Бельгия приостановила вакцинацию молодежи препаратом от Johnson&Johnson В Киргизии заявили о заинтересованности Путина ядовитым аконитом 26 мая 2021, 14:35 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым заинтересовался ядовитым аконитом (иссык-кульским корнем), который в последнее время обсуждается в киргизском обществе из-за его свойств, якобы помогающих победить коронавирус, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев. Как отмечает Sputnik Кыргызстан, по словам министра, в понедельник президенты обсуждали этот вопрос в ходе встречи в Сочи. «Владимир Владимирович спросил сам. Садыр Нургожоевич рассказал, что аконит помогает некоторым больным. Путин заинтересовался, потому что это средство применяется в России при различных заболеваниях», – сказал Бейшеналиев. Министр отметил, что обсуждает с российскими учеными, которые лечили болезни с помощью аконита, возможность совместного изучения действия иссык-кульского корня против коронавируса. «Это мы обсуждаем с профессорами из России, потому что у нас нет лаборатории. На встрече президентов вопрос изучения не обсуждался. Путин лишь спросил про аконит, потому что история получилась резонансной», – уточнил глава минздрава. Ранее Жапаров заявил, что врачи страны нашли способ лечения COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом. Позже глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире решил доказать безопасность использования джунгарского аконита, который якобы излечивает от COVID-19. На пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире, глава ведомства выпил раствор корня этого растения и рассказал об условиях его употребления. Бейшеналиев отметил, что препарат строго запрещено пить в охлажденном виде - это может привести к летальному исходу. Иссык-кульский корень или аконит джунгарский – травянистое растение из рода борец. Считается крайне ядовитым. В киргизском языке его называют «ядовитый свинец».

Политолог назвал возможные итоги переговоров Путина и Байдена в Женеве 25 мая 2021, 19:00

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Главным итогом саммита в Женеве может быть размораживание дипломатического диалога, оживление контактов на уровне военных и бизнеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщение о том, что лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Эксперт не исключил, что после Байдена Владимир Путин проведет встречу и с Владимиром Зеленским. «Выбор в пользу Швейцарии понятен. Было не очень много стран, где такая встреча могла состояться. Страна должна быть нейтральной и в хороших отношениях с США. Для такой встречи желательно тихое место, вроде Женевы, чтобы избежать возможных шумных демонстраций протеста», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Некоторые эксперты предрекали, что саммит состоится в столице Финляндии, но Кортунов не удивлен тем, что эта кандидатура отпала. «У обеих сторон не было желания встречаться в Хельсинки, поскольку возникли бы определенные ассоциации с предыдущей встречей – Трампа и Путина». «Никаких судьбоносных документов в Женеве подписано не будет, но если встреча пройдет успешно, а это главное, то будет дан сигнал соответствующим бюрократическим машинам, которые со скрипом завертят своими шестеренками. Начнутся контакты дипломатов, военных, экспертов и, может быть, бизнесменов. Что-то начнет постепенно выстраиваться в разных областях», – ожидает эксперт. Кортунов надеется, что будет восстановлена нормальная работа дипломатов, «закончится война посольств, в России откроется как минимум еще одно американское консульство, а нам вернут нашу собственность под Нью-Йорком. Все это приведет к размораживанию диалога». Понятно, что в Женеве будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности и, в случае успеха, после встречи начнутся конкретные переговоры по разным аспектам. Не исключены и предварительные договоренности по сотрудничеству в кризисных регионах – по Афганистану, Сирии, а также по иранской ядерной проблеме. Но это максималистская интерпретация. Ясно, что по всем вопросам договориться не получится», – уверен политолог. Наверняка в беседе Путина и Байдена будет затронут вопрос Украины, полагает политолог. «Если возникнет минимальное взаимопонимание, произойдет хоть какое-то сближение российско-американской позиции, то тогда Москве потом проще будет вести переговоры с Киевом. Это можно будет считать успехом», – подытожил Кортунов. Он не исключает, что после переговоров с Байденом Путин проведет и встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, хотя эксперт не видит здесь прямой связи. О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Лидеры обсудят состояние российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, «лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией». Американские эксперты: Саммит Путина и Байдена будет без мяса 26 мая 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Американский и канадский эксперты прогнозируют, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса». Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн заявил РИА «Новости», что Путин больше не будет «хорошим парнем» и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским лидером. Но встреча все равно не станет результативной, считает Макговерн. «Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», – сказал Макговерн. Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. «Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает», – сказал он. В свою очередь бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг заявил, что встреча президентов не приведет к переменам. «Я не ожидаю перемен (в отношениях стран), администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения», – сказал дипломат в отставке. «Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», – сказал он. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Путин: Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются 25 мая 2021, 15:51

Фото: Тoparmy/YouTube

Текст: Алина Назарова

Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. «В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», – сказал он, передает ТАСС. Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля-воздух». Она представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. Путин: Ситуация у границ России требует высокой боеготовности 25 мая 2021, 15:37 Текст: Евгения Шестак

Риски у границ и международная ситуация в целом требуют постоянной и высокой боеготовности от российской армии, заявил президент России Владимир Путин. «Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности», – цитирует ТАСС президента. Глава государства отметил, что в ВС России и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы вооружения и техники. В частности, по его словам, серьезно укреплен потенциал ядерной триады. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военная деятельность США и НАТО расширяется на Украине и в Черном море. Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе. Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня 25 мая 2021, 17:06

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, заявили в пресс-службе Кремля. «В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Во время встречи лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать. «Детали еще предстоит согласовать», – ответил он на вопрос о планируемой продолжительности переговоров, о том, будут ли присутствовать на встрече журналисты и состоится ли по ее итогам пресс-конференция. Об этом сообщает РИА «Новости». В свою очередь Вашингтон подтвердил, что 16 июня в Женеве пройдет встреча Путина и Байдена. «Президент Байден встретится с президентом Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, Швейцария. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 24 мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. СМИ узнали дату встречи Путина и Байдена 25 мая 2021, 15:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент США Джо Байден планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. «Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15–16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена», – цитирует сообщение телеканала ТАСС. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве. 24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. Меркель решила спросить Путина о роли России в инциденте с самолетом в Минске 26 мая 2021, 11:25

Фото: Ralf Hirschberger/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль Москвы в истории с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича остается неясной, потому она намерена задать соответствующий вопрос президенту России Владимиру Путину. «Хорошо известно, что между Белоруссией и Россией существуют тесные отношения», – отметила Меркель. Как пример, подтверждающий возможное вмешательство Москвы, Меркель упомянула тот факт, что некоторые пассажиры самолета не вылетели в Вильнюс после инцидента, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP. Тем не менее, по словам канцлера, у участников саммита «не было достоверной информации о роли России», поэтому она намерена задать этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора. Федеральный канцлер также назвала действия белорусского режима беспрецедентными и неприемлемыми. И выразила обеспокоенность состоянием Романа Протасевича. Опубликованное официальным Минском короткого видео с ним Меркель охарактеризовала «как тревожное и шокирующее». «Это делает наше требование о его освобождении ... только более насущными. И мы будем использовать для этого все доступные нам каналы», – заявила глава германского правительства. Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что инцидент с самолетом, по его мнению, вряд ли мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы» и предложил в связи с этим ввести санкции против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа». В Германии также не исключили «причастность» России к посадке Ryanair в Минске. При этом в Париже и в Вашингтоне заявили, что не считают Россию причастной к инциденту. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Дипломат США призвал Россию перед встречей Путина и Байдена освободить заключенных американцев 26 мая 2021, 08:24

Фото: ZUMApress/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана. В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко. «Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», – написал Макфол в Twitter. Данную публикацию экс-посол сделал в связи заявлением семьи Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, о том, что тот заразился коронавирусом, так как российская сторона якобы отказалась делать ему прививку. В ответ ряд пользователей соцсети напомнили Макфолу о россиянах, заключенных в США. «А Ярошенко и Бута Байден не хочет освободить?», – написали многие из них. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Эксперт объяснил мотивацию властей Якутии ввести обязательную вакцинацию от COVID 25 мая 2021, 18:38

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

Власти не должны позволять себе решения, сомнительные с точки зрения закона, хотя мотивацию такого решения понять можно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он оценил сообщение о том, что правительство Якутии вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 и намерено штрафовать компании, которые не обеспечили прививку своих сотрудников. «Честно говоря, решение местных властей об обязательной вакцинации всего взрослого населения региона не кажется мне законным. Насколько мне известно, у нас нет таких правил. Власти не могут себе позволить опускаться до принятия незаконных решений даже в чрезвычайных обстоятельствах», – отметил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Во вторник РИА «Новости» сообщило – глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием муниципальных руководителей заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Николаев сослался на постановление главного санитарного врача республики, принятое 19 мая. Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. В том же сообщении поясняется: «Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба». Позже появилось сообщение о том, что глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии. Несколько часов спустя в публикацию на сайте правительства Якутии, в котором сообщалось о старте обязательной вакцинации населения в республике, внесли изменения. Теперь вместо слова «обязательная» там присутствует слово «массовая». «Если это решение будет признано незаконным, то федеральные власти эту ситуацию исправят. Но если найдут хотя бы какие-то правовые основания для обязательной вакцинации, то, возможно, это станет своего рода прецедентом и для других субъектов. Измените закон и тогда делайте, что хотите», – заметил политолог Кузнецов. При этом он заметил, что понять мотивацию принятия такого решения можно. «Ввиду очень большой территории, разброса населения и малого количества учреждений здравоохранения, возникают закономерные сложности при администрировании пандемии. И вполне логично, что местные власти региона хотят, чтобы на их территории пандемия закончилась раз и навсегда», – объяснил собеседник. При этом Кузнецов выразил сомнение в существовании эффективных методов, с помощью которых можно побудить население добровольно вакцинироваться. «Во всем мире все прекрасно поняли, что только прямое государственное принуждение создает большое количество желающих вакцинироваться. И тут не поможет даже раздача подарков, потому что обязательно найдутся те, кого они не заинтересуют. Более того, даже Евросоюз открыто заявляет, что никто не сможет никуда поехать, пока не вакцинируется», – заключил эксперт. Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается. Путин денонсировал налоговое соглашение с Нидерландами 26 мая 2021, 13:19

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения. «Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны – Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. Инфекционист объяснил повышение температуры после вакцинации от COVID-19 25 мая 2021, 18:30

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Повышение температуры после вакцинации от коронавируса – нормальное прививочное явление, которое объясняется реакцией организма на вирусный процесс, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков. После введения прививки от коронавирусной инфекции часть граждан рассказала, что испытывала небольшое или сильное повышение температуры в течение одного или нескольких дней. Другая часть россиян поделилась, что и вовсе не заметила никаких последствий вакцинации. «Это нормальное прививочное явление. Не побочное. Это прививочная реакция иммунитета на данную вакцину. Вакцина имитирует вирусный процесс, не вызывая топологических изменений в организме, но иммунитет реагирует выработкой определенных иммунных факторов. То есть он должен отреагировать и выработкой интерферонов, и различных факторов иммунитета клеточного, активируя свои ферментные системы в организме», – говорит Тимаков. Соответственно, в зависимости от восприимчивости человека проявляются такое явление, как повышение температуры, продолжает врач. Он уточняет, что чем старше пациент, тем реже наблюдается повышение температуры, поскольку в пожилом возрасте иммунитет менее пластичный и более слабый, поэтому меньше реагирует температурной реакцией. Кроме того, покраснение и уплотнения в месте укола также является абсолютно нормальной реакцией организма на прививку. «По факту – это выработка иммунитета. Но отсутствие температуры не говорит о том, что иммунитет к вирусу не вырабатывается. Просто прививочная реакция (температурная) является нормой и может быть различной по выраженности. Если прививочная реакция слишком высокая, то повторную прививку желательно этой же вакциной не делать», – рекомендует инфекционист. Также он обращает внимание на то, что если человек в промежутке между первой и второй вакцинацией подхватил простудное заболевание, то формирование иммунитета в его организме снижается. Это происходит потому, что иммунитет заболевшего переключает все свои силы на борьбу с инфекцией, а не на выработку иммунитета после прививки. «Поэтому есть определенный протокол в зависимости от заболевания, после перенесенной инфекции. Во-первых, на фоне инфекции прививки не делаются. Во-вторых, после перенесенного заболевания в зависимости от степени его выраженности вакцинация может быть проведена сразу, а в некоторых случаях после 2–4 недель от того, когда начался процесс», – заключил Тимаков. По данным на 25 мая, за последние сутки в России выявлено 7884 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране было выявлено более 5 млн вирус-положительных пациентов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия и Китай подтвердили курс на укрепление связей 25 мая 2021, 17:45 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи провели телефонный разговор, в ходе которого был подтвержден курс на всемерное укрепление связей двух стран, сообщила пресс-служба Кремля. «Владимиру Путину передано устное послание Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать Председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания. Лидеры будут оставаться в тесном контакте друг с другом», – говорится в сообщении. Как отметили в Кремле, также стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. «Акцентирована важная роль Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 20-летие которого отмечается в текущем году», – добавляется в сообщении. Ранее Путин и Си Цзиньпин дали старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае. В Госдуму внесли проект о включении прививок от COVID в национальный календарь 25 мая 2021, 21:17 Текст: Елена Мирошниченко

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок. Предлагается внести поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Из документа следует, что в законе предлагается уточнить, что «национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Текст опубликован в думской электронной базе. Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается. В Германии выразили веру в эффективность «Спутника V» 26 мая 2021, 09:45 Текст: Наталья Ануфриева

Россия имеет большой опыт производства вакцин, потому в Германии верят в эффективность препарата от коронавируса «Спутник V», заявил председатель неправительственной организации Германо-российский форум (ГРФ), бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек. Платцек напомнил, что Германия сделала выбор в пользу покупки вакцин в рамках единого европейского портфеля и, чтобы использовать зарубежные препараты, должна ждать одобрения регулятора ЕС, передает ТАСС. Однако весной велись двусторонние контакты по будущим закупкам «Спутника V» и возможному совместному производству в ФРГ на уровне центральных и региональных властей. «Это, безусловно, также сигнал о том, что к российской вакцине есть большое доверие. Россия имеет огромный опыт разработки и производства вакцин. В ГДР советская вакцина против полиомиелита в 1960-х годах спасла жизни многим детям, о чем многие до сих пор прекрасно помнят», – напомнил социал-демократ. Он выразил уверенность, что не одинок в заинтересованности в одобрении «вакцины, которая уже одобрена почти в 70 странах» в Европе. «В конце концов, я надеюсь, что мы извлечем уроки на будущее из пандемии, которая симметрично затрагивает все государства. Это включает в себя усиление сотрудничества, особенно с Россией», – добавил Платцек. Ранее РФПИ опроверг заявления о «тупике» в переговорах с Германией по «Спутнику V». До этого канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что немецкие власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС. Между тем депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм привился в Москве российской вакциной от COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал закон об упрощении регистрации ИП 26 мая 2021, 12:45 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий государственную регистрацию юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В пояснительной записке отмечается, что закон направлен на исключение необходимости нотариального удостоверения доверенности, на основании которой действует представитель заявителя (курьер) при представлении документов на госрегистрацию при создании юридического лица, а также физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно закону, нотариус, заверяющий подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, обязан представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. Также документы должны быть направлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Ранее глава Федеральной налоговой службы заявил, что значительно упростит получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП), чтобы процедура занимала несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого. Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых – это налог на профессиональный доход, который позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими – 6%.