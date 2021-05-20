Родственники оскорбившего Кадырова подростка извинились на камеру

Родственники подростка, оскорбившего главу Чечни Рамзана Кадырова в соцсети Instagram, извинились на камеру.

«Накануне дешевую славу в сети Интернет приобрел обладатель «левого» аккаунта, который написал оскорбительный комментарий в прямом эфире главы ЧР Рамзана Кадырова. Как выяснилось, аккаунт принадлежал 15-летнему подростку. Краснеть за содеянный поступок пришлось его отцу и остальным родственникам, которые уже публично принесли свои извинения», – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram ЧГТРК «Грозный».

Как говорится в репортаже телекомпании, автор оскорбительного комментария в адрес главы Чечни – выходец из Дагестана, парню 15 лет, он живет с отцом в подмосковном Чехове.

«Мой сын (...) 17 мая во время вашего прямого эфира допустил очень оскорбительное и неуважительное высказывание, – говорит отец подростка в видеообращении к главе Чечни. – Я прошу вашего прощения за неправильное воспитание моего 15-летнего сына, за то, что не смог вырастить достойного сына».

«Вероятно, за кадром папа преподаст [сыну] урок хороших манер, чтобы у отпрыска больше никогда не возникало соблазна писать оскорбления в соцальных сетях, но это уже совсем другая история», – говорится в репортаже телекомпании.

«Я гарантирую вам в дальнейшем, [что намерен] заняться воспитанием сына всерьез, в соответствии с [традициями] нашего дома – Кавказа. Я понимаю, насколько это серьезно. У нас на Кавказе спрос за такие слова... Мне очень стыдно за такое воспитание [сына] и я не понимаю, как так вышло», – сказал отец подростка в видеообращении к главе Чечни.

«Извинениями отца, впрочем, дело не ограничилось. На еще одном видео прощение просят родственники комментатора. По их словам, им стыдно за поведение своего мальчика и они обещают сделать необходимые выводы из всей этой пренеприятнейшей ситуации», – говорится в репортаже.

«Уважаемый Рамзан Ахматович. Мы, родные этого подростка, вполне осознав поступок нашего мальчика, приносим вам и вашему окружению наши извинения. Мальчик осознал свою вину. Аллах любит прощать и любит прощающих. Пусть Аллах бережет вас. Простите парня за свой поступок. Это [сидит рядом у] парня дедушка. Вот родня тоже, [мы все] пришли и просим у вас прощения», – сказал в видеообращении к главе Чечни один из родственников подростка.

«Ну, помимо прочего, есть кавказчкие традиции, в которых обязательным образом подразумевается, что если ты сказал слово, то ты должен держать ответ за него. Поэтому кавказец очень сдержан в своих словах, тем более каких-то оскорбительных словах. И, к сожалению, некоторые люди, очень часто молодые люди, привратно может быть понимая, что такое интернет, считают, что анонимность позволит им скрываться там за какими-то никами и нарушать вот эти самые традиции. На самом деле кавказец, любой человек, должен, выходя в интернет, в том числе, а не только в обычной жизни, понимать, что за свои сказанные слова обязательно нужно держать ответ и всегда быть корректным, сдержанным», – сказал председатель Совета при главе Чеченской республики по развитию гражданского общества и правам человека Тимур Алиев, комментируя инцидент.

Напомним также, в июле 2020 года Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить извинения за нанесенное ранее оскорбление.