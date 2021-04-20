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20 апреля, вторник | Последнее обновление — 14:29 | vz.ru
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Роскомнадзор решил проверить слив данных пользователей на сайте в поддержку Навального
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Роскомнадзор намерен проверить обстоятельства утечки персональных данных граждан на сайте в поддержку Навального, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с подтверждением 16 апреля факта утечки персональных данных граждан, проголосовавших на сайте free.navalny.com, Роскомнадзор проведет соответствующую проверку», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что в Сеть «слили» персональные данные зарегистрировавшихся на акцию в поддержку блогера Алексея Навального.
В конце марта сторонников блогера уличили в накрутке данных на сайте в его поддержку.
Накануне акции оппозиции соратник Навального Милов уехал из России
Соратник Алексея Навального Владимир Милов провел на «Навальный Live» эфир вместе с Леонидом Волковым и рассказал, что накануне акции оппозиции уехал из России в Европу, чтобы не подвергать себя опасности ареста.
«Мы посоветовались с коллегами и решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы», – пояснил Милов, слова которого приводит телеканал «Дождь».
Он добавил, что сейчас занимается международными связями и добивается усиления международного давления на власти России.
Ранее сторонники Алексея Навального заявили о проведении в России несанкционированной акции в поддержку блогера, которая пройдет, в среду, 21 апреля.
Отметим, что глава штабов Алексея Навального Леонид Волков уехал из страны в августе 2019 года после того, как СК завел уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (По решению Минюста включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). В начале апреля Волков опроверг сообщения о своем скором возвращении в Россию.
В феврале Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Волкова. Ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы
Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.
«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель.
Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель.
Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Юрист оценил публикуемые в СМИ данные о здоровье Навального
Сторонники блогера Алексея Навального публикуют в СМИ якобы результаты его анализов, сделанных в колонии (которые, должны быть врачебной тайной) и утверждают, что «в любую минуту у него может остановиться сердце», но нет ли здесь противоречия, задался вопросом адвокат Дмитрий Аграновский.
Как напомнил юрист в своем Telegram, сторонники Навального сами «утверждали, что ему не оказывается медицинская помощь».
«И вообще, стоит ли некомпетентным людям разбрасываться такими громкими заявлениями в сочувствующих СМИ. Если они, конечно, действительно хотят Навальному помочь, а не усугубить его положение», – добавил Аграновский.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. Во вторник в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Навального в колонии посетили терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр
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Отбывающего наказание во Владимирской колонии №2 блогера Алексея Навального посетили сразу несколько специалистов, сообщил источник в региональном управлении ФСИН.
Навального посещали гражданские специалисты, в числе которых терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр, пишут «Известия». Блогеру делали МРТ, УЗИ, ЭКГ, а также электронейромиографию нижних конечностей, поскольку он жаловался на онемение ног.
По результатам Навальному был назначен курс капельниц с глюкозой, белками, аскорбиновой кислотой, витаминами B1, B6 и B12. Сделано это с его согласия, уточнил источник.
В этот же день в региональном управлении ФСИН сообщили о решении перевести блогера в стационар областной больницы для осужденных. Там отметили, что состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное. При этом в понедельник личный окулист осужденного блогера Анастасия Васильева заявила, что он здоров, и нет необходимости переводить его в больницу.
В ведомстве отметили, что в настоящее время «состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное», ежедневно его осматривает врач-терапевт.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Эксперт: Навальный столкнулся с последствиями своей голодовки
«Как правило, последствиями голодовки могут быть серьезные проблемы со здоровьем, которые требуют медицинского наблюдения», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин, комментируя публикацию в СМИ результатов анализов блогера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии.
«У человека, который проводит голодовку, вполне могут возникнуть реальные проблемы со здоровьем», – сказал президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. По его словам, выход из голодовки зависит, во-первых, от состояния организма, а во-вторых, от ее длительности. «Скорее всего, процесс выхода сейчас потребует четкого следования рекомендациям, которые поступают от медиков», – предположил врач.
При этом собеседник указал на противоречие, связанное с публикацией анализов в СМИ. «С одной стороны, результаты анализов Навального – это сведения, составляющие врачебную тайну. Их нельзя официально публиковать. Но с другой стороны, если пациент сам разрешает передавать личные данные, то это допустимо», – полагает президент Лиги защиты врачей.
Ранее корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram обратил внимание, что сторонники Навального излишне нагнетают ситуацию вокруг его здоровья, требуя пустить к нему персональных врачей. «Кто вам сказал, что с этим повышенным калием могут справиться только приглашенные врачи со стороны? Там ничего сверхъестественного в лечении нет. И редкие препараты там не нужны, все довольно банально», – отметил журналист. Предположив, что Навальному уже не назначили соответствующее лечение.
Накануне адвокат Дмитрий Аграновский обратил внимание на тот факт, что сторонники блогера Алексея Навального публикуют в СМИ якобы результаты его анализов, сделанных в колонии (которые должны быть врачебной тайной) и утверждают, что «в любую минуту у него может остановиться сердце». При этом сторонники Навального сами «утверждали, что ему не оказывается медицинская помощь».
«И вообще, стоит ли некомпетентным людям разбрасываться такими громкими заявлениями в сочувствующих СМИ. Если они, конечно, действительно хотят Навальному помочь, а не усугубить его положение», – добавил Аграновский.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. Во вторник в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК Навального экстремистской организацией
Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) экстремистской организацией, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
«В Московском городском суде зарегистрирован иск прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», общественному движению «Штабы Навального» о признании организаций экстремистскими», – передает слова представителя Мосгорсуда РИА «Новости».
Решение о принятии иска к производству на данный момент еще не принято, дата рассмотрения не назначена.
Эксперты пояснили, что в случае признания этих НКО экстремистскими организациями, они больше не смогут работать в России. Также будет запрещена вся символика, а СМИ будут обязаны отмечать при упоминании таких организаций, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и обычным участникам и жертвователям.
Сегодня в список запрещенных экстремистских организаций включены 83 объединения общественного и религиозного толка.
В своем иске столичная прокуратура указала, что фактическими целями деятельности этих организаций «является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».
Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ – в декабре 2020 года.
Политолог: В случае с Навальным Запад повторяет сценарий голодовок Сенцова и Савченко
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«Попытка приурочить митинг ко дню послания президента показывает, что вся эта кампания чувствует себя неуверенно», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев призыв сторонников Навального выйти на акцию протеста в поддержку голодающего блогера. При этом он отметил схожесть между Навальным и украинским режиссером Олегом Сенцовым, устраивавшим в тюрьме показную голодовку.
«Судя по многим публикациям, в послании главы государства будет анонсирован целый ряд социально значимых шагов. Наверняка будут озвучены действия власти по преодолению коронавирусных проблем. Наверняка будут объявлены и решения по развитию экономики, и названы социальные меры поддержки для многих россиян. Те, кто пытается каким-то образом «смазать» это мероприятие, проявляют себя, прежде всего, как люди, которые выступают против нужных для страны решений, в том числе фактически против мер социальной направленности. Я уверен, что наши избиратели, в большинстве своем, увидят этот факт», – предполагает президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.
«Впрочем, более-менее заметное количество людей вряд ли вообще выйдет на митинг. Мы уже видели, что все рассказы сторонников Навального о сотнях тысяч, которые собираются на акции, оказались фикцией. Когда «база данных сторонников Навального», которую собирал Фонд борьбы с коррупцией появилась на прошлой неделе в Сети, стало очевидно, что она представляет из себя просто обман. Выяснилось, что некоторые люди, помеченные как потенциальные участники протестных митингов в конкретных населенных пунктах, там вообще не проживают. Часть базы просто украдена из других источников, – полагает эксперт. – Так что, даже чтобы сделать картинку для западных телеканалов, организаторам вряд ли удастся собрать мало-мальски значимую толпу».
Организаторы митинга, в большинстве своем, уже перебрались на Запад, живут в комфорте, и теперь оттуда собираются посылать молодежь, в том числе и несовершеннолетних, на противоправные акции, подчеркивает Григорьев. «Это довольно-таки подлая тактика. Помните, как Навальный обещал всем, кто будет выходить на запрещенные митинги и нарвется на административный штраф, компенсировать эти расходы за счет выигрыша в ЕСПЧ? Но таких случаев в реальности не было, никому ничего не компенсировали», – отметил член ОП.
«Понятно, что Россия – это не Америка. Наша полиция не станет отстреливать или душить участников незаконного митинга. Но административную ответственность манифестанты могут понести, особенно, если будут перекрывать дороги. И очевидно, что молодые люди, которые все же сочтут нужным выйти на митинг в среду, вполне могут испортить себе жизнь этим правонарушением», – предупредил Григорьев.
Политолог видит явные параллели межу голодовкой Навального и отказом от приема пищи отбывавшего тогда 20-летний срок за планирование взрывов в Симферополе украинского режиссера Олега Сенцова, который вел голодовку на протяжении 145 дней. «Западные страны раскручивают стандартные шаблонные схемы, несмотря не внешнюю разницу между двумя персонажами.
Если «кинорежиссер» Сенцов собирался провести явный теракт в Крыму, то Навальный хотел политически взорвать нашу страну. Но оба они, будучи за решеткой, апеллировали к «общественному мнению», жаловались на свое здоровье адвокатам, устраивали показные голодовки.
В случае с Сенцовым – точно фейковые, поскольку этот режиссер заявлял, что голодал несколько месяцев подряд, а такое просто физически невозможно. Аналогичная история в свое время была и с Надеждой Савченко. Из этих преступников начинают лепить образы страдальцев, им начинают активно «сострадать» наши либеральные деятели в унисон с западными политиками», – говорит Григорьев.
При этом те же самые либералы или западные правительства отчего-то не выражали озабоченности по поводу здоровья заключенного Джулиана Ассанжа, здоровья политзаключенных, сидящих в украинских тюрьмах, а ведь они там подвергались явному насилию. «Ни Белый дом, ни наши «правозащитники» не пытаются узнать про здоровье американцев, посаженных в тюрьму за митинг у Капитолия. Все их «человеколюбие» сосредоточилось на Навальном, как ранее – на Сенцове. Они делают это затем, чтобы набрать очки в глазах антироссийской аудитории, которая в США и Британии традиционно велика», – заключил Григорьев.
Как сообщалось, в конце марта Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области объявил голодовку, «с требованием пустить приглашенного врача». Позднее соратники Навального, в том числе глава «штабов Навального» Леонид Волков, анонсировали на среду 21 апреля уличную акцию в поддержку блогера. Поводом для акции стали сообщения сторонников Навального о том, что его состояние здоровья в результате голодовки ухудшилось.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для России «будут последствия» в случае смерти Навального.
В Кремле не считают здоровье осужденных в России темой для интереса иностранных государств и никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному, сообщил по этому поводу в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Генеральная прокуратура уже предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. МВД также призывает россиян не принимать участие в несогласованных акциях и обещает пресекать любую агрессию и провокации.
Тем временем соратник Навального Владимир Милов накануне акции уехал на Запад, по его версии, – чтобы не подвергать себя опасности ареста. Леонид Волков уехал из страны еще в августе 2019 года после того, как СК завел уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (По решению Минюста включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). В феврале Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Волкова. Ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Окулист Навального назвала его здоровым
Личный окулист осужденного блогера Алексея Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров, и нет необходимости переводить его в больницу.
«Переводить здорового человека в больницу, где отделения разные, но все пациенты лежат с туберкулезом, это совсем жесть», – написала Васильева в Twitter.
Напомним, пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
В ведомстве отметили, что в настоящее время «состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное», ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
В «слитой» базе сторонников Навального оказались их личные данные
«Слитая» информация о пользователях Сети, зарегистрировавшихся на акцию в поддержку блогера Алексея Навального, содержит персональные данные, следует из сообщения телеканала «Дождь».
Ранее соратники Навального анонсировали весеннюю акцию протеста, желающие присоединиться к ней могли зарегистрироваться на сайте мероприятия. При этом сторонников Навального уличили в накрутке данных на сайте в поддержку блогера. 16 апреля стало известно об утечке базы данных с электронными адресами пользователей, передает «Интерфакс».
Директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Иван Жданов заявил, что «слитая» информация – «это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных». Однако людям, которые зарегистрировались на митинг, в ночь на 19 апреля пришло еще одно письмо от тех, кто получил доступ к базе. В нем говорится, что слова Жданова – это обман.
В качестве доказательства в письме содержатся личные данные. Так корреспондент «Дождя» получил письмо со своей датой рождения, ФИО и адресом регистрации. «Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», – говорится в письме.
Соратник Навального Леонид Волков заявил, что утечка базы электронных адресов сторонников Навального связана с действиями бывшего сотрудника ФБК. «У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера», – сказал Волков в эфире канала «Навальный Live».
По его словам, в фонде после увольнения сотрудника не учли, что у него остался доступ к логам почты. Волков принес извинения за произошедшее, но не уточнил имени и должности этого сотрудника.
Активистка «Голоса Беслана» передумала голодать в поддержку Навального
В четверг «Новая газета» опубликовала информацию о том, что
сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева якобы намерена голодать в поддержку блогера Алексея Навального. Данное сообщение было построено на посте Кесаевой в соцсети, который к моменту публикации в газете уже был удален.
Как сообщает паблик «Народные новости Владикавказа» , в понедельник в 14:40 на сайте «Новой газеты» появился текст под загаловком «Наши дети тоже были в заложниках», сообщавший, что сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четыре участника движения, пострадавшие от теракта в Беслане - Земфира Цирихова, Борис Ильин, Зарина Кесаева и Замира Кокоева, - объявили голодовку в знак солидарности с блогером Алексеем Навальным. Отмечается, что к этому времени активистки «Голоса Беслана» уже отказались от нее, а Элла Кесаева удалила сообщения об этом из своих социальных сетей.
Как сообщалось, в конце марта Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области объявил голодовку, «с требованием пустить приглашенного врача». Позднее соратники Навального, в том числе глава «штабов Навального» Леонид Волков, анонсировали на среду 21 апреля уличную акцию в поддержку блогера. Поводом для акции стали сообщения сторонников Навального о том, что его состояние здоровья в результате голодовки якобы ухудшилось. В понедельник стало известно, что блогера посетили терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр.
Пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Личный окулист осужденного блогера Анастасия Васильева заявила на это, что он здоров, и переводить его в больницу не было необходимости.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Политолог Максим Григорьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил схожесть между Навальным и украинским режиссером Олегом Сенцовым, устраивавшим в тюрьме показную голодовку.
Кремль не стал комментировать угрозы США из-за Навального
В Кремле не считают здоровье осужденных в России темой для интереса иностранных государств и никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Алексею Навальному, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса», – сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на такие предупреждения от США.
Так он прокомментировал слова советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что для России «будут последствия» в случае смерти Навального.
Песков также указал, что Кремль не занимается мониторингом состояния здоровья осужденных и не может принять на веру утверждения о «критическом» состоянии Алексея Навального, передает РИА «Новости».
«Мы уже говорили, что мы, во-первых, не занимаемся мониторингом состояния здоровья российских заключенных. Это абсолютно не наша функция. Я не думаю, честно говоря, что подавляющее большинство подписантов упомянутого вами письма, если не все, вообще не представляют себе, о чем и о ком идет речь. И также я не располагаю информацией о состоянии здоровья упомянутого заключенного, и соответственно я не могу на веру принять ваше утверждение о каком-то критическом состоянии», – сказал Песков.
Ранее пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе блогера Алексея Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Навального переведут в стационар больницы для осужденных
Медики приняли решение о переводе блогера Алексея Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области.
«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что в настоящее время «состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное», ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Генпрокуратура напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях
Генеральная прокуратура на фоне призывов сторонников Алексея Навального предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.
«В связи с распространением в Сети призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, в отношении которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими (признанный иноагентом ФБК, ФЗПГ, «Штабы Навального»), Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там отметили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения по статье 20.2 КоАП РФ и грозят административным арестом.
Кроме того, заявляют в Генпрокуратуре, отказ интернет-компаний и владельцев сайтов удалять такие призывы подпадает под статью 13.41 КоАП. «В Сети уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие УК РФ. Размещение призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ», – отметили в ведомстве.
Там также напомнили, что вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность образует состав статей 150 и 151.2 УК РФ. «Обращаем внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ», – пояснили в Генпрокуратуре.
Ранее МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае проведения несанкционированных акций 21 апреля, и напомнил, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.
Песков прокомментировал призывы к участию в несогласованных акциях
Правоохранители примут меры в случае проведения несанкционированных акций 21 апреля, следует помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не знаю, обращался ли кто-то в различных субъектах Российской Федерации, в различных городах с заявкой на проведение каких-то акций, мне об этом не известно, я не располагаю такой информацией. В случае если какие-то будут инициироваться акции, неразрешенные, они автоматически будут незаконные, и в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам Российской Федерации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что «опять такие провокационные призывы они звучат даже не с территории Российской Федерации, а от неких граждан, которые проживают за границей».
Ранее сторонники Алексея Навального заявили о проведении 21 апреля в России несанкционированной акции в поддержку блогера. При этом соратник Алексея Навального Владимир Милов накануне акции оппозиции уехал из России в Европу, чтобы не подвергать себя опасности ареста.
МВД призвало россиян не принимать участие в несогласованных акциях и обещает пресекать любую агрессию и провокации.
МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях
МВД призывает россиян не принимать участие в несогласованных акциях и обещает пресекать любую агрессию и провокации.
«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там добавили, что во время акции возможны «провокации со стороны деструктивно настроенных лиц», и они будут «немедленно пресекаться». Также будут приняты «все необходимые меры» для поддержания правопорядка. «Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», – отмечает МВД.
Особо в министерстве призывают россиян предостеречь от участия в акциях своих несовершеннолетних родственников.
Ранее сторонники Алексея Навального заявили о проведении в России несанкционированной акции в поддержку блогера, которая пройдет в среду, 21 апреля. При этом соратник Алексея Навального Владимир Милов накануне акции оппозиции уехал из России в Европу, чтобы не подвергать себя опасности ареста.
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