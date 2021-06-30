США собрались оставить в Афганистане 1 тыс. военных

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30 июня, среда | Последнее обновление — 05:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минтранс США предложил запретить продажу авиабилетов в Белоруссию
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Для начала надо, чтобы европейцы оставили свой менторский тон. И крайне желательно, чтобы они определились, считают ли они Россию иной цивилизацией, или же частью Европы. Тогда потенциальный диалог стал бы более предметным.
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Каждый, кто говорит о примирении или «разрядке» с США и Европой, вольно или невольно ссылается на безнадежно устаревшее представление о Западе как о христианской цивилизации, мире свободы и личных прав, наконец, как о комфортном месте для жизни.
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Усиление внимания к НЛО, причем на самом высоком уровне – симптом ослабления позиций как науки, так и христианства. Логично, что вывешивая радужные флаги на посольствах, американские элиты обратились и к теме НЛО.
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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США собрались оставить в Афганистане 1 тыс. военных
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В Афганистане, вероятно, останется около 1 тыс. военных США для охраны посольства страны и аэропорта в Кабуле, сообщают СМИ.
Источники CNN из числа официальных лиц заявили, что «США могут завершить вывод войск из Афганистана в течение нескольких дней». Телеканал сообщил, что «пока нет ясности, сколько военных НАТО останется» в Афганистане, передает ТАСС.
Associated Press сообщало, что США, вероятнее всего, оставят около 650 американских военных для обеспечения безопасности дипломатов, а еще несколько сотен будут помогать в охране аэропорта Кабула. Предполагалось, что это будет временной мерой, пока охрану аэропорта не возьмут на себя турецкие силы.
29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. Напомним, секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на резкое ухудшение ситуации в Афганистане, откуда уже в начале осени должен завершиться вывод американских войск. Боевики уже захватили ряд ключевых районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном.
Солдат высмеял завтрак НАТО в украинской столовой
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Военнослужащий пожаловался в соцсетях на питание в украинской столовой во время крупнейших учений Sea Breeze – 2021, отметив, что один и тот же напиток дают третий день подряд.
«Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов. Вкуснота», – написал солдат под фотографией в Instagram.
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В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, они продлятся до 10 июля. В них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. При этом, как отметили в Минобороны, силы и средства Черноморского флота «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», принимающих участие в учениях.
Отдыхавшего на пляже украинца избили в Польше за разговор на мове
Житель Польши избил отдыхавшего на пляже уроженца Украины за разговор на родном языке, сообщил портал epoznan.pl.
Инцидент произошел в воскресенье на пляже в окрестностях города Познань на западе страны. По словам одного из очевидцев, нетрезвый мужчина начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что они разговаривали на родном языке, передает РИА «Новости».
В ходе завязавшейся ссоры он избил одного из украинцев до потери сознания. После этого агрессивный мужчина попытался скрыться, однако другие посетители пляжа задержали его и передали правоохранителям. Напавший помещен под стражу, ведется расследование.
Как сообщили в местной полиции, избитому украинцу оказали медицинскую помощь. Сам потерпевший рассказал, что агрессивный мужчина выкрикивал националистические лозунги.
Напомним, в феврале прошлого года приезжих из России, Украины и Белоруссии избили в Польше за русский язык. В 2019 году двух гастарбайтеров с Украины жестоко избили за украинский язык, а польский ресторан отказался брать на работу «недолюдей» с Украины.
Газпром отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в июле
Газпром не стал бронировать на июль новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на июль транзитные мощности в объеме 63,7 млн кубометров газа в сутки. Ожидалось, что компания примет участие в аукционе с учетом предстоящего ремонта на собственных экспортных маршрутах, передает РИА «Новости».
При этом 21 июля прошел основной аукцион на бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. На нем Газпром выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки газа через украинскую территорию, то есть 15 млн кубометров в сутки, как и в предыдущие месяцы.
Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
В Британии объяснили потерю документов об эсминце «Дефендер»
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Замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куин признал, что потеря документов с планами прохода эсминца «Дефендер» ВМС Соединенного Королевства через российские воды в Черном море является ошибкой, допущенной «конкретным человеком».
«Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека», – заявил чиновник.
По его словам, сотрудник, потерявший документы, впоследствии сам в этом признался, передает РИА «Новости».
При этом Куин указал, что на части бумаг был гриф «секретно» и предназначались они только для сотрудников секретной службы. «Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом», – заверил замминистра.
Ранее Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные «испугались».
Британский наемник на Украине рассказал о службе в Донбассе
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Британский военный наемник, служащий «по контракту» на украинские ВС, ранее воевавший на стороне курдов в Сирии, в соцсетях рассказывает о быте во время конфликта в Донбассе, о погибших со стороны Украины военнослужащих.
Британский военный ведет аккаунт в Instagram, аккаунт подписан как Johnny, в нем он рассказывает о событиях в Донбассе и на Украине. Сейчас наемник участвует в учениях Sea Beeze – 2021.
«Лучшее в международных учениях – это американские MRE (Meal, Ready-to-Eat, сухпаек, прим. ВЗГЛЯД), намного лучше, чем наши украинские сухпайки, и те, на которые мы жили в Сирии, получая от американцев», – рассказал военный.
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В другой публикации он рассказал, как можно исправлять «плохишей» с помощью рытья окопов в жару. «Берете плохиша, заставляете его рыть норы весь день на палящем солнце, и он становится хорошим мальчиком. Такая у нас философия в лагере «Донбасс», – поделился Джонни.
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Еще в одном посте он выразил сожаление, что все траншеи на передовой приходится копать вручную. «У вас нет такой роскоши, как экскаваторы JCB или траншейные машины», – написал наемник.
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В одной из своих апрельских публикаций он признался, что он и другие такие же военные – «не добровольцы, а военнослужащие по контракту украинских ВС», которые «защищают Украину и людей».
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«Кто бы мог подумать, гражданин Британии, служащий украинским десантником, это ж безумие», – отмечал он. По его словам, у него оставалось несколько месяцев службы по трехлетнему контракту, и он намерен продлить его опять.
Еще одна публикация посвящена интервью, которое Джонни давал в 2017 году в Сирии. «Это было интервью с курдским журналистом во время операции по освобождению городов и деревень к востоку от Арраки от контроля ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация), в основном, город Джезра», – написал он.
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Напомним, ранее Джонни жаловался на питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze – 2021. По его словам, один и тот же напиток подают военным третий день подряд.
Нидерланды обвинили российские истребители в создании «небезопасной ситуации»
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Министерство обороны Нидерландов заявило, что российские истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, пролетев на близком расстоянии к голландскому фрегату Evertsen.
Ведомство утверждает, что инцидент «произошел в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма». По данным Минобороны, российские самолеты, вооруженные бомбами и ракетами класса «воздух – поверхность», «пролетали очень низко и близко [к фрегату], имитируя атаки», сообщает ТАСС.
С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства.
В Минобороны России в свою очередь заявили, что фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива. По этой причине и для предупреждения нарушения российской границы были подняты истребители и бомбардировщики.
«24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов», – говорится в заявлении оборонного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от государственной границы и продолжил следование по прежнему маршруту.
«Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – добавили в министерстве.
Ранее Токио призвал защищать северные рубежи на фоне активности авиации России.
МИД Чехии признал незаконными посягательства властей Праги на территорию посольства России
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Посольство России в Праге законно использует территорию в соответствии с постановлением чехословацкого правительства от 1970 года, в связи с этим требования пражских властей освободить полгектара площади не имеют юридических оснований, следует из письма МИД Чехии.
Документ направлен главе муниципалитета района Прага-7 Яну Чижинскому.
«В 1972 году Управление обслуживания дипломатического корпуса [МИД Чехословакии] на договорной основе перевело участок в вечное бесплатное пользование тогдашнего советского посольства [в Чехословакии]. Это произошло на основе постановления правительства ЧССР [Чехословацкой социалистической республики] от 17 сентября 1970 года», – подчеркивается в письме, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mladа fronta DNES.
Отмечается, что участок является чешской собственностью, при этом Россия, являющаяся правопреемницей СССР, вправе использовать его для размещения своего дипломатического представительства.
В чешском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что выполнение требования муниципальных властей привело бы к нарушению международного права.
В апреле пражские муниципальные власти потребовали от посольства России освободить полгектара от общей площади, которую занимает диппредставительство. Это касается территории, которая до 1968 года входила в состав примыкающего к ней парка Стромовка.
Ранее чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, в которых Прага обвиняет спецслужбы России. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
На нудистском пляже в Москве нашли труп мужчины с женской грудью
В водоеме в Серебряном бору в Москве выловили тело трансгендера, не исключается версия убийства.
Тело погибшего было обнаружено днем 27 июня на нудистском пляже в Серебряном бору. Его прибило к берегу. На теле были разорванные шорты и бюстгальтер. На его нетрадиционную ориентацию указывали кольца на руках, серьги в ушах и длинные волосы, пишет «Московский комсомолец».
Прибывшие на место стражи порядка предположили, что мужчина утонул в пятницу, а в воскресенье тело всплыло.
Отметим, что пляж в Серебрянном бору давно считается местом отдыха людей с нетрадиционной ориентацией. Выяснилось, что в конце недели 27-летнего погибшего видели здесь с мужчиной кавказской национальности. Тот преследовал трансгендера и пытался душить. Кроме того, в пятницу мужчина побывал в полиции – написал заявление, что у него украден телефон. Именно благодаря этому обращению, в воскресенье удалось установить его личность.
Известно, что погибший приехал в Москву из Рязанской области, не доучившись на повара. Мать мужчины была лишена родительских прав из-за злоупотребления алкоголем. Женщина погибла, угорев из-за неисправной печки. Брат Александра разбился в аварии.
Ориентацию Александр сменил в 20 лет под воздействием одноклассника, с которым дружил. Мужчина перенес операцию – ему вставили грудные импланты, он заявил, что будет жить так, как хочет. По документам трансгендер оставался мужчиной.
Избитые в Ницце волонтеры Навального пригрозили чеченцам депортацией
В Ницце волонтеров штаба Навального избили проживающие на лазурном берегу беженцы из Чечни. Одному из пострадавших сломали ногу, нападавших задержали, сообщил один из волонтеров штаба Вячеслав Завгородний. Но сторонники задержанных у полиции подкараулили волонтеров и избили их вновь.
«Вчера вечером новоприбывших в Ниццу волонтеров штаба Навального избила толпа чеченцев на спортплощадке. Имена волонтёров по их просьбе по крайней мере сейчас я не буду афишировать. Вчера днём четыре взрослых чеченца пришли на спортплощадку и начали по понятным, наверное, только им причинам оскорблять и выгонять спортсменов, которые занимались там спортом, наши русские ребята не смогли на это смотреть и игнорировать и попытавшись узнать по какой причине эти люди ведут себя столь агрессивно получили в ответ порцию унижений и угроз, а в конечном счёте переломы, ссадины и гематомы», – написал он в Facebook. Он сообщил, что нападавших арестовали.
Завгородний обратился к чеченским беженцам и заявил им, что «не от хорошей жизни вы все убежали, но сейчас по вине малого процента буквально сумасшедших людей, вы все можете оказаться под угрозой депортации».
«Какие-то чеченцы (я не знаю имен, статусов - ничего - в данном случае "какие-то" "некие" - нейтральное обозначение) в Ницце избили волонтеров штаба Навального. Одному сломали ногу. Их задержали, но уже их сторонники поджидали заявителей у здания полиции и снова избили (их задержали)», - написала позже проживающая в Португалии журналистка Анастасия Кириленко. По ее словам, «конфликт начался с каким-то посторонним русскоязычным парнем, волонтеры Навального попытались успокоить конфликт и получили ссадины и переломы в итоге».
Кириленко тоже считает, что данный бытовой конфликт «ударит по самим чеченским беженцам»
Сейчас волонтеры ищут адвоката, поскольку никто из них не имеет опыта взаимодействия с правоохранительным и судебным аппаратом Франции.
Ранее экс-сотрудница штаба Навального рассказала о лицемерии лидеров оппозиции.
В Грузии отреагировали на выход Белоруссии из «Восточного партнерства»
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Грузинский эксперт по вопросам внешних связей, бывший ректор Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе считает программу ЕС «Восточное партнерство» в ее изначальном виде «малоэффективной» и называет решение Белоруссии приостановить в ней участие «ожидаемым», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«На Западе к изначальному формату этой программы давно уже относятся с разочарованием, она себя не оправдала. Слишком разные страны с диаметрально противоположными интересами, – заявил аналитик газете ВЗГЛЯД. – Белоруссия давно присутствовала там чисто символически. Поэтому Запад и ищет всякие формы оживления собственной инициативы, так как отказаться от нее по политическим соображениям не может, а пользы она приносит мало».
В данной программе, помимо Белоруссии, участвуют Грузия, Украина, Молдавия, Азербайджан и Армения.
Как сказал Сосо Цинцадзе, «одним из методов оживления программы стало создание «ассоциированного трио» Тбилиси, Киевом и Кишиневом».
«Посмотрим, к чему это на деле приведет. Куда пойдут деньги, на какие программы. Чтобы не получилось, как с Женевскими переговорами по Закавказью (проводятся после войны-2008). Выйти из него нельзя, а эффекта никакого», – сказал эксперт.
Ранее в понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. При этом Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства». Политолог Владимир Жарихин объяснил газете ВЗГЛЯД причины решения Минска.
Названы 15 главных кибердержав мира
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Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил доклад, в котором перечислил 15 основных мировых кибердержав. Первое место в списке отдано США за отсутствием достойных конкурентов.
В рамках двухлетнего исследования авторы доклада рассмотрели возможности стран по семи критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в вопросах киберпространства, а также наступательный кибернетический потенциал.
Соединенные Штаты стали единственной страной, занявшей первое место по всем критериям. Страны «второго уровня» обладают преимуществами лишь в ряде категорий. В число этих государств вошли Россия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Израиль и Великобритания, пишет C4ISRNET.
«Третий уровень», включающий Индию, Индонезию, Иран, Японию, Малайзию, Северную Корею и Вьетнам, обладает сильным или потенциальным преимуществом в некоторых категориях, но имеет существенные недостатки в других.
Из доклада следует, что даже Китай сможет сравняться с США по кибервозможностям не раньше, чем через десять лет. Остальные страны – и того позже. Так, России нужно улучшить ситуацию в сфере кибербезопасности, увеличить долю на международном цифровом рынке и продолжать разрабатывать наступательные инструменты для военных действий в киберсфере. Москва, считают в IISS, проводит цифровизацию в сфере госуправления, но сильно зависит от зарубежных поставщиков технологий. Достижению амбициозных целей России могут помешать некие «экономические обстоятельства», пишет радио Sputnik.
Одновременно в докладе говорится, что Россия использует свой киберпотенциал для достижения «крайне масштабных целей». Среди них – даже «смена режимов в других странах». И западным странам может быть сложно противостоять Москве.
При этом часть доклада, которая касается России, весьма запутана. «Диалог между Россией и западными странами по теме киберпространства характеризуется взаимным непониманием и очевидной непримиримостью занимаемых позиций. Одна сторона создает угрозы тем нормам, которые другая принимает как данность», – говорится в исследовании.
Международный институт стратегических исследований финансируется за счет фондов, монополий, частных лиц и организаций США, Великобритании, ФРГ, Италии, Японии и других стран. Он был создан в 1958 году и сначала изучал вопросы предотвращения распространения ядерного оружия и контроля вооружений. Сейчас спектр проблем гораздо шире: это военно-экономический потенциал государств, военные доктрины и состояние вооруженных сил стран мира. Работает с министерствами обороны стран НАТО.
У вернувшихся из Петербурга финских футбольных болельщиков обнаружили массовое заражение COVID-19
Среди финских болельщиков, вернувшихся из Санкт-Петербурга после матчей Евро-2021, выявлено около 300 заразившихся коронавирусом.
Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии рекомендовало воздержаться от поездок в Россию. А всем тем, кто контактировал с вернувшимися из России болельщиками, рекомендовали сдать тест на коронавирус, сообщает издание Yle.
Отмечается, что большая часть случаев коронавируса среди болельщиков выявлена в Хельсинки и Уусимаа. В регионе на карантин посадили 500 человек.
По данным издания, в ведомстве не исключают введение нового локдауна в случае распространения нового штамма «дельта плюс» и настоятельно рекомендуют всем возвращающимся из России пройти повторное тестирование в Финляндии спустя трое суток после приезда.
Напомним, сборная Финляндии по футболу провела в Санкт-Петербурге два матча, сыграв против Бельгии (0:2) и России (0:1). Свой последний матч на Евро команда сыграла 21 июня.
На Украине больше половины граждан назвали русский язык иностранным
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На Украине 59% граждан считают русский язык иностранным, 9,5% – нужным для изучения, свидетельствуют результаты опроса Active Group.
Знание немецкого языка необходимым назвали 22,2% украинцев, французского – 13,7%, испанского – 13,6%, польского – 11,1%, русского – 9,6%, китайского – 6,5%, португальского – 6,3%, арабского – 2,4%, остальных – 1,4% вместе взятых, сообщает «Интерфакс – Украина».
Карьерным преимуществом украинцы считают знание польского (20,1%), китайского (21,1%) и арабского (4,8%) языков. Признают карьерные преимущества русского языка 12,3% респондентов, 9,5% считают нужным учить его в школе.
При этом 43% опрошенных считают русский язык иностранным, 15% – скорее иностранным, 24% – скорее не иностранным, 15% – не считают иностранным.
В возрастном разрезе положительный ответ на вопрос является ли русский язык иностранным, дали 45,8% респондентов возрастной категории 60+, 69,4% респондентов 50–59 лет, 73,7% респондентов 40–49 лет, 48,8% респондентов – 30–39 лет и 64,5% респондентов 18–29 лет. Менее склонны считать русский иностранным мужчины, чем женщины, и жители села, чем жители города.
В ходе исследования методом индивидуального интервью было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет.
Ранее президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
С-400 в Крыму отработали обнаружение целей на фоне учений Sea Breeze
Проверка системы противовоздушной обороны, в ходе которой истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолеты выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400, прошла в Крыму.
«Экипажи самолетов и вертолетов ЧФ и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчетами самоходных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в ходе проведения проверки готовности дежурных сил и средств ПВО Крымского полуострова. Экипажи самолетов Су-24, Су-27, Су-30СМ и вертолетов Ми-8 и Ка-27 выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с различных направлений», – приводит РИА «Новости» слова начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитана второго ранга Алексея Рулева.
В ходе проверки авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу ПВО Крыма.
В свою очередь боевые расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» обнаружили цели и провели по ним электронные пуски (без фактической стрельбы).
Отметим, что накануне в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, они продлятся до 10 июля. А них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. При этом, как отметили в Минобороны, силы и средства Черноморского флота «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», принимающих участие в учениях.
Между тем российская делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене подчеркнула, что США после завершения совместных учений с Украиной Sea Breeze-2021 должны транспарентно вывести вооружения.
Кандидата в канцлеры Германии обвинили в плагиате
Кандидата в канцлеры Германии от партии «Союз-90/Зеленые» Анналену Бэрбок обвинили в заимствовании без ссылки работ других людей для своей книги, сообщает издание Focus.
Как сообщает издание, борец с плагиатом Штефан Вебер выявил ряд заимствований без цитирования в опубликованной 21 июня книге Бэрбок «Сейчас. Как мы обновим нашу страну». Издание перепроверило находки Вебер и приводит пассажи из книги, которые частично или в значительной мере совпадают с работами других людей, в большинстве журналистов, блогеров, при этом никаких ссылок в книге, утверждает издание, на них нет, передает РИА «Новости».
Как рассказал изданию Вебер, всего в книге насчитывается порядка десяти таких заимствований без цитирования, они обнаружены на десяти страницах книги, в которой насчитывается 240 страниц. При этом Вебер обращает внимание, что не известно, писали ли эти части текста сама Бэрбок или ее помощники. Сам Вебер считает, что заимствования были сделаны сознательно, но оценивает такой уровень нецитируемых заимствований, как невысокий. По его мнению, выявленные нарушения не требуют изъятия книги из продажи, более подходящим вариантом он назвал исправление недочетов в следующих изданиях.
Для Бэрбок это не первый подобный инцидент, ранее скандал вызвали выявленные неточности в ее официальной биографии.
Бэрбок является первым кандидатом в канцлеры от «Зеленых» – ранее эта политическая сила не выдвигала кандидата. В 2020 году партия решила сделать это ввиду высоких рейтингов «Зеленых», которые поборятся в сентябре с консерваторами за первое место.
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