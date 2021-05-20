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Родственники оскорбившего Кадырова подростка извинились на камеру
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Родственники подростка, оскорбившего главу Чечни Рамзана Кадырова в соцсети Instagram, извинились на камеру.
«Накануне дешевую славу в сети Интернет приобрел обладатель «левого» аккаунта, который написал оскорбительный комментарий в прямом эфире главы ЧР Рамзана Кадырова. Как выяснилось, аккаунт принадлежал 15-летнему подростку. Краснеть за содеянный поступок пришлось его отцу и остальным родственникам, которые уже публично принесли свои извинения», – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram ЧГТРК «Грозный».
Как говорится в репортаже телекомпании, автор оскорбительного комментария в адрес главы Чечни – выходец из Дагестана, парню 15 лет, он живет с отцом в подмосковном Чехове.
«Мой сын (...) 17 мая во время вашего прямого эфира допустил очень оскорбительное и неуважительное высказывание, – говорит отец подростка в видеообращении к главе Чечни. – Я прошу вашего прощения за неправильное воспитание моего 15-летнего сына, за то, что не смог вырастить достойного сына».
«Вероятно, за кадром папа преподаст [сыну] урок хороших манер, чтобы у отпрыска больше никогда не возникало соблазна писать оскорбления в соцальных сетях, но это уже совсем другая история», – говорится в репортаже телекомпании.
«Я гарантирую вам в дальнейшем, [что намерен] заняться воспитанием сына всерьез, в соответствии с [традициями] нашего дома – Кавказа. Я понимаю, насколько это серьезно. У нас на Кавказе спрос за такие слова... Мне очень стыдно за такое воспитание [сына] и я не понимаю, как так вышло», – сказал отец подростка в видеообращении к главе Чечни.
«Извинениями отца, впрочем, дело не ограничилось. На еще одном видео прощение просят родственники комментатора. По их словам, им стыдно за поведение своего мальчика и они обещают сделать необходимые выводы из всей этой пренеприятнейшей ситуации», – говорится в репортаже.
«Уважаемый Рамзан Ахматович. Мы, родные этого подростка, вполне осознав поступок нашего мальчика, приносим вам и вашему окружению наши извинения. Мальчик осознал свою вину. Аллах любит прощать и любит прощающих. Пусть Аллах бережет вас. Простите парня за свой поступок. Это [сидит рядом у] парня дедушка. Вот родня тоже, [мы все] пришли и просим у вас прощения», – сказал в видеообращении к главе Чечни один из родственников подростка.
«Ну, помимо прочего, есть кавказчкие традиции, в которых обязательным образом подразумевается, что если ты сказал слово, то ты должен держать ответ за него. Поэтому кавказец очень сдержан в своих словах, тем более каких-то оскорбительных словах. И, к сожалению, некоторые люди, очень часто молодые люди, привратно может быть понимая, что такое интернет, считают, что анонимность позволит им скрываться там за какими-то никами и нарушать вот эти самые традиции. На самом деле кавказец, любой человек, должен, выходя в интернет, в том числе, а не только в обычной жизни, понимать, что за свои сказанные слова обязательно нужно держать ответ и всегда быть корректным, сдержанным», – сказал председатель Совета при главе Чеченской республики по развитию гражданского общества и правам человека Тимур Алиев, комментируя инцидент.
Напомним также, в июле 2020 года Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить извинения за нанесенное ранее оскорбление.
Холмогоров резко отреагировал на выступление Манижи на «Евровидении»
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Публицист Егор Холмогоров, оценивая выступление Манижи на песенном конкурсе «Евровидение-2021», заявил, что нарочно не смог бы придумать метафору дерусификации лучше, чем это сделала певица.
«В новом варианте саморепрезентации Манижи с Рашен Вуман все еще круче. «Недославянка» высвобождается из традиционного русского наряда, как утверждают, сшитого из лоскутков, присланных женщинами со всей России, и оказывается обычной гастарбайтеркой в комбинезоне», – отметил Холмогоров, пишет «Царьград».
Холмогоров добавил, что «если бы он нарочно придумывал метафору дерусификации, выхода из русскости, разрусения», то у него «не получилось бы лучше».
В свою очередь музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил шансы Манижи в финале конкурса, при этом признался, что не понимает ее песню, передает РИА «Новости».
«То, что она будет на высоком месте, у меня нет сомнения. Шанс на победу высокий. С точки зрения номера и выступления – прекрасно. Она хорошая артистка, эмоциональная, энергичная, позитивная. То есть она на своем месте. Но песня – я не понимаю ее песню», – сказал Пригожин.
Накануне представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и с Украины.
Сама Манижа пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2021».
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В Германии захотели «поделить» Россию из-за большой территории
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Читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами.
Издание выпустило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Газета отметила растущий интерес разных стран к природным ресурсам в регионе, который становится более доступным из-за изменения климата. Но Россия, как пишет издание, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики.
Некоторые пользователи начали оставлять откровенно русофобские комментарии под материалом газеты.
«Этот 145-миллионный народ уже обладает самой большой территорией в мире, чего он еще хочет? Ну да, когда-нибудь технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие, и тогда все станет по-другому. Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны. Надеюсь дожить до этого. Но даже если не получится, то эта Россия с парочкой жителей все равно не будет существовать вечно», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя Egal E.
«Что вы там сказали? «Арктика» принадлежит России? Не на этой планете...» – добавил gray m.
«После энергетического перехода на Западе нефть и природный газ никому не будут нужны, они будут запрещены, и пусть себе эти русские сидят там, в Арктике, в этих бесполезных просторах», – высказался Ludwig B.
«Однако морские торговые пути и другие полезные ископаемые нужны Западу, и поэтому надо дать русским понять, что «русская Арктика» – это просто сон. Да еще и дурной», – ответил ему gray m.
Но были и те, кто высказал иную точку зрения.
«В этой статье ничего не говорится о том, что Северный морской путь проходит в территориальных водах России или в ее экономической зоне. Самопровозглашенный мировой охранник, «голубь мира» под названием Соединенные Штаты, вновь хочет участвовать – другого и не следовало ожидать», – отметил tdb.
«Претензии русских полностью соответствуют международному праву. Основанием для этого служит Хребет Ломоносова, который проcтирается от берегов России до Гренландии и является частью российского континентального шельфа. Согласно действующей Конвенции по морскому праву, акватория вокруг этого шельфа – часть российской исключительной экономической зоны. То есть никаких ужасных русских и чего-то в этом роде», – заключил Fred M.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.
Напомним, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «наступление» НАТО в Арктику вызывает вопросы у России, поскольку это российская земля и воды.
Лавров сыронизировал над манерами корреспондента Би-би-си
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Душанбе обратил внимание на поведение корреспондента местного бюро Би-би-си.
Российский министр начал свое выступление со слов «мы провели очень содержательные переговоры», когда к трибуне подбежал корреспондент с микрофонами Би-би-си и «Радио Свобода*» (внесено в список иноагентов) и, прервав Лаврова, начал устанавливать их на стол.
«Это Би-би-си такие манеры практикует?» – сыронизировал министр, улыбнулся и продолжил речь, передает РИА «Новости».
Пользователи Сети отреагировали на этот инцидент. «Найден парень, который уверен, что у него девять жизней», – написал в Telegram журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
В Госдуме указали на серьезный просчет в отношениях с Украиной
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Москва допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Киевом в 90-е годы, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Украина [в нынешнем виде] просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», – высказался Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий обратил внимание, что в течение всего периода своей независимости Киев стремится уйти от любой ответственности. «Потому что они [якобы] ни в чем не виноваты, их используют – Америка использует против России, Россия использует против Америки. В конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина не состоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии – себя не уважать», – считает депутат.
Затулин также выразил мнение, что «борьба за Украину не закончена». «Я не думаю, что она в ближайшее время закончится. И за умы украинцев тоже», – заключил политик.
Накануне в Раде рассказали о плане США втянуть Россию в войну с Украиной.
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля 2019 года. Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а вступил в силу 1 апреля 1999 года. В Кремле отмечали, что прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной сравним для Киева с выстрелом в собственную ногу.
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Эксперт: Украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии
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«Официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он оценил высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который раскритиковал депутатов Бундестага за отказ установить в Берлине памятник украинцам.
«Украинский посол постоянно вмешивается во внутренние дела Германии, и уже изрядно всем надоел своими выходками», – отметил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, глава украинской дипмиссии уже перешел все границы в своих нападках и на правительство страны пребывания, и на депутатов Бундестага. «Но, к сожалению, официальный Берлин ничего не может противопоставить ему из-за особого отношения к Украине, которая мнит себя жертвой агрессии со стороны России. Поэтому киевским политикам и дипломатам кажется, что им все дозволено. Но это полнейшее безобразие», – заметил Рар.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны». Одновременно Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
По оценке Рара, посол Мельник перебарщивает со своими «возмущениями» по поводу того или иного решения немецких властей. «Депутаты Бундестага сами знают, как им нужно действовать. Они самостоятельно принимают решения, которые не обязаны удовлетворять желаниям украинского посла. Но тот чувствует эту безнаказанность, поэтому продолжает активно разыгрывать роль жертвы. А немцы, можно сказать, сами загнали себя в тупиковую ситуацию», – резюмировал германский политолог.
Между тем депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
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В Сбербанке раскрыли схему рекордного хищения
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Мошенники похитили у россиянки рекордную сумму денег. Об инциденте, который произошел в прошлом году, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
Жертвой злоумышленников стала 54-летняя клиентка другого крупного банка. Сумма ущерба составила 400 млн рублей, передает РБК.
Мошенники использовали схему, по которой жертва самостоятельно снимает деньги со своего банковского счета и переводит их на счет мошенников в другой банк.
Велигодский уточнил, что преступники позвонили женщине и, представившись сотрудниками службы безопасности кредитной организации, сообщили, что намерены «спасать деньги». Клиентка рассказала им, что у нее на счету есть 400 млн рублей, а в другом банке хранятся еще 380 миллионов.
Мошенники пояснили, что «заниматься вопросом» будет «сотрудник ФСБ». В результате женщина в течение месяца снимала деньги и переводила «спасателям».
Ранее доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова рассказала, что способов обмана на кассе немало, и предусмотреть все ходы мошенников сложно, невзирая на наличие современного «умного» кассового оборудования и программ слежения.
Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров
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Туристы «не вытопчут» Долину гейзеров на Камчатке, если в этом месте продумать необходимую инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин, комментируя слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко об ограниченных возможностях допуска туристов на этот объект.
На совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию Чернышенко, отвечающий в кабмине за направление туризма, говоря о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке «нельзя пустить в десять раз больше народу – они просто там вытопчут все». Эти слова вызвали недоумение Путина, передает РИА «Новости».
«Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал Путин, обращаясь к Чернышенко.
Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин, передает ТАСС.
Президент также указал, что «в некоторых других странах в аналогичных ситуациях, аналогичных парках не вытаптывают же ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше, потому что все организовано должным образом». «Но для этого надо считать и своевременно вкладывать соответствующий ресурс», – заключил Путин.
Штатам предрекли «большие проблемы» из-за российских ракет
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При столкновении Соединенных Штатов с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, говорится в статье, опубликованной в Forbes.
Как утверждает автор материала Дэвид Экс, десятилетия «неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз» ослабили воздушные силы США настолько, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с «равными по силе» противниками, передает РИА «Новости».
«Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них», – говорится в статье.
Экс отметил, что в бедственном состоянии американские летчики оказались из-за того, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности. Также, по его мнению, американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования.
В материале отмечается, что Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако делать это придется в условиях ограниченного бюджета.
Напомним, в марте американский журнал сообщил о недостатке у США стелс-истребителей и неготовности Соединенных Штатов к возможной войне с Россией или Китаем.
Умерла исполнившая роль Мальвины актриса Проценко
На 54-м году жизни скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино», сообщил ее супруг Алексей Войтюк.
«Да, это правда, она умерла... Это долгая история, у нее онкология почти три года. Мы боролись, но болезнь победила», – пояснил Войтюк РИА «Новости».
Он добавил, что дата и место прощания станут известны позднее.
Проценко родилась 8 апреля 1968 года, она известна благодаря роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино», училась на киноведческом отделении ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов.
Эксперт допустил изменение позиции Германии по «Северному потоку – 2»
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«США не готовы идти на обострение отношений с Германией сейчас, но после осенних выборов в Бундестаг разногласия по «Северному потоку – 2» между ними могут исчезнуть», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о намерениях США не вводить санкции против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
«Было бы неправильно говорить, что позиция США по «Северному потоку – 2» коренным образом изменилась. Они как выступали против проекта, так и продолжают это делать. В этом смысле между администрациями Джо Байдена и Дональда Трампа большой разницы нет. Они считают, что Европе не нужен этот проект и пытаются продвигать свой газ на европейские рынки», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Он подчеркнул, что с точки зрения американцев, проблема этого газопровода не столько предмет российско-американских отношений, сколько вопрос отношений между США и Германией. «Для Байдена, в отличие от Трампа, очень важно не поссориться с Меркель. Именно поэтому Байден не готов идти по пути ужесточения санкций в отношении немецких компаний, занятых в строительстве и возможной эксплуатации «Северного потока – 2», – пояснил эксперт.
Отсюда – поиски компромисса между Вашингтоном и Берлином, что отражается и на переговорах между США и Россией, добавил Кортунов. Собеседник предположил, что на предстоящей встрече глав МИД России и Госдепа США этот вопрос будет обсуждаться. «Если США действительно готовы к компромиссу, то это больше хорошо, чем плохо. Но нужно смотреть на условия такого компромисса», – заметил Корутнов.
Впрочем, нельзя исключать и вероятности того, что США передумают и все же введут санкции против «Северного потока – 2». «Во-первых, это может произойти в случае резкого обострения российско-американских отношений, например, по поводу Украины. Тогда американская политика в отношении проекта будет пересмотрена в сторону существенного ужесточения. А «Северный поток – 2» станет одним из объектов нового санкционного давления», – рассказал собеседник.
Во-вторых, если строительство «Северного потока – 2» не будет завершено в ближайшие месяцы, то отношение к нему может измениться и в Германии. «Осенью пройдут выборы в Бундестаг, в результате которых изменится состав правящей коалиции. Свое место в ней в любом случае займут представители партии «Зеленые». А их позиция по данному проекту совпадает с позицией США. Более того, если канцлером станет Анналена Бербок от партии «Союз 90 / Зеленые», тогда этот вопрос и вовсе перестанет быть предметом разногласий между США и Германией. И тогда Вашингтон получит карт-бланш на любые жесткие действия в отношении российского проекта», – считает политолог.
Кроме того, по словам эксперта, возможны условия, при которых со стороны США будет наложен ряд ограничений на эксплуатацию газопровода, но санкции не будут введены. «В любом случае окончательная ясность о судьбе этого проекта появится у нас к концу осени, когда в Германии пройдут выборы, а позиция США окончательно определится», – заключил Кортунов.
Во вторник стало известно, что администрация президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника. «В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95%, – ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов», – цитирует издание РИА «Новости».
Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Штаб-квартира компании располагается в городе Цуг, Швейцария. Учредителем и единственным акционером компании Nord Stream 2 AG является ПАО «Газпром».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
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США захотели получить оружие для гиперзвукового удара по Москве
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В распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по России в случае конфликта, написал Кайл Мизоками в статье для журнала Popular Mechanics.
Публицист утверждает, что ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2,8 тыс. километров), передает РИА «Новости».
«Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы – скажем, из Лондона – гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», – считает Мизоками.
По его словам, гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и Китае.
Автор статьи подчеркивает, что новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах.
Мизоками относит LRHW к средствам сдерживания, которое, по его мнению, позволит снизить риски вооруженного конфликта. Тестирование ракеты запланировано на 2023 год, заключил публицист.
В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW).
Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.
В России упростили процедуру регистрации по месту жительства и пребывания
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переводе процедуры регистрации по месту жительства и месту временного пребывания в электронный формат, сообщили в пресс-службе правительства.
«Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат. Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно (по почте или на едином портале). Также постановление устанавливает, что услуги должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности: граждане смогут выбрать орган учета в пределах городского округа или муниципального района, а в городах федерального значения – любое профильное подразделение на их территории.
Ранее по поручению президента России Владимира Путина была принята концепция миграционной политики на 2019–2025 годы, среди ключевых задач которой – открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда и процедуру предоставления российского гражданства, всячески стимулировать переселение в Россию соотечественников.
Водителей предупредили о «летних» штрафах на полмиллиона рублей
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Заезд на автомобиле в запрещенную для этого зону может облагаться штрафом до 500 тыс. рублей, заявила главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева.
Куклева напомнила, что, отправляясь на отдых на свежий воздух, необходимо строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях, чтобы не заехать на автомобиле в запрещенную для этого зону, передает РИА «Новости».
«Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размере штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5-5 тыс. рублей для физических лиц, а также от 50 тыс. до 500 тыс. рублей (для юридических лиц)», – сказала она
Отмечается, что проезд к природоохранным зонам обычно есть ограждения и обозначения, но и их отсутствие не становится основанием для въезда в охраняемую зону. Поэтому рекомендуется перед выездом на природу проверить статус территории на публичной кадастровой карте, чтобы исключить возможность получения штрафа.
К особо охраняемым природным территориям относятся, например, государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады.
Кроме того, денежными потерями грозит и нарушение водоохранной зоны: по новым правилам, вступившим в силу в 2021 году, Водный кодекс запрещает передвижение на автомобилях по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги, то есть по абсолютно любым не асфальтированным дорогам. Штраф для физических лиц составляет 4,5 тыс. рублей, для должностных – 8-12 тысяч, а юридические лица заплатят за нарушение уже 200-400 тыс. рублей.
«С точки зрения особого противопожарного режима, подъезжать к водоемам, которые находятся в близи лесного массива, лесопарковой зоны в принципе запрещено. Также согласно статье 65 Водного кодекса границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров», – объяснила Куклева.
Если протяженность реки и ручья составляет более 50 километров, то к водоему нельзя подъезжать ближе чем на 200 метров, к реке длиной до 10 километров – ближе 50 метров, а если речь идет о море, то запретное расстояние увеличивается до 500 метров.
Ранее водителей предупредили о неочевидных штрафах за нарушения.
Иностранцы восхитились выступлением Манижи на «Евровидении»
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Иностранных зрителей восхитило выступление певицы Манижи в первом полуфинале международного музыкального состязания «Евровидение-2021».
Пользователи пожелали ей победы в конкурсе, отметив, что ее композиция Russian Woman их вдохновляет. «Это придающий силы гимн для женщин не только в России, но и во всей Восточной Европе. Спасибо, Манижа! Я тебя понимаю!» – отметила Kersti Kiviruut.
«Я чувствую, как эта песня пробуждает русскую женщину внутри меня. А я – итальянский мужчина», – написал Andrea Cigala.
«Я плачу, когда смотрю это видео. (..) Моя мать отдала мне свою жизнь, когда умер мой отец. Я люблю эту песню», – выразил свое мнение Mikoto May.
«Русская женщина не только готовит и заботится о детях, она также может работать и добиваться успеха. Очень мощное исполнение и великолепное платье! С любовью из Сербии ко всем русским женщинам», – написал зритель под ником cool.
«Когда она оборачивается, а там женская стена, я не могу объяснить, насколько я наполнилась жизнью», – написала Maria Fernanda Nerio Morales.
«Я из Юго-Восточной Азии и ничего по-русски не понимаю, но у меня мурашки, и я почти заплакал от того, как сильна и эпична эта песня. Особенно когда они показали множество сильных женщин на фоне», – отметил Radovan Zweihander.
Житель Германии под ником Uhr назвал песню Манижи легендарной. Многие пользователи поддержали его мнение.
«Если она не выиграет, то я навсегда откажусь от «Евровидения», – высказалась Laura Avetisyan.
«Я хорват, но от этого спектакля у меня мурашки по коже. В ближайшие дни я стану русской женщиной», – пошутил Gabby.
Напомним, запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.
Посла Украины возмутило решение обсудить в Бундестаге отношения с Россией
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
«Постыдно, что фракция Левой партии злоупотребляет темой 80-летней годовщины нападения Германии на СССР и цинично использует ее, чтобы приглушить агрессию России против Украины», – написал дипломат в Twitter. По его мнению, «тем самым происходит глумление над 8 млн украинских жертв нацистов».
В среду Бундестаг обсудит резолюцию Левой партии под названием «80 лет со дня нападения Германии на Советский Союз – за политику разрядки в отношении России и новую эру разоружения». Депутаты призывают использовать 80-летнюю годовщину нападения нацистской Германии на СССР как повод «начать переговоры с целью заключения германо-российского соглашения для достижения примирения и укрепления дружбы» между ФРГ и Россией.
Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.