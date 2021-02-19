Китаец назвал самые лучшие российские продукты

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19 февраля, пятница | Последнее обновление — 16:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия и Белоруссия договорились о перевалке нефтепродуктов через морские порты
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Партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными никто в здравом уме не сомневается уже лет 25.
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Ровно 160 лет назад в России было отменено крепостное право. Реформа привела крестьянский мир в движение, но размытость ее определений и недобросовестность ее исполнителей (жадность чиновников, косность бюрократической машины) придали этому движению скорее разрушительную, нежели созидательную тенденцию.
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Постиндустриальные экономики США, Канады, стран Европы и т. д. не могут сегодня функционировать без индустриального подспорья Китая. Тем самым они продолжают его обогащать и, таким образом, финансировать дальнейшую китайскую экспансию.
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Китаец назвал самые лучшие российские продукты
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Житель Китая составил список лучших, по его мнению, российских продуктов. В топ китайца вошли рыбные консервы, колбасы и кондитерские изделия, сообщает портал Sohu.
Лучше всего, считает житель Китая, в России производят рыбные консервы. Он заявил: в отличие от китайских, они обладают «нежным вкусом и аппетитным запахом жидкости». Что касается колбас, то их, по его наблюдениям, в России изготавливают из чистого мяса без добавления крахмала, пишет РИА «Новости».
«С русской колбасой в качестве закуски не заметишь, как выпьешь на несколько бокалов алкоголя больше!» – отметил он.
Среди русской выпечки китайцу особенно понравились бисквитные вафли с медовой начинкой. Мужчина подчеркнул, что в России производят один из лучших медов в мире. Кроме того, он отметил конфеты, удивившись их размеру и широкому ассортименту. «Не подумайте, что я преклоняюсь перед иностранщиной. Русская еда действительно вкусная», – сказал мужчина.
Ранее американский блогер Кэти Мачадо поделилась с читателями впечатлениями от блюд русской кухни, которые, по ее мнению, являются уникальными. В ее список вошли такие блюда, как селедка под шубой, щи, борщ и окрошка.
До этого китайский блогер назвал самое ценное блюдо русской кухни.
Полиция забрала троих детей у россиян в Берлине с криками «за Навального»
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Представители немецкой полиции забрали из семьи Юлии и Евгения Зайберт троих малолетних детей. По словам родителей, на это у представителей надзорных органов не было никаких оснований.
В семье воспитываются дети шести, четырех и двух лет. Органы опеки не раз захаживали к многодетному семейству. Частые проверки благополучия детей происходили из-за жалоб соседей на шум, передает Life.
«Здесь на учете опеки каждая семья. Мы живем шесть лет в этой квартире. Было недовольство от соседа снизу – трое детей шумят. Возможно, он и делал анонимные доносы, но мы не знаем. Представители югендамта утверждают, что на нас были доносы, но подтверждающих документов мы не видели», – рассказала мать детей.
В понедельник, 8 февраля, сотрудники полиции и югендамта – ведомства по делам молодежи ФРГ – незаконно ворвались в квартиру, где живут родители с маленькими детьми. Полицейские не представили удостоверений и ордера на обыск. Сотрудники принялись обыскивать вещи, документы, все фотографировать. Полицейские развели супругов по разным комнатам и избили, передает СМИ.
«Наших детей забрали. Их полуголыми выволокли на мороз. Мужа сильно избили, меня тоже, я вся в гематомах. Когда били мужа, то говорили: «Ах, ты хочешь в Россию к Путину. Вот тебе за Навального», – рассказала Юлия.
На следующий день родители отправились в югендамт. По словам Юлии, в учреждении объяснили ситуацию тем, что сочли жилищные условия семьи плохими и не могли допустить, что дети останутся так жить.
Супруги заявляют, что в Германии неприязнь к русским растет даже на бытовом уровне и детей забрали только потому, что они русские. Родственникам не дают видеться с малышами. Юлия и Евгений не знают, что с ними и где они сейчас находятся.
Позже матери пришло письмо из югендамта. В сообщении представители опеки выражали беспокойство о состоянии Юлии, предполагая, что после случившегося она наложит на себя руки. Письмом сотрудники югендамта призывали женщину отметиться у них. Супруги обратились к своему адвокату с вопросами.
Встречу опека назначила на 10 утра 25 февраля. Как сказано в письме, в этот день югендамт предполагает совместно поговорить о дальнейших действиях.
В этот же день вечером Юлия вновь получила письмо из опеки, где югендамт выражал беспокойство по поводу того, что женщина не ответила на их письмо о своем самочувствии. Опека призывает связаться с ними как можно скорее, чтобы представители югендамта смогли убедиться в том, что с ней все в порядке.
«Нам назначена встреча в посольстве, пойдем делать документы. Сегодня мы получили от них ответ. Созванивались с ними, чтобы завтра прийти», – добавила женщина.
Ростех ответил на публикации западных СМИ о провале «Панцирей» в Сирии и Ливии
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Публикации некоторых иностранных изданий о «провале» зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) российского производства «Панцирь-С» при эксплуатации в ряде военных конфликтов не соответствуют действительности, это часть намеренно спланированной дезинформационной кампании, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
Оздоев заявил, что, например, в статье турецкого издания Haber 7 отмечается, что Bayraktar TB2 якобы поразил значительное количество «Панцирей-С» и других объектов в ходе наступления вооруженных сил Сирии в провинции Идлиб и уничтожил практически все ЗРПК российского производства в Ливии при попытке формирований фельдмаршала Халифы Хафтара захватить Триполи, передает газета «Известия».
«Естественно, мы видели все эти публикации и оцениваем их как дезинформацию. Это была спланированная кампания, направленная на дискредитацию российской продукции военного назначения в целом и «Панциря» в частности», – подчеркнул Оздоев.
По его словам, специалисты Ростеха разбирали каждый случай, о котором сообщали зарубежные СМИ, и пришли к выводу, что это были фото- и видеомонтаж либо случаи атак на комплексы, которые полностью израсходовали все боеприпасы и находились в беззащитном положении.
Директор кластера вооружений Ростеха подчеркнул, что «Панцирь» является очень эффективным оружием, интерес инозаказчиков «был, есть и еще долго будет оставаться высоким».
Ранее ряд зарубежных СМИ опубликовал информацию о том, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» в Сирии, Ливии и Карабахе якобы показали свою «беспомощность» перед турецкими беспилотниками типа Bayraktar TB2.
Напомним, еще в марте 2020 года пользователи Сети разоблачили видео с «уничтожением» «Панциря» в Сирии.
Bayraktar TB2 – это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько сильна турецкая армия, а также писала, что конфликт в Карабахе показал возможную уязвимость российской армии.
Пушков ответил на страхи Киева из-за «Северного потока – 2»
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«Россия лишь защищает свои интересы по бесперебойным поставкам газа основным потребителям в Европе. Украина нас мало интересует», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова главы «Нафтогаза Украины» о том, что газопровод «Северный поток – 2» сделает Украину беззащитной перед российской агрессией.
«Для Украины транзит газа невероятно важен, ведь именно он обеспечивает ей постоянный гарантированный доход в 3 млрд долларов в год. Эта сумма является для страны очень значительной, потому что составляет около 2% всего ВВП Украины. Разумеется, есть и различные нелегальные схемы получения газа, его увода и сокрытия, но они выгодны лишь узкому кругу людей. Государству же, которому нужно как-то сводить концы с концами, критически необходимы именно эти 3 млрд», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Собеседник отметил – решение России сократить до минимума украинский транзит газа связано с долгим периодом политического и экономического конфликта с Украиной. «Нафтогаз Украины» регулярно подавал на Россию в суд, устраивал скандалы вокруг поставок, требовал бесконечных компенсаций. Украина постоянно превращала газовые поставки в политический вопрос, вынуждая Россию принимать ответные меры, о которых мы неоднократно ее предупреждали. Теперь наша страна, наконец, это сделала», – констатировал сенатор.
При этом Пушков подчеркнул – речь не идет ни о какой агрессии со стороны России. «Для того, чтобы побудить Запад защищать интересы Украины, она регулярно прибегает к аргументу российской угрозы. Это совершенно не так – минимизируя украинский транзит, Россия защищает свои интересы. Украина не создает для нашего транзита никаких привлекательных условий, нам не слишком нужен такой партнер. Поэтому для того, чтобы меньше зависеть от этой страны и обеспечивать бесперебойные поставки газа основным потребителям в Европе, Россия и приняла решение построить «Северный поток-2», – объяснил собеседник.
«Деньги любят спокойствие и договоренности. А те страны, которые делают их заложниками политических конфликтов, неизменно проигрывают. По такому пути пошла не только Украина, ведь СП-2 минует и другие проблемные для России территории – Литву и Польшу. Украина никакого особенного интереса для нас не представляет и находится в равном положении с теми государствами, которые также выбрали плохие отношения с Россией», – заключил Пушков.
Ранее руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. По мнению главы компании, завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее США подтвердили готовность ввести новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России по этому поводу заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.
В то же время появились сведения о начале тайных переговоров между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагает закупать американский СПГ в обмен на разрешение Вашингтона достроить газопровод. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», подготовку которой опровергли в Германии.
Климатолог объяснил причину наступления аномальных холодов
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Чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы, рассказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский. Он прокомментировал внезапное похолодание и обилие снега в Европейской части России, Европе и Америке.
Исключительно холодная и снежная погода обрушилась на ряд стран и регионов, для которых она не слишком типична. Так, например, на Украине, как и во многих других европейских странах, были зафиксированы температурные минимумы за период более ста лет, ряд регионов США лишились тепла и электричества, а американский штат Техас из-за холода столкнулся даже с проблемой водоснабжения. Несколькими неделями ранее столица Испании Мадрид была засыпана сильнейшим снегопадом. Европейская часть России переживает необычные для последних лет морозы.
«Обычной средней погоды не бывает. То есть средняя температура вычисляется за определенный период. Да, в последние годы реже встречались такие аномалии холодов, в основном была теплая погода, но ничего удивительного в том, что сейчас происходит, нет», – говорит Чернокульский.
Он рассказывает, что есть работы, показывающие, что при текущих глобальных измененях климата аномальные холода в разных регионах могут учащаться. Это связывают с текущей обстановкой в Арктике. То есть когда в Арктике практически не останется льда, наступят очень теплые зимы, а пока там его порядка 40%, может наблюдаться так называемый полярный диполь – ученые его называют «холодный континент теплой Арктики».
«Если уж говорить об аномальной погоде, то в Арктике, например, сейчас температура гораздо выше нормы. Да и средняя температура в любом регионе складывается из аномалий. То, что во время глобального потепления мы наблюдаем такие холода, тоже абсолютно нормально, ведь складывается общая температура во всем мире. Где-то теплее нормы, где-то холоднее», – объясняет собеседник.
Климатолог рассказывает, что в этом году также развивается явление Ла-Нинья (холодная фаза тихоокеанского колебания) – Тихий океан в этом году холоднее, чем обычно, но это не значит, что мы можем попрощаться с глобальным потеплением. В среднем глобальная температура на планете все равно выше.
«А аномальные холода в этих широтах только чаще могут приходить при глобальном потеплении. Меняются перепад, экватор, полюс. Полюс теплеет быстрее, чем экватор, в итоге этот перепад становится слабее. А чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы. Причем достаточно длительные», – заключил Чернокульский.
Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы, что в течение выходных и праздничных дней в Москве будет наблюдаться «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления за определенный срок).
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В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса
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Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане.
Визендангер, по его словам, с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учеными, после чего проанализировал собранные факты и пришел к выводу об искусственном происхождении вируса, передает Deutsche Welle.
В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации объявлено начало широкой общественной дискуссии на эту тему.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китае заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение.
Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса.
Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру
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Американские действия в Черном море угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она отметила, что учения США у российских границ носят антироссийскую направленность, а также «угрожают миру и стабильности».
В начале февраля корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оруч Реис» и «Тургут Реис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик.
Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием».
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море.
Россиянка помогла живущим в США внукам справиться с аномальными холодами
Гостившая у родственников россиянка помогла внукам, проживающим в США, спастись от аномальных холодов в Техасе.
Россиянка по имени Лилия приехала в гости к родственникам в США, но задержалась из-за начавшейся пандемии коронавируса, а затем застала аномальные холода в Техасе, передает канал «360».
«Воду [из батарей] слили вовремя – система отопления не перемерзла. Большинство не знает, что воду нужно было сливать», – рассказала женщина.
Она также отметила, что в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов, однако ее семье повезло, так как они ездили в горы и имели необходимые вещи. Кроме того, россиянка вязала теплые свитера своим внукам.
«Спасло то, что жила в России», – считает Лилия.
Напомним, беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас.
Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 38 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.
После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения.
Научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД причину наступления аномальных холодов.
Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V»
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Ограниченные поставки американских вакцин дипломатам США в разных странах вынудили Госдеп разрешить прививку своим сотрудникам с помощью местных препаратов, дипломаты в России запросили прививку «Спутником V», пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации США.
«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутника V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», – цитирует ТАСС статью Washington Post.
Газета отметила, что российская вакцина пока не была одобрена американским регулятором, Госдеп не рекомендует использовать ее своим сотрудникам, но разрешает им самостоятельно принимать решение по вакцинации.
Власти минимум 13 стран предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США, говорится в материале. В Госдепе выразили согласие, там оценивают схожие предложения от властей еще восьми стран.
«Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», – сказал работающий на Ближнем Востоке американский дипломат изданию.
Газета отметила, что Госдепартамент, в котором работают около 75 тыс. человек, получил примерно 73 тыс. доз вакцин, при этом в ведомстве отказались сообщить, сколько из работников уже вакцинированы, передает «ИноСМИ».
Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.
Министр обороны Германии узнала о планах России извлечь выгоду из пандемии
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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Россия и Китай якобы попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса.
«Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», – отметила Крамп-Карренбауэр, передает РИА «Новости».
По мнению главы Минобороны Германии, было бы «наивно» полагать, что Россия и Китай не захотят «использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах». Говоря о Китае, она назвала эту страну «противоречивым вызовом» для Евросоюза и НАТО.
«С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил», – констатировала немецкий министр.
Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
Москва объявила персоной нон грата эстонского дипломата в ответ на высылку российского
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Российская сторона высылает эстонского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Эстонии. Он занимался вопросами культуры, образования, то есть как раз теми сферами, где еще сохраняется сотрудничество между нашими странами», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Она пояснила, что в МИД был вызван посол Эстонии в Москве, ему выразили решительный протест, а также объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства.
Ранее посольство России в Таллине комментировало заявление парламента Эстонии о том, что ЕС должен разработать политику санкций против Москвы.
В принятом парламентом Эстонии заявлении говорится, что ЕС «должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами» и разработать эффективную политику санкций против России, чтобы Москва отказалась от «агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям».
Марсоход НАСА совершил посадку на Красную планету
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Американский марсоход Perseverance («Настойчивый») совершил успешную посадку на Красной планете. Специалисты уже получили первый снимок Марса с аппарата.
Трансляция посадки ровера велась на YouТube-канале американского космического агентства НАСА. Касание аппаратом поверхности планеты произошло в 23.55 мск, передает РИА «Новости».
«Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марс... Зонд передает сигнал», – говорится в сообщении. В НАСА предупреждали, что вероятность успеха посадки ровера на поверхность Марса составляет 50%.
Диспетчер отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты НАСА получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера, согласно графику. Через три минуты после посадки аппарат передал первый черно-белый снимок Марса.
Специалисты ведомства отметили, что для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах, передает ТАСС.
Специалисты НАСА рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.
По словам члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, марсоход Perseverance является проектом с большим прицелом на будущее, нацеленным в том числе на пилотируемые программы на Красной планете.
Он отметил, что в марсианской атмосфере летать проблематично, поскольку она является крайне разреженной по сравнению с земной. «На поверхности Марса плотность такая, как у нас на высоте порядка 40 км. Как вы понимаете, в земных условиях на высоте 40 км летают только военные самолеты или стратостаты», – добавил эксперт.
В ноябре прошлого года американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало аудиозапись со звуками во время полета марсохода на Марс.
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта.
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Новые санкции США по «Северному потоку – 2» не коснутся немецких компаний
Администрация президента США в пятницу представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ.
Агентство Bloomberg сообщает, что в документе якобы будут указаны новые ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не подпадут под санкции, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Тем временем США подтвердили готовность ввести санкции против проекта. В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить строительство.
В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Движение по Крымскому мосту открыли в одну сторону
Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань, сообщили в МЧС Крыма.
В министерстве заявили, что «движение со стороны Крыма по мосту восстановлено», однако «со стороны Краснодарского края пока затор», передает ТАСС.
В пресс-службе оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что поезда проходят Крымский мост по графику.
В пресс-службе Крымской железной дороге уточнили, что задержек, несмотря на непогоду, в расписании нет: «Поезда курсируют, поезда с материка мы принимаем. Работаем по графику, без перебоев».
Ранее сообщалось, что Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды.
Таратута раскритиковал идею Познера о новом телемосте между Россией и США
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«Такой разговор будет полностью искусственным. Уже 10 лет в Америке культивируется антироссийский настрой, и никаким телемостом это не исправить», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Михаил Таратута, автор популярной передачи на советском ТВ «Америка с Михаилом Таратутой». Так он оценил предложение телеведущего Владимира Познера организовать телемост между Россией и США, аналогичный тем, что проходили во времена перестройки.
«Такие телемосты были действительно актуальны 35 лет назад. Например, в 1986 году, когда состоялся телемост Ленинград – Сиэтл, железный занавес еще не упал, страна была изолирована от мира, и большинство людей даже представить себе не могли, что у них когда-нибудь будет возможность поехать в США и самим все посмотреть», – объяснил журналист-американист Михаил Таратута, в 1988–1999 годах работавший в Соединенных Штатах, сначала как руководитель корпункта Гостелерадио в Сан-Франциско, затем в качестве автора программы «Америка с Михаилом Таратутой».
С точки зрения собеседника, в наши дни и в США, и в России нет особого интереса к подобному формату общения. «Теперь, когда люди стали путешествовать и общаться в Сети, когда снято огромное количество документальных и художественных фильмов про Америку, она перестала быть той загадкой, вокруг которой концентрировалось колоссальное любопытство», – полагает Таратута.
Более того, общение в формате телемоста не будет искренним, считает журналист. «Это будет полностью искусственный разговор. Представьте себе – с этой стороны собралась группа людей, с той стороны тоже. Одни говорят: почему вы так поступили? Другие отвечают: а вы почему? Когда такое происходит, ценность общения в любом формате сводится к нулю. Даже тогда, в 80-х, главным в проведении телемостов было не то, что люди что-то узнавали или понимали, а то, что они просто видели друг друга. Только вспомните это щемящее чувство, когда появлялась заставка, как две руки тянутся друг другу через континенты», – отметил Таратута.
В американском обществе вот уже десять лет активно культивируется антироссийский настрой, констатировал собеседник. По оценке Таратуты, политические элиты, пресса, ньюсмейкеры говорят о России только в негативном ключе, утверждая абсолютную истину: Россия – враг. «После Мюнхенской речи Владимира Путина, где было заявлено о самостоятельности России и ее независимости от западной политики, обозначилось очевидное геополитическое противостояние нашей страны и Соединенных Штатов, которое никаким телемостом уже не исправить», – подчеркнул журналист-американист.
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
Телеведущий Владимир Познер в 35-ю годовщину исторического телемоста Ленинград – Сиэтл заявил
о необходимости организовать в аналогичном формате новый открытый диалог между Россией и США. Познер был соведущим (вместе с американским журналистом Филом Донахью) вышедшей в эфир 19 февраля 1986 года передачи «Ленинград – Сиэтл: Встреча в верхах рядовых граждан».
Выступая в годовщину исторического телемоста, Познер напомнил, что это было пятое по счету общение граждан СССР и Соединенных Штатов в таком формате и первый «мост», на котором обсуждались острые политические вопросы. Советская аудитория составила 180 млн человек.
По оценке Познера, сейчас с российской стороны возможность организации подобного телемоста вполне реализуема. «Я уже говорил не раз на эту тему с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который идею поддерживал. Но, к сожалению, когда я был в Вашингтоне и разговаривал на эту тему, то понял, что там такого интереса нет, – констатировал российский телеведущий. – Там нет телевизионного канала, сколько-нибудь крупного, руководство которого хотело бы организовать нечто подобное. По крайней мере, я такого не нашел, и мои друзья, которые пытались это сделать, тоже не нашли».
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Зюганов пригрозил Рашкину изгнанием из КПРФ из-за поддержки Навального
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Так Зюганов прокомментировал слова Рашкина о том, что Алексея Навального якобы осудили по политическим мотивам. «Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят», – твердо сказал Зюганов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Зюганов назвал Навального «предателем» и заявил, что тот был заслан сюда тремя разведками в качестве «зажигательного снаряда», чтобы раскачивать обстановку изнутри. «Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», – отметил лидер КПРФ.
В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал.
2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.
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