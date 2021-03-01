Россия пообещала ответ на санкции ЕС из-за Навального

Москва отреагирует на новые персональные санкции Брюсселя из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Дипломат заявил, что одобрение санкций Евросоюза по делу Навального не стало для Москвы сюрпризом. При этом в МИД подчеркнули, что такие действия разрушают двусторонние отношения.

«Реакция будет с нашей стороны», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Грушко также заявил, что санкции ЕС в связи с делом Алексея Навального – это тупиковый и неправовой путь. «Для нас это не сюрприз, мы уже комментировали неоднократно. Евросоюз продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никоим образом не отвечает интересам самих европейских стран», – сказал Грушко, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.

Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.