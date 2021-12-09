Истребители России сопроводили военные самолеты США и Франции над Черным морем

Российские истребители сопроводили над Черным морем военные самолеты США и Франции, пытавшиеся приблизиться к российским границам, российский истребитель Су-27 зашел в хвост военному заправщику Франции, подлетев к нему практически вплотную, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).

По данным военных, 9 декабря российские радары над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к госгранице России воздушные цели, сообщает РИА «Новости».

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», – сказали в НЦУО.

Российский истребитель Су-27 в ходе сопровождения иностранных самолетов зашел в хвост военному заправщику Франции, подлетев к нему практически вплотную, следует из видеоматериалов, распространенных Минобороны России.

На видео зафиксировано, как два французских истребителя получают в воздухе горючее по шлангам от самолета-заправщика КС-135. При этом Су-27 Южного военного округа летит сразу за ними, будто ожидая очереди на заправку. Истребитель России смотрит ровно в хвост французскому заправщику, находясь всего в паре десятков метров от него.

В центре уточнили, что «экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль» ВКС Франции, самолет разведчик CL-600 «Артемис» сухопутных войск США, стратегический самолет разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря».

После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы России российские истребители вернулись на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено.

Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.

Между тем в Генштабе вооруженных сил Франции сообщили, что французские истребители «Мираж-2000» и «Рафаль» 8 и 9 декабря выполняли миссию по наблюдению над Черным морем в международном воздушном пространстве и в соответствии с нормами международного права, они не направлялись в воздушное пространство России.

«В среду, 8 декабря, два французских истребителя – «Мираж-2000» и «Рафаль» – выполнили миссию по наблюдению над Черным морем в международном воздушном пространстве. Весь полет был проведен в соответствии с нормами международного права», – сообщили в пресс-службе Генштаба Франции.

Там отметили, что российский истребитель «приблизился и сопровождал французские самолеты на протяжении большей части их транзита над Черным морем». В пресс-службе подчеркнули, что «отношение российских пилотов было профессиональным и соответствующим практике. Они не препятствовали полетам французских самолетов или их свободе навигации в международном воздушном пространстве».

Сообщается, что ситуация повторилась 9 декабря с двумя российскими истребителями Су-27 во время второй наблюдательной миссии двух французских истребителей в тех же условиях.

Ранее сообщалось, что российские Су-27 сопроводили два тактических истребителя Mirage 2000 и Rafale над Черным морем.