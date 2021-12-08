Путин назвал санкции США попыткой сдержать развитие России

В Кремле сказали, что обсуждали Путин и Байден

Президент России Владимир Путин во время онлайн-переговоров рассказал американскому коллеге Джо Байдену о «красных линиях» и угрозах, которые беспокоят Москву; президент США, в свою очередь, сообщил об опасениях относительно обострения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков сообщил, что Путин обозначил Байдену «красные линии» – дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений, передает РИА «Новости».

Также он сказал своему американскому коллеге, что в то время, когда Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.

Ушаков в своей интерпретации передал слова президента России: «Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог».

Отвечая на вопрос об отводе войск от границ с Украиной, он заявил, что «российские войска на своей территории находятся и никому не угрожают, об этом говорил президент».

Путин также прямо выразил Байдену обеспокоенность тем, что Украина и НАТО наращивают военную силу, «изложил наши соображения по поводу того, что нам необходимы определенные гарантии, в том числе гарантии юридического плана, которые обеспечивают нашу безопасность и создают условия для нашего нормального развития».

Байден, со своей стороны, пообещал российскому коллеге обсудить озабоченности Москвы в кругу союзников США.

Президенты договорились начать диалог на этот счет, подключив своих представителей и помощников.

Указывается, что тема Украины в беседе заняла «очень много времени». В частности, Путин проинформировал своего коллегу о невыполнении Киевом Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также о затягивании переговорного процесса в рамках контактной группы.

Байден высказал озабоченность США и НАТО передвижениями российских войск вблизи границ Украины. Он предупредил Путина, что Штаты готовят масштабные санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации, это меры «и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться».

При этом Ушаков счел странным вопрос, давал ли Путин Байдену гарантии «неотправки» войск на Украину: «Об этом даже речь не шла. Как отправлять войска на Украину? Что это? Вторжение, или что это? Вообще речи не было об этом».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что новые санкции США России не грозят, Ушаков сказал, что для этого нет никакого повода.

Ушаков отметил, что прорывов онлайн-саммит Путина и Байдена не принес, этого пока трудно ожидать, но лидеры продемонстрировали настрой на работу и диалог. России и США понадобится много времени, чтобы решить проблемы в отношениях. Лидеры двух стран понимают, что не должны сворачивать диалог, на них лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности, подчеркнул помощник президента. Они также считают, что нужно стремиться к нормализации отношений и развитию сотрудничества.

«Это была преамбула разговора», – сказал Ушаков.

Также Байден по своей инициативе затронул проблему работы дипмиссий, в том числе нехватку сотрудников в них: «Сказал, что здешний посол в Москве жалуется, что вообще невозможно работать, народу не хватает, дипломатов нет, средств по физической защите посольства и его самого нет».

«Мы сказали, что это следствие ваших (США) акций, которые вы начали предпринимать еще пять лет назад, когда ввели какие-то запреты, ограничения для наших дипломатов, а главное, начали осуществлять массовые высылки российских дипломатов и, что очень важно, просто отняли у нас дипломатическую собственность», – пояснил помощник президента.

Байден в качестве первого шага не исключил допуск российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки ее состояния. «Чтобы они просто посмотрели, в каком состоянии находится конфискованная дипломатическая собственность наша», – сказал Ушаков.

Напомним, накануне Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа.

Перед этим американские СМИ сообщили, что Вашингтон изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности рассматривается возможность отключения России от SWIFT.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами.

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