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31 июля, суббота | Последнее обновление — 16:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксплуатацию МКС решили завершить к 2028 году
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Эксплуатацию МКС решили завершить к 2028 году
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Из-за старения значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года несет риски, эксплуатация станции планируется до 2028 года, заявили в Роскосмосе.
«Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите – Российской орбитальной служебной станции (РОСС)», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
Советом принято решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции, предусмотрена разработка эскизного проекта станции в рамках действующей федеральной космической программы на срок до 2025 года.
Кроме того, Роскосмос поручил предприятиям ракетно-космической отрасли поддерживать безопасность МКС до создания новой российской станции.
«Президиум научно-технического совета поручил РКК «Энергия» с кооперацией дополнительно провести анализ российского сегмента (РС) МКС и принять необходимые организационно-технические меры по поддержанию работоспособности и безопасности РС МКС в период проведения работ по созданию орбитальной станции нового поколения, а также разработку согласованного с партнерами сценария завершения эксплуатации МКС», – подчеркивается в сообщении госкорпорации.
Напомним, в апреле исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в течение нескольких лет Россия одновременно будет использовать МКС и новую орбитальную станцию, первый этап развертывания которой на орбите начнется в 2025-2026 годах.
Ранее в том же месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия решила строить новую орбитальную станцию самостоятельно. Он также допустил передачу США ответственности за свой сегмент МКС после 2025 года.
До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
В НАСА оценили ущерб от инцидента с «Наукой» для МКС
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Специалисты НАСА не зафиксировали какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) в результате инцидента с российским модулем «Наука», заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
«Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим. Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит», – приводит ТАСС слова руководителя американской программы МКС.
«Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать», – сказал Монталбано.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС.
При открытии люка из модуля «Наука» на МКС вылетел болт
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Российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами (ЦУП), что в новом модуле «Наука» все в порядке и пыли нет, но при открытии люка из модуля вылетел болт, следует из переговоров экипажа, транслируемых НАСА.
«Визуально все было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», – приводит РИА «Новости» ответ Новицкого на вопрос специалиста центра о состоянии модуля.
Накануне космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые прошли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», который в четверг пристыковался к МКС.
Напомним, после стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от работы двигателей модуля «Наука».
Сначала в Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива. Однако позже генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка «Науки» включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил наличие в случившемся человеческого фактора.
В НАСА какого-либо ущерба от инцидента для МКС не зафиксировали. Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является уникальной, такое случалось ранее. Роскосмос решил не расследовать инцидент. Космонавт Новицкий призвал россиян не беспокоиться.
Незапланированное включение двигателей модуля «Наука» изменило положение МКС
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Российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука».
«Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это», – сказал он во время переговоров экипажа с Землей, сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.
Как сообщил астронавтам на американском сегменте наземный специалист из хьюстонского центра управления полетами, сейчас идет «перетягивание каната» между двигателями МЛМ и Служебного модуля (СМ) «Звезда», причем СМ ощутимо компенсирует ситуацию. Ошибка положения станции в пространстве, таким образом, уменьшается, уточнил он.
Также пришлось включить двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».
Ранее космонавты открыли один из переходных люков между модулем «Звезда» и «Наукой», но затем их попросили снова закрыть его.
Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало о нескольких проблемах в модуле «Наука» при полете к МКС, которые были успешно устранены.
О нештатных ситуациях сообщал и член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
Рогозин назвал причину включения двигателей модуля «Наука»
Двигатели на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» могли включиться из-за человеческого фактора, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Был кратковременный сбой в программе. Модуль вроде успокоился, специалисты Центра управления полетами провели все необходимые операции. Стыковка прошла идеально, на минимальной скорости. Все шло хорошо, но человеческий фактор. Была такая эйфория, в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что, возможно, система управления самого блока будет продолжать себя корректировать», – цитирует Рогозина «Комсомольская правда».
Он добавил, что система определила свой момент спустя три часа, после чего произошло включение двигателя, которое тут же компенсировалось двигателем модуля «Звезда» и корабля «Прогресс».
Также глава госкорпорации объяснил, что решение о запуске модуля было принято из-за того, что он стоил очень дорого.
«Потерять 18 млрд рублей это намного хуже (потери рабочего места). Бочка, тот самый корпус, он действительно старый. Мы постарались сделать начинку максимально новой. Конечно, от каких-то решений не смогли отказаться. С ними и связаны проблемы», – сказал Рогозин.
Ранее генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка МЛМ «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
Начштаба ВВС Британии обвинил Россию в опасных действиях в космосе
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Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выступил с утверждением, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности Соединенного Королевства.
Как заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства в интервью The Daily Telegraph, Москва и Пекин осуществляют «сомнительные операции» в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в «непосредственной близости» от других, а также на ежедневной основе занимаются иной «опасной деятельностью», которая может привести к уничтожению спутников третьих стран, передает ТАСС.
Уигстон предположил, что Россия и Китай собирают разведывательные данные в космосе, поскольку, по его словам, есть основания полагать, что будущие конфликты «будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве». Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия вывела в космос целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия».
Кроме того, Уигстон заявил, что Китай продолжает «совершенствовать противоспутниковые технологии». В качестве примера британский военачальник указал на разработку ракет, которые могут напрямую уничтожать спутники, а также на «лазерное ослепляющее оружие» и механизмы «осуществления умышленных радиопомех». Он добавил, что Китай проводил соответствующие испытания против «собственных устаревших спутников с целью демонстрации своих возможностей».
Соответствующие высказывания Уигстона прозвучали на фоне официальной церемонии создания космического командования Соединенного Королевства, которая состоялась в четверг на авиабазе в городе Хай-Уиком на юго-востоке Англии. Начальной задачей новой структуры станет осуществление первого запуска британской ракеты со спутником с территории Шотландии в 2022 году.
В начале мая командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд выступил с утверждением, что Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе. В том же месяце ученые и эксперты из США заявили о продолжающейся милитаризации космоса и предупредили, что она может перерасти в полномасштабный конфликт между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.
В МИД России подчеркивали, что подобные заявления являются «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».
В Кремле неоднократно заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвиняла США и другие страны Запада в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Так, в июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе в США объявили «плохим».
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Модуль «Наука» пристыковался к МКС
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Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщают информационные агентства.
«Наука» пристыковалась к стыковочному узлу другого модуля МКС «Звезда» в автоматическом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.
Сама госкорпорация в своем Telegram-канале сообщила, что после ввода МЛМ в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы «для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС».
Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало о нескольких проблемах модуле «Наука» при полете к МКС, которые были успешно устранены.
О нештатных ситуациях сообщал и член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
В понедельник от МКС был отстыкован старый модуль «Пирс», который 20 лет прослужил на орбите.
Контроль над МКС вернули после незапланированного включения двигателей «Науки»
Диктор НАСА сообщил, что контроль над Международной космической станцией удалось вернуть после незапланированного включения двигателей модуля «Наука».
«Удалось вернуть контроль над станцией», – сказал он во время перерыва в трансляции переговоров экипажа с наземными специалистами, сообщает РИА «Новости».
Ранее российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука».
Двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.
Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Умер последний член ГКЧП и куратор создания «Бурана» Олег Бакланов
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Скончался глава ракетно-космической отрасли СССР и куратор проекта челнока «Буран» Олег Бакланов, сообщил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В Telegram Рогозин сообщил, что «сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР». «Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!» – заявил глава Роскосмоса.
Бакланова похоронят в пятницу на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, рассказал источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией.
Олег Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове, работал на местном приборостроительном заводе, который в итоге возглавил. В 1976 году стал замминистра общего машиностроения, в 1983 году – министром, руководил ракетно-космической промышленностью СССР.
В 1980-х годах курировал программу создания сверхтяжелой ракеты «Энергия» и космического челнока «Буран». В августе 1991 года входил в ГКЧП, в связи с чем обвинялся в попытке захвата власти, но был амнистирован. Он оставался последним живым членом комитета.
Напомним, Бакланов говорил, что «система «Энергия–Буран» опередила свое время и, зародившись, умерла так же мучительно, как и Союз Советских Социалистических Республик».
С 1994 года входил в руководящие органы партии «Российский общенародный союз». В 2001 году был избран в состав «шенинского» секретариата Совета Союза коммунистических партий – Коммунистической партии Советского Союза. В 2004–2007 годах занимал пост советника вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина.
Возглавлял региональную общественную организацию «Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины». Председатель правления Международного союза общественных объединений дружбы и сотрудничества со странами СНГ «Киевская Русь».
Был членом консультативного совета при Министерстве промышленности и торговли России, советником гендиректора РКК «Энергия» имени Королева.
НАСА отложило запуск корабля Starliner после инцидента с «Наукой»
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Намеченный на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС отложен на неопределенный срок после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля «Наука», сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
«НАСА и Boeing решили отменить пятничный запуск [корабля Starliner] <…>. Данный шаг даст экипажу Международной космической станции (МКС) время для продолжения проверок недавно прибывшего модуля «Наука» и позволит удостовериться, что станция будет готова к прибытию Starliner», – приводит текст сообщения ТАСС.
В НАСА отметили, что специалисты «изучают следующую доступную возможность» для проведения запуска.
Ранее в четверг российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе незапланированное включение двигателей «Науки» объяснили выработкой остатков топлива.
Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю. Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией 31 июля.
Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука»
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Роскосмос не планирует создавать комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля «Наука», а информация НАСА о создании такой комиссии не соответствует действительности, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
«В Роскосмосе удивлены реакцией американцев на особенности стыковки модуля «Наука» с МКС. Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами НАСА, создаваться не будет, ситуация принята как штатная», – сообщил источник РИА «Новости».
«Заявления НАСА о переносе запуска корабля Starliner к МКС в Роскосмосе связывают с его технической неготовностью», – сказал собеседник агентства.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом.
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Космонавты Новицкий и Дубров прошли в модуль «Наука» на МКС
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые прошли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», недавно пристыкованный к МКС, сообщили в Роскосмосе.
«Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк переходного отсека модуля «Звезда» и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля», – цитирует сообщение корпорации ТАСС.
Согласно плану работ на пятницу, на борту модуля космонавты проведут контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и поставят агрегат фильтра отчистки атмосферы, пояснили в Роскосмосе.
Ранее в пятницу космонавты впервые открыли люк в МЛМ «Наука».
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС.
Роскосмос объяснил включение двигателей модуля «Наука»
В Роскосмосе объяснили, что незапланированное включение двигателей модуля «Наука» произошло из-за «работы с остатками топлива».
«Идет процесс перевода модуля «Наука» из полетного режима в режим «состыкован с МКС». Проводится работа с остатками топлива в модуле», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе госкорпорации.
Ранее диктор НАСА сообщил, что контроль над Международной космической станцией удалось вернуть после незапланированного включения двигателей модуля «Наука».
Российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука».
Двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.
Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
В НАСА рассказали о нештатных ситуациях на МКС в прошлом
Ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом, сообщил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
По словам Монталбано, за время существования орбитального комплекса «было, возможно, еще два случая, когда имело место ненамеренное включение двигателей», передает ТАСС.
«Определенно, такое не происходит регулярно. Я бы сказал, что это, может быть, третий или четвертый случай за более чем 20-летнюю историю существования [МКС]», – сообщил руководитель американской программы МКС.
«Роскосмос сыграет ключевую роль в установлении причин произошедшего, а также того, что происходит с модулем «Наука». Мы же займемся изучением состояния МКС», – сказал Монталбано, добавив, что рассчитывает на обмен данными с российскими специалистами.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.
Рогозин анонсировал запуск еще одного российского модуля к МКС
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Госкорпорация «Роскосмос» 24 ноября планирует осуществить запуск к Международной космической станции (МКС) узлового модуля «Причал», сообщил директор корпорации Дмитрий Рогозин.
«Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля – узлового («Причал») <…> Это позволит нам расширить возможности стыковок со станцией наших кораблей, в том числе нового «лунного» корабля «Орел», – написал Рогозин в своем Twitter.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.
В НАСА задумались о будущем МКС после 2024 года
Соединенные Штаты и международные партнеры обязались обеспечить финансирование МКС по меньшей мере до 2024 года, будущее станции после этого срока будет обсуждаться с «заинтересованными лицами», сообщил представитель НАСА Дэниел Хуот.
«НАСА и наши международные партнеры взяли на себя обязательство финансирования (МКС) по меньшей мере до 2024 года и будут работать со своими заинтересованными сторонами над возможностью будущих планов для МКС», – приводит слова представителя американского космического ведомства РИА «Новости».
Напомним, в апреле исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в течение нескольких лет Россия одновременно будет использовать МКС и новую орбитальную станцию, первый этап развертывания которой на орбите начнется в 2025-2026 годах.
Ранее в том же месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия решила строить новую орбитальную станцию самостоятельно, только так ее можно сделать хорошо. Он также допустил передачу США ответственности за свой сегмент МКС после 2025 года.
До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что новая российская космическая станция может быть размещена выше МКС, то есть быть высокоорбитальной и станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
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