Кремль заявил о готовности к взаимодействию с ЕС по вопросам кибербезопасности

Россия готова к взаимодействию со странами Евросоюза по вопросам кибербезопасности, президент Владимир Путин был инициатором международного сотрудничества в области информационной безопасности, но тогда эта инициатива не получила поддержки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Именно президент России Путин был первым инициатором международного сотрудничества в области информационной безопасности. Тогда эта инициатива не получила поддержки. Конечно, Россия готова и заинтересована в таком взаимодействии», – заявил РИА «Новости» Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия к такому диалогу.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны ЕС должны обсуждать кибератаки, в которых обвиняется Россия, не только между собой, но и напрямую с Москвой. До этого Меркель заявила, что Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ.