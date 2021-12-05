Мужчину ранили ножом во время драки в центре Москвы

Президент Финляндии призвал Запад не игнорировать интересы России

Западные страны должны уважительно относиться к России и считаться с национальными интересами Москвы, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью британской Financial Times.

«Самое важное, чтобы вы [при взаимодействии] с русскими не провоцировали и не игнорировали их», – приводит слова Ниинисте ТАСС.

Он отметил, что российское политическое руководство всегда помнит теплое отношение к себе, в качестве примера приведя историю бывшего мэра финского города Турку Юхани Леппя. По словам Ниинисте, Леппя часто встречался с нынешним президентом России Владимиром Путиным в 1990-е годы, когда последний работал в органах исполнительной власти Петербурга, городом-побратимом которого является Турку. По словам Ниинисте, между Леппя и Путиным тогда сложились уважительные отношения, которые стороны поддерживают до сих пор.

В то же время Ниинисте подчеркнул, что Финляндия, будучи соседом России, внимательно относится к деятельности Москвы в военной сфере. «В Финляндии есть старинная пословица о том, что казак берет все, что плохо лежит», – заявил политик, добавив, что страна «должна быть готова занимать твердую позицию» по тем или иным вопросам.

Ниинисте также заявил, что Хельсинки следит за укреплением Северного флота ВМФ России. «Они (в России) говорят, что хотят обеспечить безопасность Мурманской области, что они укрепляют свою оборону, – сказал он. – Очевидно, что арктический путь имеет стратегическое значение. У меня нет сомнений в том, что русские понимают это очень хорошо и даже пользуются этим».

Рассуждая о сложившейся в мире политической обстановке, президент Финляндии выразил мнение, что сейчас нарушен международный баланс безопасности. «Раньше был баланс страха, теперь этого нет. Соглашения о вооружениях, заключенные в 1970-е годы, отражали необходимость находить баланс. Сейчас у нас есть только страх», – подчеркнул он.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО.

В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией», стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чревато серьезными негативными последствиями. Президент Владимир Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».

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