В Анапе дожди подтопили санаторий с детьми Младенца нашли в мусорном контейнере в центре Москвы 14 августа 2021, 17:10 Текст: Вера Басилая

В Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденную девочку, завернутую в куртку и полиэтиленовый пакет, сейчас ее осматривают медики, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. «В мусорном контейнере на ул. Усачева обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи», – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. Прокуратура устанавливает обстоятельства оставления в опасности очередного новорождённого. «Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль, после установления личностей родителей их действиям будет дана процессуальная оценка», – добавили в ведомстве. Ранее житель Подольска во время прогулки по лесополосе нашел тело новорожденного ребенка.

Стало известно о состоянии сбитых пьяным водителем пешеходов в Москве 12 августа 2021, 20:31 Текст: Вера Басилая

Пожилая женщина, пострадавшая в ДТП на юго-западе Москвы, находится в реанимации, травмированная девушка госпитализирована, угрозы для ее жизни нет. В дептрансе Москвы сообщили, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. «Женщина 61 лет в больнице, девушка 16 лет – госпитализирована», – говорится в Telegram-канале дептранса. Напомним, в Москве легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате которого пострадали бабушка и ее 16-летння внучка. Водитель, сбивший пешеходов, был пьян, согласно результатам медосвидетельствования в его крови обнаружили 1,058 промилле алкоголя. В Москве отменили требование о переводе на удаленную работу 30% сотрудников 13 августа 2021, 10:10 Текст: Наталья Ануфриева

С 13 августа в Москве отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин сообщил об этом в своем блоге. При этом он указал, что работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций. При этом работодатели «по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ». Однако «отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)». Вместе с тем в Москве отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны. «Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее семи тысяч коек – минимальное количество с начала апреля (...) Число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек», – сообщил мэр. Он отметил, что за последние дни столичные власти провели уже несколько этапов смягчения ограничений, в целом Москва «вернулась к обычному ритму жизни». «Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», – указал Собянин. Он добавил, что «очень хочется как можно скорее снять эти ограничения», но «нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад». «Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это самый надежный путь к победе над пандемией», – заключил мэр российской столицы. Ранее в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. До этого мэр заявил, что российская столица прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в Москве идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Автомобиль влетел в остановку на юго-западе Москвы 12 августа 2021, 18:36 Текст: Вера Басилая

В Москве легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате пострадали бабушка и ее внучка, водитель был пьян. «На улице Миклухо-Маклая в районе дома 9 водитель автомобиля Skoda совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате столкновения пострадали два человека – бабушка и ее 16-летняя внучка, которые находились на остановке», – говорится в сообщении в Telegram-канале московского ГИБДД. В столичном дептрансе заявили, что водитель легкового автомобиля в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. «Водитель, который наехал на остановку и сбил 2 женщин в ДТП на Миклухо-Маклая, 7, был пьяным. Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле – что является сильным алкогольным опьянением», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее в результате лобового столкновения грузовика с легковым автомобилем на 35 километре Московского малого кольца в Подмосковье погиб один человек, еще трое госпитализированы. В Москве задержали оставившую младенца на скамейке женщину 13 августа 2021, 20:24 Текст: Дарья Григоренко

Женщина, которая оставила младенца на скамейке в Москве, найдена и доставлена в полицию, сообщает столичная прокуратура. «Установлена личность женщины, оставившей новорожденного мальчика во дворе, и ее местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. По предварительной информации, ребенок ее сын. Сейчас она доставлена в отдел полиции», – говорится в официальном Telegram-канале ведомства. Ранее пресс-служба прокуратуры столицы сообщила, что в Москве во дворе одного из домов на Ярославском шоссе нашли новорожденного ребенка. Ребенка осмотрели врачи, он полностью доношенный, без патологий и повреждений. Врача поликлиники поймали в Москве на незаконной выдаче сертификатов о вакцинации от COVID-19 12 августа 2021, 20:22 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве сотрудник поликлиники занимался незаконным оформлением и выдачей сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил департамент здравоохранения города. «Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64. Возбуждено уголовное дело», – сообщается на сайте департамента. Сейчас ведомство и руководство поликлиники помогают правоохранителям установить виновных в произошедшем, и причины инцидента. В департаменте заверили, что метод организации вакцинации в Москве исключает возможность таких ситуаций, также применяется метод «контрольной закупки» и проводится сотрудничество с правоохранительными органами. Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы. Москвичам пообещали самый дождливый день лета 11 августа 2021, 19:07 Текст: Дарья Григоренко

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В предстоящие сутки дожди в столичном регионе не только продолжатся, но еще и усилятся. В ночь на четверг Москва попадет на «язык» тепла южной циклонической депрессии, что обострит атмосферный фронт окклюзии и спровоцирует выпадение интенсивных ливней. Так в период с 21.00 до 03.00 в осадкомеры города может попасть 20-25 миллиметров, к утру – еще три миллиметра, а в светлое время суток – около 12 миллиметров, что в целом эквивалентно половине месячной нормы», – пояснил Тишковец, передает РИА «Новости» По его словам, суммарный суточный объем осадков может быть близким к абсолютному рекорду для 12 августа за всю историю регулярных наблюдений, который принадлежит 1980 году, когда на базовой станции ВДНХ было зафиксировано 38,2 миллиметра. «Согласно климату, за последние 73 года 12 августа самые сильные дожди зарегистрированы в 1968 году – 11,1 миллиметра, 1987 году – 10,2 миллиметра, 1998 году – 20,2 миллиметра, в 2004 году – 11,8 миллиметра. А значит, 12 августа 2021 года имеет высокие шансы стать одним из самых дождливых за всю послевоенную метеорологическую летопись», – уточнил Тишковец. На Урале мать выкинула новорожденного в канаву из-за недостатка денег 12 августа 2021, 16:05 Текст: Алексей Дегтярев

Женщина из города Тавда Свердловской области выкинула собственного новорожденного ребенка в канаву, ее дело передали в суд, сообщили в региональной прокуратуре. Женщина родила самостоятельно дома, она скрывала беременность от окружающих и не состояла на учете в больнице, передает E1.ru со ссылкой на сообщение надзорного ведомства. «Осознавая, что ребенок живой, обвиняемая поместила его в мусорный пакет и отнесла в придорожную канаву, где и оставила. Через некоторое время младенец скончался от асфиксии», – пояснили в прокуратуре. 31-летняя обвиняемая признала вину, она заявила, что у нее не было денег на воспитание ребенка. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов», ей грозит до пяти лет лишения свободы. В начале августа в Москве мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома и скрылся. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже мужчина был задержан и арестован, в отношении него расследуется дело о покушении на убийство малолетнего. Четыре человека госпитализированы после ДТП с автобусом и легковушками в Москве 11 августа 2021, 22:12 Текст: Елена Мирошниченко

На востоке Москвы после аварии с автобусом и двумя легковыми автомобилями были госпитализированы четыре человека, сообщает столичный департамент транспорта. «По уточненным данным, в автомобилях пострадало четыре человека, они госпитализированы в городские больницы», – говорится в Telegram-канале дептранса. Чуть раньше в дептрансе сообщили, что «около 20 часов на 9-й Парковой улице, в районе дома № 23, произошло ДТП двух автомобилей и автобуса. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом... Пострадавшим оказывается медицинская помощь, причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД». Ранее в результате лобового столкновения грузовика с легковым автомобилем на 35-м километре Московского малого кольца в Подмосковье погиб один человек, еще трое госпитализированы. Обвиняемого в убийстве задержали с помощью системы распознавания лиц в метро Москвы 12 августа 2021, 12:49 Текст: Алексей Дегтярев

В московском метро система распознавания лиц помогла задержать обвиняемого в убийстве, сообщили в столичном департаменте транспорта. «Система распознавания лиц в метро «Сфера» помогает искать преступников и пропавших без вести. В июле с ее помощью обнаружили 221 человека. Большинство из них – люди в розыске, пойманные «умными» камерами в метро. Так, 25 июля на «Братиславской» с помощью этой системы задержали человека, которого обвиняют в убийстве», – сообщил департамент в своем Telegram-канале. Также «Сфера» помогла за месяц найти 35 человек, 12 из которых – дети. Ранее стало известно, что на 85 станциях Московского метрополитена установят специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания». Новая система видеонаблюдения нацелена на определение «праздношатающихся» людей, на обычных пассажиров система не будет обращать внимания. В июне сообщалось, что система распознавания лиц в метро Москвы обнаружила более 20 опасных преступников. Арестован сбивший пешеходов на остановке в Москве водитель 13 августа 2021, 18:59 Текст: Вера Басилая

Суд арестовал водителя автомобиля, врезавшегося в остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве, в результате чего пострадали два пешехода, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. «Суд с учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в отношении водителя Ильи Корнеева возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Напомним, в Москве легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате которого пострадали бабушка и ее 16-летння внучка. Водитель, сбивший пешеходов, был пьян, согласно результатам медосвидетельствования в его крови обнаружили 1,058 промилле алкоголя. Пожилая женщина, пострадавшая в ДТП, находится в реанимации, травмированная девушка госпитализирована, угрозы для ее жизни нет. Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников 13 августа 2021, 20:35 Текст: Вера Басилая

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям». «Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову. По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться «никаких санкций». «Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться», – добавила она. Ранее ректоры ведущих вузов страны на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов – Минобрнауки выпустит соответствующие рекомендации. Минпросвещения запланировало начать учебный год в очном формате и дало учителям рекомендации по вакцинации. Детей вывезли из подтопленных детских лагерей в Краснодарском крае 14 августа 2021, 02:47 Текст: Антон Антонов

Из подтопленных лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник» вывезли почти 1 тыс. детей, сообщил главк МЧС по Краснодарскому краю. «Несмотря на отсутствие критических значений последствий паводка, принято решение об эвакуации детей для недопущения угрозы их жизни и здоровью», – приводит ТАСС текст сообщения. При этом в МЧС уточнили, что в «Северянке» подтопило территорию, а не корпуса. В лагере находились 330 человек. Еще 332 ребенка были в «Огоньке», 225 детей – в лагере «Лебяжий Берег», 45 детей эвакуированы из «Ровесника». всего вывезли 932 ребенка. 500 из них «размещены в детских здравницах и гостиницах, не затронутых паводком», остальные – в «оборудованных для этого социальных объектах». Дети обеспечены «горячим питанием и всем необходимым». Напомним, сильные дожди прошли в регионе из-за мезоциклона. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни ряд регионов России также ожидают ливни, грозы, град, ветер до 20–27 м/с. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве на скамейке во дворе нашли новорожденного 13 августа 2021, 14:58 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве во дворе одного из домов на Ярославском шоссе нашли новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы. «Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка, родившегося по предварительной информации два-три дня назад. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию», – сообщается на сайте ведомства. Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства инцидента, ведется поиск родителей, их действиям дадут оценку. Ребенка осмотрели врачи, он полностью доношенный, без патологий и повреждений. В скором времени его доставят в одну из больниц города. Ранее житель Москвы сдал в полицию собственного внука, заявив, что это – брошенный ребенок, которого он случайно нашел. Следователи рассказали о похитившем школьницу в Приангарье мужчине 14 августа 2021, 10:45 Текст: Вера Басилая

Житель Тайшета, которого подозревают в насильственном удержании школьницы и убийстве ее родственников, ранее был судим за убийство ребенка. «Установлено, что в 2018 году обвиняемый условно-досрочно освободился из исправительной колонии, расположенной в Нижегородской области, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки. В связи с чем в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) следователями СК будет дана правовая оценка ненадлежащему исполнению должностных обязанностей компетентных органов в части контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно из мест лишения свободы», – говорится в сообщении СУ СК по Иркутской области. Прокуратура области также начала во всех территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН проверки по соблюдению законодательства при контроле за поведением лиц, состоящими на учете после условно-досрочного освобождения, передает РИА «Новости». Ранее жителя иркутского Тайшета, который захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку, полиция освободила девочку. Кузнецова призвала внести в народную программу ЕР блок по защите семьи и детства 14 августа 2021, 11:37 Текст: Наталья Ануфриева

В народную программу партии «Единая Росси» (ЕР) должен быть внесен отдельный блок по защите семьи и детства, сформированный вместе с профильными общественными организациями, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова во время поездки в Калужскую область. Кузнецова заявила, что точками сбора и проработки предложений в «детский» блок народной программы ЕР должны стать штабы общественной поддержки партии в регионах, говорится в сообщении на сайте партии. «Спектр проблем, с которыми сталкиваются родители детей с диабетом, нам известен. Получается решать их поступательно. Я считаю, настало время выделять в народной программе ЕР отдельным блоком программу по защите семьи и детства, и блок – по обеспечению лекарственными препаратами, защите прав семьи и детей на здравоохранение. Необходимо прорабатывать его, и здесь мы можем вместе дополнить программу, расширив формулировки и одновременно не потеряв целевые задачи», – сказал омбудсмен. В ходе встречи на площадке штаба общественной поддержки она также поддержала инициативу о необходимости реабилитации родителей, воспитывающих детей с различными особенностями развития. Проблему обозначила представитель благотворительного фонда «Волонтеры – детям» Екатерина Каратаева: «Родители к нам часто попадают истощенными настолько, что работать с ребенком нам уже тяжело. Те родители, которые находятся в лучшем ресурсном состоянии, нас слышат. Они не подвергают сомнению профессиональные действия врачей. Реабилитация очень важна, потому что коммерческая нагрузка на такую семью очень высока: коррекционная помощь стоит порядка 30-40 тыс. в месяц. И на себя им денег жаль». Предложение следует рассмотреть для включения в народную программу, считает Кузнецова. «Совершенно точно, что нужно исправлять эту сторону вопроса. Обязательно нужно готовить специалистов, ориентировать их работать не только с ребенком, но и со всей семьей – папой, мамой, ближайшим окружением, выстраивать коммуникацию, эту систему вокруг ребенка, которая способствовала бы повышению эффективности работы, которую делают специалисты в том или ином центре», – добавила она, подчеркнув, что не менее важно как можно раньше подобрать каждому ребенку правильный маршрут лечения. В рамках визита в Калугу Кузнецова также посетила школу №39 и предложила включить ее в программу капремонта. Главная задача – завершить косметические работы до начала учебного года, подчеркнула она. «Дети не должны стать заложниками «взрослых» проблем. 1 сентября они должны прийти в красиво отремонтированную школу и думать об учебе. Также, как и учителя, они должны думать об образовательном процессе, а не о том, как и по каким доскам пройти в кабинет», – подчеркнула она. Напомним, по предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» в июне Анна Кузнецова вошла первую пятерку списка партии. Ранее она предложила включить в народную программу ЕР инициативу по упрощению процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов и предложение о дополнительном отпуске родителям, которые ездят с детьми на реабилитацию.