близких погибших о причинах авиакатастрофы», – подчеркнули авторы письма. Они потребовали от Караулова прекратить «использовать трагедию в личных или политических целях» и опровергнуть опубликованные сведения, и отметили, что в противоположном случае могут обратиться в суд и прокуратуру с исками о клевете и защите чести и достоинства. Под письмом подписались больше двух десятков бывших и действующих сотрудников, в том числе экс-директор программы Ил-112В Александр Быков, летчик-испытатель и Герой России Игорь Закиров, Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Александр Комаров и другие. Напомним, что во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. Индия срочно закупает у России новые автоматы 20 августа 2021, 17:22

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Россия и Индия подписали соглашение о немедленной закупке 70 тыс. автоматов последней серии AK-200, поставка оружия начнется в ноябре этого года. Контракт был подписан между индийским министерством обороны и российскими представителями в присутствии официальных лиц из Indo-Russia Rifles Pvt Ltd – фирмы по производству винтовок, которая возглавит местное производство автоматов АК в Индии. Ожидается, что эти винтовки начнут поступать в страну с ноября этого года, пишет ThePrint. Предполагается, что они заменят 5,56 × 45 мм винтовки INSAS (Indian Small Arms System), которые в настоящее время используются в армии, флоте и ВВС, помимо других сил безопасности, и станут опорой вооруженных сил на долгие годы. В вооруженных силах Индии также используются американские винтовки SIG716 под патрон 7,62 × 51 мм, которые были закуплены армией в ускоренном порядке. Передовая пехота будет оснащена ЗИГ, а остальные – АК-203. Обе страны работают над более крупным проектом по совместному производству 6 млн винтовок АК-203 в Индии. Ранее стало известно, что АК-203 решили сделать основным штурмовым оружием индийской армии. Напомним, в августе посол южноазиатской республики в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться в том числе для нужд индийской армии. Минобороны решило продемонстрировать НАТО силу «русского медведя» 20 августа 2021, 22:38

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Стратегические учения «Запад–2021» продемонстрируют странам НАТО, что не стоит беспокоить «русского медведя», заявил замглавы Минобороны России Андрей Картаполов. Оценивая военную активность НАТО в Европе, он заявил, что Москве показывают существование проекции военной угрозы. «Чтобы мы это чувствовали и понимали», – сказал он, отметив, что Россия «готова к этим намекам». Как заявил Картаполов, в ходе учений на территории России и Белоруссии Западу «еще раз попытаются показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», передает РИА «Новости». Напомним, стратегические командно-штабные учения «Запад–2021» пройдут на территории России и Белоруссии в сентябре. Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад–2021». В учениях будет задействовано около 200 тыс. военнослужащих, около 80 единиц авиатехники и 15 кораблей. Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО 20 августа 2021, 22:02 Текст: Вера Басилая

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры. Обновленную версию списка утвердил своим постановлением премьер-министр России Михаил Мишустин. В целом число лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко. Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева 21 августа 2021, 02:28

Фото: кадр канала «Украина 24»

Текст: Антон Антонов

Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. В частности, Гордон прокомментировал сделанное в январе заявление, когда он сказал, что «берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна». В своем нынешнем интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил: «Да, я так сказал?». Он заверил, что «хорошо относится» к Канделаки «как к женщине», считает ее «красивой и умной». Однако ему «не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики», «не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма». По словам Гордона, Канделаки – «очень государственно направленная». «Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная – тут сомнений нет», – приводит его слова Sport24. Гордон также поддержал включение Губерниева в украинский черный список. Гордон заявил, что «не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева». «Но я часто слышу: «Губерниев то, Губерниев это…» И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» – заявил украинский журналист. Он пояснил, что на Украине «решили делать таким образом: если человек своими высказываниями поддерживает аннексию Крыма или путинскую политику; если человек въезжает в аннексированный Крым не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины; если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, то он вносится в соответствующие списки и становится человеком, представляющим угрозу для национальной безопасности». По словам Гордона, «если человек говорит, что Крым – это Россия, что правильно его забрали у Украины, то он своими высказываниями уже несет угрозу». «Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», – заявил Губерниев в ответ в Telegram. Напомним, министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в черный список в июле. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США объявили о новых санкциях по «Северному потоку – 2» 20 августа 2021, 19:42

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям», – заявил госсекретарь, передает РИА «Новости». По его словам, США также ввели санкции против одного судна из России. «Сегодняшний отчет согласуется с продолжающимся противодействием Соединенных Штатов газопроводу «Северный поток – 2», – отметил Блинкен. Всего ограничения затронули семерых человек и 16 судов. В их числе ходящие под российским флагом суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». США продолжают работать для противодействия проекту газопровода, указал госсекретарь. «Администрация продолжает выступать против трубопровода «Северный поток – 2», в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом», – сказал он. США пытается защититься от «вредоносной деятельности России, в том числе в энергетической сфере», подчеркнул Блинкен. Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2». Там уточнили, что решение о санкциях по этому газопроводу будет принимать госсекретарь или министр финансов Джанет Йеллен. Собственность же связанных с российскими энергопроектами иностранных лиц и их интересы также могут быть заблокированы по указанию госсекретаря и американского минфина, добавили в Белом доме. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Захарова ответила на мнение о «зазеркальности» признания «Дождя» иноагентом 21 августа 2021, 13:20

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию с телеканалом «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в России), привела в пример меры, которые применяются против иноагентов в США. Захарова опубликовала в Telegram «для тех знатоков цивилизованной стороны планеты, которые принялись сейчас рассуждать о «беспрецедентности , зазеркальности и абсурдности» применения к «Дождю» и физлицам закона об инагентстве», скриншоты и ссылку на сайт FARA – закона об инагентах в США. «Закон старый – 1938 года, применение свежее. Там и физлица, и юрлица – практически 500 позиций. Изучайте матчасть, а потом рассуждайте о «зазеркальности», – посоветовала она. «А еще скину вам, любимые отрицатели реальности, ссылку на то, что американская юридическая машина делает с теми, кто этот закон нарушает. Или #ЭтоДругое?», – добавила она. Ранее журналист Владимир Соловьев Ранее журналист Владимир Соловьев заявил , что «признание телеканала «Дождь» иностранным агентом (это) тяжелейший удар по «либеральному», а по факту прозападному крылу в российской элите, еще не так давно находившемуся у власти». Напомним, телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа. Комплексами «Бук» и «Панцирь» уничтожены 22 израильские ракеты в Сирии 20 августа 2021, 22:20 Текст: Антон Антонов

Используя комплексы российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С», сирийские ПВО уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Как рассказал Кулить, около 23.00 19 августа шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по сирийским провинциям Риф Дамаск и Хомс, передает ТАСС. Кулить сообщил, что потерь среди сирийцев нет, ракетные удары также не привели к разрушению объектов инфраструктуры, передает РИА «Новости». Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. В четверг средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям над Дамаском, ракетные удары нанесли израильские ВВС из ливанского воздушного пространства. Соловьев назвал признание «Дождя» иноагентом ударом по «прозападной элите» 21 августа 2021, 12:13

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на признание телеканала «Дождь» иноагентом, указав, что это удар по «прозападному крылу в российской элите». Соловьев написал в Telegram, что «признание телеканала «Дождь» иностранным агентом (это) тяжелейший удар по «либеральному», а по факту прозападному крылу в российской элите, еще не так давно находившемуся у власти». «Это удар по одному из информационных штабов провалившейся попытки переворота 2011-2012 годов и свидетельство того, что время неприкасаемых прошло. Поэтому так и дергаются кукловоды, исполнители и несостоявшиеся бенефициары тех событий», – добавил он. Напомним, телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа. Эксперт сказал, когда Запад забудет о Навальном 20 августа 2021, 18:20 Текст: Анастасия Куликова

«Запад вспоминает о Навальном все реже: сейчас его имя всплыло на фоне годовщины истории с «отравлением». Думаю, его упомянут еще несколько раз в период выборов и потом о нем забудут на долгое время», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя годовщину инцидента с блогером Алексеем Навальным. «Спустя год после инцидента с Навальным дела обстоят таким образом: сам блогер находится в тюрьме, его движение полностью разгромлено, хотя малочисленные маргинальные группы пока сохраняют свою активность», – отметил юрист и общественный деятель Илья Ремесло. По его словам, расчет тех, кто ожидал массовых демонстраций после возвращения Навального в Россию, не оправдался. «Аудитория блогера оказалась надутым переоцененным активом, поскольку просмотры его роликов и лайки под ними оказались в большинстве своем фейковыми. Но, безусловно, эти накрученные показатели создавали видимость массовости, из-за чего кураторы поверили в том, что за этими людьми пойдут десятки миллионов. Но все оказалось иначе», – считает эксперт. Тем не менее, Запад по-прежнему продолжает использовать историю «берлинского пациента» в своих интересах, заметил аналитик. Он напомнил, что к годовщине событий в британской The Guardian, французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung была опубликована статья, якобы написанная Навальным. «Думаю, что эту колонку за него кто-то написал. Потому что, во-первых, находящийся в тюрьме человек не может передавать столь подробные тексты на волю. Во-вторых, в тексте используются речевые обороты, характерные для языков стран Запада. В-третьих, настораживает то, что статья появилась одновременно в трех изданиях разных стран. Как они договорились между собой?», – задался вопросом Ремесло. Юрист уверен, что публикация статьи Навального – часть«управляемой кампании». В августе 2020 года Навальный был направлен на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии – даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ соглашаются, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва, которые совершили экстренную посадку, и врачей омской клиники, куда Навальный изначально был помещен. Стало известно о переносе докования авианосца «Адмирал Кузнецов» на 2022 год 20 августа 2021, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» смогут поставить в док только к середине 2022 года, хотя сухой док на 35-м судоремонтном заводе будет готов к докованию к концу 2021 года, сообщил близкий к оборонно-промышленному комплексу источник. «Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдет, скорее всего, в теплое время следующего года», – сообщил собеседник РИА «Новости». Ранее глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что ОСК намерена начать докование авианосца летом 2021 года. В мае сообщалось, что испытания авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнутся позднее графика. В 2019 году на авианесущем крейсере в Мурманске во время ремонтных работ произошел пожар. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека. «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара. Минюст внес «Дождь» в список иноагентов 20 августа 2021, 18:23

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. В список внесли «ООО «Телеканал «Дождь» и юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике», передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства. Между тем главный редактор «Дождя» Тихон Дзяко заявил, что не знал о признании канала иноагентом. «Узнал только что, ничего пока сказать не могу», – сказал он. В июле интернет-издание The Insider было признано в России СМИ – иностранным агентом, в этот же список включены пять журналистов. Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян 20 августа 2021, 17:42 Текст: Евгения Шестак

В России более 43 млн человек привиты от коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 млн человек, но этой цифры пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения», – цитирует РИА «Новости» Мурашко. Он также отметил, что в стране достаточно вакцин от COVID-19, нет ни одного региона, где запас был бы меньше чем на неделю. Мурашко уточнил, что к вакцинации 60% взрослого населения приближается Чечня, Белгород, Московская область и ряд других территорий. Ранее сообщалось, что Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, обогнав Чукотку, следует из данных региональных властей. Посол обвинил США в нарушении международного права и принципа свободного рынка 21 августа 2021, 00:55

Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал санкции США против газопровода «Северный поток – 2» и российских институтов. По его словам, США «с самого начала стремились не допустить развития нормального энергосотрудничества» между Россией и Европой. Санкции США, как подчеркнул Антонов, «нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», являясь «попыткой получить конкурентные преимущества» для американских «поставщиков топлива и технологий». Антонов заявил, что США продемонстрировали «отсутствие воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве», передает ТАСС. Он считает, что Белый дом «продолжает слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией», хотя США следовало бы «сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности». Однако вместо этого США занимаются «нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права». «Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия, в отличие от США, еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия», – сказал он. Напомним, минфин США внес в санкционный список Институт криминалистики ФСБ и нескольких его сотрудников, также в него добавили Российский институт экспериментальной медицины. Санкции вводятся против Испытательного института военной медицины, по мнению Вашингтона, это учреждение, входящее в Минобороны России, взаимодействовало с российскими структурами, против которых ранее были введены санкции по подозрению в причастности к разработке химического оружия. Также санкции вводятся против Артура Жирова, которого США называет бывшим главой 27-го Научного центра, и Кирилла Васильева, который, по данным США, является главой Института криминалистики ФСБ. Госдеп США объявил о новых дополнительных ограничениях на экспорт ядерных и ракетных технологий и оборудования в связи с «применением РФ химического оружия». Соединенные Штаты также ввели ограничения на ввоз из России некоторых видов огнестрельного оружия российского производства. Соединенные Штаты ввели санкции против двух россиян и одного судна из России по газопроводу «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД