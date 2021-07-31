Эксплуатацию МКС решили завершить к 2028 году

Из-за старения значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года несет риски, эксплуатация станции планируется до 2028 года, заявили в Роскосмосе.

«Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите – Российской орбитальной служебной станции (РОСС)», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Советом принято решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции, предусмотрена разработка эскизного проекта станции в рамках действующей федеральной космической программы на срок до 2025 года.

Кроме того, Роскосмос поручил предприятиям ракетно-космической отрасли поддерживать безопасность МКС до создания новой российской станции.

«Президиум научно-технического совета поручил РКК «Энергия» с кооперацией дополнительно провести анализ российского сегмента (РС) МКС и принять необходимые организационно-технические меры по поддержанию работоспособности и безопасности РС МКС в период проведения работ по созданию орбитальной станции нового поколения, а также разработку согласованного с партнерами сценария завершения эксплуатации МКС», – подчеркивается в сообщении госкорпорации.

Напомним, в апреле исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в течение нескольких лет Россия одновременно будет использовать МКС и новую орбитальную станцию, первый этап развертывания которой на орбите начнется в 2025-2026 годах.

Ранее в том же месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия решила строить новую орбитальную станцию самостоятельно. Он также допустил передачу США ответственности за свой сегмент МКС после 2025 года.

До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.