В Одессе во время возложения венков к памятнику Неизвестному матросу произошла потасовка Портрет деда Зеленского пронесли на шествии «Бессмертного полка» в ДНР Лукашенко призвал сохранить правду о войне 9 мая 2021, 13:37 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал хранить правду о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам внести национальную рознь в стране. «Сегодня я задаюсь вопросом, как и вы: могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о Великой Победе, за право чествовать в этот святой день воинов-победителей», – цитирует его ТАСС. По словам Лукашенко, упреки «последователей оккупантов и их приспешников» немыслимы, когда власти заботятся о сохранении памяти. «Подоплека их очевидна. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую униформу. Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне», – сказал лидер Белоруссии. «Сегодня мы должны открыто говорить, что белорусы в годы Великой Отечественной войны впервые в своей истории столкнулись с массовым и планомерным истреблением мирного населения... Это на руках фашистов, полицаев, других коллаборантов кровь тысяч, миллионов невинных жертв», – Лукашенко уверен, что мир должен помнить о трагедии белорусского народа. По словам белорусского лидера, он поднимет этот вопрос на самом высоком международном уровне. Также он призвал белорусов сплотиться в противодействии возникающим угрозам и пообещал сохранить спокойствие в стране. «Чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость нам нужно самое простое: быть рядом, сплотиться. Так, как это сделали советские воины в грозные годы войны и после нее, когда восстанавливали разрушенный и сожженный дотла большой отчий дом», – заявил он. «Может кто-то излишне беспокоится о мире и безопасности. Может кто-то вообще в это перестал верить. Я обращаюсь к вам: тем, кто не верит. Запомните, пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво», – добавил лидер страны. Лукашенко заверил соотечественников в обеспечении безопасности и стабильности в стране, также он добавил, что «хочет, чтобы нас услышали не только в Белоруссии, но там... вы знаете кто». В честь Дня Победы Лукашенко вместе со своими сыновьями возложил венок к монументу Победы, где также состоялась торжественная церемония при участии представителей всех ветвей власти страны, общественных организаций, зарубежных гостей. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

Заслуженный артист Дмитрий Назаров выступил против «бессмысленного парада» 8 мая 2021, 15:56

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В стихотворении он задается вопросом, зачем в России «оттачивать парад». «Парад чего? Парад бессилья, парад запретов и оград», – говорит он в видео. «Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад», – такими строками заканчивается «произведение» Назарова. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Еще один деятель культуры – о «бессмысленном параде». Заслуженный артист России, между прочим. И народный», – отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале. «Парад Победы надо проводить всегда! Ибо только благодаря ему, ежегодно, из подполья и чуланов вылазит всякая нечисть, которая долгое время рядилась в «одежды светлы». (…) Жалкие падшие кумиры за тридцать серебряников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. Высказывание артиста также возмутило корреспондента RT Игоря Жданова. «Читать такую пошлятину – в принципе стыд и позор. Читать на камеру не выучив, с клишированными, бульварными интонациями, будучи артистом – вдвойне стыд и позор. А уж для «народного» и «заслуженного» так и вовсе заявка на профнепригодность», – написал Жданов в своем Telegram. В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предположил, что видео было записано около Московского художественного театра им. А.П.Чехова. «Вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне. Видео, похоже, сделано прямо у МХТ, где служит Народный артист РФ Дмитрий Назаров», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, в субботу в Москве были задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы. Между тем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что 9 Мая остается главным праздником в России. Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине 8 мая 2021, 17:01

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина. Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости». На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей» 9 мая 2021, 12:49

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Украина отказалась делить победу во Второй мировой войне с Россией 9 мая 2021, 12:20

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией. «Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства (…) Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то Россия, Беларусь или европейские государства», – цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина». По его словам, Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – «и в плане экономики, и в плане (...) главное, людей». По мнению Разумкова, в стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны. «И историю надо знать, какой бы она не была – со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений», – добавил председатель Верховной Рады. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы. NI попытался разгадать «изюминку» предстоящего парада Победы 8 мая 2021, 21:30 Текст: Ксения Панькова

Американский журнал The National Interest отметил, что в День Победы над Красной площадью впервые пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отмечает издание, для участия в параде выделено 53 боевых самолета и 23 вертолета. При этом ключевую роль в полете над Москвой занимает именно Ту-160, который прошел модификацию. The National Interest считает, что Россия намерена продемонстрировать не столько его, сколько гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми снабдят ракетоносец, сообщает «ИноСМИ». Американское издание подчеркивает, что «Кинжал» обладает меньшей дальностью, нежели крылатые ракеты Х-55СМ, которыми оснащен Ту-160, однако «Кинжал» намного быстрее их, поскольку он способен развивать скорость до 10 Махов, в результате чего Ту-160 получает такое средство преодоления американской противоракетной обороны, которого у него прежде не было. The National Interest также отметил, что помимо воздушного показа на Параде Победы будет представлена механизированная колонна из 190 машин, среди которых будут 35 различных типов новой и модернизированной военной техники. Маршем по Красной площади пройдут в общей сложности более 12 тыс. военнослужащих в составе 37 пеших парадных расчетов. Ранее начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин сообщил, что воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации. Латвия назвала Вторую мировую «чужой» войной 8 мая 2021, 20:06 Текст: Ксения Панькова

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была «чужой», поскольку республика не принимала в ней участие. Он добавил, что разгром нацизма «не принес освобождения» стране. «8 мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв», – цитирует РИА «Новости» Летвиса. Он также отметил, что для Латвии разгром нацизма «не принес освобождения». «Нам эта дата освобождение не несет, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение. К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой», – сказал президент Латвии. Латвия настаивает, что с 1940-го по 1991-й годы была оккупирована СССР. Часть латвийских политиков считают, что 9 мая не принесло освобождения Латвии, а стало продолжением советской оккупации республики. Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. Президент Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну. Доктор исторических наук Елена Малышева заявила, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. Эксперт рассказал о главных новинках парада Победы на Красной площади 9 мая 2021, 12:22

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Одной из новинок прошедшего в Москве военного парада Победы стали боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО», также на многих образцах бронетехники присутствовали новейшие технические модули, рассказал газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский. «На параде Победы на Красной площади впервые были показаны боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО» на шасси бронеавтомобиля, хотя внешне они мало отличаются от той техники, которую зрители привыкли видеть. Машина новая, но ее отличия скрыты внутри, под броней, и снаружи на параде изменения незаметны», – рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, полковник запаса Виктор Мураховский. Среди других новшеств парада в Москве было присутствие технических модулей на некоторых боевых машинах и бронетехнике. «Но главное, чтобы вся эта новая техника серийно пошла в войска. Некоторые образцы мы уже несколько лет показываем на парадах, но их серийного производства до сих пор нет. Они либо существуют в отдельных экземплярах, либо находятся в опытной войсковой эксплуатации, а надо насыщать войска современными изделиями, вооружениями и военной техникой», – уверен эксперт. Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса. Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса. Мураховский также предложил обращать больше внимания на парады в других городах России, всего их было около тридцати. «Эти парады проводятся в городах, где находятся штабы военных округов, гарнизоны. Я не сомневаюсь, что они также были проведены на высшем уровне. Именно на этих парадах представлена реальная картина того, какая техника в войсках, что непосредственно есть в частях и соединениях наших видов вооруженных сил и родов войск», – подытожил эксперт. Всего на главном параде в Москве промаршировали 37 расчетов военнослужащих, в механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и спецтехники. Как отмечали эксперты, «Тайфун-ПВО» – это огромная помощь для стрелков-зенитчиков, которым теперь будет легче обеспечивать мобильность. Бронеавтомобиль «Тайфун» может использоваться для перевозки личного состава и грузов, а также в качестве базового шасси для установки технических систем и вооружений. Среди других образцов бронетехники в механизированной колонне присутствовали новейшие танки Т-14 «Армата», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», артустановки «Коалиция-СВ», бронетранспортеры «Бумеранг», а также основа мобильной группировки ядерных сил России – пусковая установка «Ярс». Воздушную часть парада в Москве открыли Ми-26. Четыре МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» вылетели вслед за группой самолетов. Перед МиГ-31К прошли четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76. Президент Владимир Путин оценил на «отлично» прошедший парад Победы на Красной площади. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Латвии в День Победы закрыли доступ к памятнику Воинам-освободителям 9 мая 2021, 11:37

Фото: 1945 LV/YouTube

Текст: Ксения Панькова

Латвийские полицейские утром 9 мая закрыли прямой доступ граждан к памятнику Воинам-освободителям в парке Победы в Риге. Жителям и гостям Риги, пришедшим возложить цветы к памятнику Воинам-освободителям, предлагается оставить букеты и венки на специально расставленных столах. К самому монументу их должны относить работники городского коммунального предприятия «Ригас межи», передает «ФАН» со ссылкой на агентство BNS. О причинах запрета прямого доступа к памятнику в парке Победы латвийской столицы ничего не сообщается. Отсутствие прямого доступа к монументу, якобы обусловленное эпидемическими рисками, вызвало недовольство со стороны представителей местного русскоязычного населения, которые хотят возложить цветы к памятнику в День Победы, передает ТАСС. «Мы ожидали, что нам попытаются изуродовать праздник. Видно, что установлены ограждения вокруг памятника, которые по большому счету только создают толкучку», – отметил Константин Чекушин, депутат Рижской думы от оппозиционной партии «Согласие», защищающей интересы русскоязычного населения Латвии. «Никогда люди не приходили со стороны парка возлагать цветы к памятнику, все всегда шли по центральной аллее, и из года в год никогда не было никаких столпотворений или каких-то эксцессов. Все это просто сделано для того, чтобы запугать людей, чтобы оттолкнуть их от празднования Дня Победы. Я надеюсь, что людей это не напугает, память у нас в сердцах. И в данном случае эти уродливые ограждения – это лицо новой уродливой Рижской думы», – добавил он. Официально в Латвии 8 Мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 Мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители, в этот день празднует День Победы. Каждый год в Риге у памятника советским воинам-освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов. Накануне президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была «чужой», поскольку республика не принимала в ней участие. Он добавил, что разгром нацизма «не принес освобождения» стране. 30 апреля власти Риги решили запретить все заявленные в этом году в День Победы публичные мероприятия. Столичная мэрия также приняла решение 8 и 9 мая огородить территорию около памятника советским воинам-освободителям, а в окрестностях парка Победы ввести ограничения дорожного движения. Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя 9 мая 2021, 09:05 Текст: Ксения Панькова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», – сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу. По данным пресс-службы белорусского лидера, при этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Отмечается, что решения Совбеза Белоруссии обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению. Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. Подчеркивается, что декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Он вступает в силу со дня подписания. Ранее президент Белоруссии заявил, что по делу о попытке мятежа в республике будут опубликованы новые факты, а также сообщил о готовности провести досрочные выборы президента, но параллельно с США. Напомним, до этого Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии. По его словам, готовившие военный переворот рассматривали несколько вариантов устранения президента Александра Лукашенко, в том числе его убийство 9 мая на параде в честь Дня Победы. Путин: Нет прощения воплощающим в жизнь русофобию 9 мая 2021, 10:31

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин перед началом военного парада в Москве заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Путин заявил, что Россия всегда будет помнить, что величественный подвиг в борьбе с нацизмом совершил именно советский народ. Он напомнил, что советский народ вынес нацизму исторический приговор и поборол «коричневую чуму», передает РИА «Новости». «Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от «коричневой чумы», вынес нацизму исторический приговор», – сказал Путин, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы. «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», – подчеркнул глава государства. Российский лидер указал, что от времени, когда «в центре Европы наглел и набирал силу чудовищный нацистский зверь, все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии», отделяет уже почти целый век. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. Однако, по словам президента, многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов», – сказал Путин. Он отметил, что сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Также глава государства заявил, что Россия будет твердо отстаивать свои национальные интересы и безопасность. «Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы. Обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому – доблестные Вооруженные силы России, наследники солдат Победы», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Президент утром в воскресенье прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, взошел на трибуны и пожал руки ветеранам. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Акция «Бессмертный полк» началась в России 9 мая 2021, 07:26

Фото: Бессмертный полк России/ВКонтакте

Текст: Антон Антонов

Камчатский край стал первым российским регионом, в котором 9 мая в онлайн-формате стартовала акция «Бессмертный полк», сообщают информационные агентства. Трансляция в регионах начинается в 15.00 по местному времени, она доступна для просмотра как на сайте «Бессмертного полка» и ресурсе «Банк Памяти», так и в соцсетях, передает ТАСС. Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Магаданская область также уже ведут трансляции. Напомним, Россия начала праздновать День Победы – первыми торжественные марши провели в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. В воскресенье в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Одессе во время возложения венков к памятнику Неизвестному матросу произошла потасовка 9 мая 2021, 13:27

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу. Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, во время возложения цветов у памятника Неизвестному матросу в Одессе неизвестные начали потасовку с полицией, а затем убежали. Украинское издание Страна.ua пишет, что драка произошла на одесской Аллее славы. Издание сообщает, что потасовка началась после того, как представитель полиции попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции. Также на сайте Страна.ua опубликовано видео, на котором видно, как в центре Киева радикалы оскорбили шедшего по улице ветерана нацистским приветствием. PavlovskyNews сообщает, что «зигующего человека в балаклаве зовут Михаил. Ему 16 лет, он представитель организации «Правая молодежь» из «Правого сектора*» (организация запрещена в России). На нарушителя порядка составили административный протокол. Напомним, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Экс-премьер Словакии осудил чудовищные размеры русофобии в стране 8 мая 2021, 20:37 Текст: Ксения Панькова

Экс-премьер Словакии и лидер партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что партия будет бороться против искажения роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом. Он также отметил, что русофобия в Словакии «достигла чудовищных размеров». «Наша партия считает День Победы над фашизмом важным праздником, который мы всегда будем отмечать. Поэтому представители нашей партии сегодня традиционно почтили жертвы и поклонились героям Второй мировой войны на (мемориальном комплексе) Славине. Уважение героев Красной армии сейчас еще более актуально, поскольку русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров, а Россия абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны», – написал политик в на своей странице в Facebook. Напомним, доктор исторических наук Елена Малышева заявляла, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. Празднование Дня Победы началось в России 9 мая 2021, 04:55

Фото: Камчатка Сегодня/Youtube

Текст: Антон Антонов

Россия начала праздновать День Победы – в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске состоялись торжественные марши, сообщили в Объединенном командовании войск и сил на северо-востоке России. По главной площади Петропавловска-Камчатского под знаменем Победы и государственным российским флагом прошли сводные роты военнослужащих и представителей силовых ведомств, курсанты военного учебного центра при Камчатском государственном техническом университете, парадные расчеты военно-патриотического движения «Юнармия» и кадетских классов. Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжится концертами, мастер-классами, театрализованными представлениями и выставкой военной техники. В 22.00 (13.00 мск) запустят праздничный салют, передает ТАСС. В Южно-Сахалинске около 1 тыс. военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и экстренных служб, а также курсантов кадетской школы и членов молодежного движения «Юнармия» приняли участие в торжественном марше. В воскресенье в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По плану Минобороны России, в нем будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. В Госдуме назвали Украину «чистильщиком сапог господам из США» 8 мая 2021, 15:32 Текст: Елизавета Булкина

Украина теперь стала «чистильщиком сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне. Украинский президент в своем Telegram-канале призвал не забывать, что нацизм был абсолютным злом и нужно осуждать людей, которые его оправдывают. В своих заявлениях Зеленский избегал названия «Великая Отечественная война», заменяя его на «Вторая мировая война». На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. По словам Зеленского, этот день отмечается в стране не на замену 9 мая. «Когда мы говорим «никогда снова», имеем в виду прежде всего очень конкретное «никогда не забыть». Поэтому и отмечается во многих странах этот День – памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она – общая, одна на всех в мире. Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения», – написал Зеленский. Он призвал никогда не забывать, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма, «вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими». «И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», – заключил президент Украины. Бальбек, комментируя заявление Зеленского, заявил, что он заврался. «Особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН* УПА* [Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской организацией и запрещена в России], остальные были так – сбоку припеку», – передает слова Бальбека РИА «Новости». Депутат добавил, что народы Советского союза, судя по словам Зеленского, вообще отсиживались в тылу, пока американцы с англичанами боролись против нацизма. «Заврался украинский президент, наверное, будь его воля, так он и ветеранов Великой Отечественной войны вне закона объявил бы, чтобы не портили ему картину «правильного» трактования истории. Впрочем, сегодняшняя Украина – это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя. Как говорится, нет своего мнения и своих решений – это только вопрос цены», – подчеркнул Бальбек. Ранее депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться. При этом МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.