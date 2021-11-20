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В ДТП с Губденским погиб глава Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана
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В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В автомобиле BMW вместе с Саидом Губденским находился президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, он также умер от полученных травм», – сообщил собеседник ТАСС.
Информацию о гибели Ибрагимова подтвердило министерство спорта Дагестана.
«Печальная новость. <...> В Москве в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Он победитель и призер многих соревнований в автоспорте», – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
Позже источник сообщил, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.
Минпромторг рассказал о крупном заказе из ОАЭ автомобилей Aurus
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Объединенные Арабские Эмираты хотят купить большое количество российских автомобилей Aurus, вопрос сейчас обсуждается, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, рассказывая об итогах заседания межправкомисисии двух стран.
«Во-первых, уже коллеги сейчас размещают большой заказ, я не могу сказать количество машин, это в процессе обсуждения и в какой конкретно версии – скорее всего, это будут большие бронированные машины, это будет базовая сделка, помимо того, что было уже приобретено эмиратской стороной», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.
Министр уточнил, что «один лимузин уже эксплуатируется».
«Недавно премьер-министра Казахстана встречали на нашем бронированном лимузине Aurus. Я слышал даже, что были обсуждения о заказе Казахстаном. Конкретно сколько и кто будет заказывать, у меня финальной информации не было», – добавил глава Минпромторга.
По словам Мантурова, вопрос открытия шоурума российских люксовых автомобилей Aurus на территории ОАЭ обсуждается.
«Мы только обсудили (открытие шоурума в ОАЭ) – сама идея недавно пришла нам в голову... мы даже не знаем до конца, где это лучше делать. Около аэропорта, или наоборот, ближе к деловой активности, пока это некие наброски, но мы считаем, что это хорошая сама по себе предпосылка и идея о создании таких международных шоурумов», – сказал Мантуров.
Он добавил, что вариант открытия шоурумов в других странах тоже рассматривается. «Идеи приходят по мере развития проекта. Мне кажется, что логично было бы начать с эмиратов, потому что это центр деловой активности Азии, Ближнего Востока и это наши индустриальные и стратегические партнеры. А почему, нет, может быть, в Юго-Восточной Азии потом создать», – объяснил министр.
«Явно не в Европе. С этого мы точно не начнём», – уточнил глава Минпромторга.
На данный момент у бренда уже есть два шоурума в Москве: в комплексе «Авилон Легенда», расположенном на территории бывшего ЗИЛа, и в «Москва-Сити» (партнер дилер «Панавто»). В первой половине 2022 года должен открыться шоурум в Санкт-Петербурге, официальным партнером будет дилер Автоdom.
Как рассказал Мантуров, досборка люксовых российских автомобилей Aurus в ОАЭ, вероятнее всего, возможна со стартом производства внедорожников этой марки.
«Я думаю, это (досборка в ОАЭ), возможно, когда мы запустим производство внедорожников, потому что внедорожники крайне востребованы именно в регионе Азии и Ближнего Востока», – рассказал он.
Начнем с центра кастомизации – он может быть под Aurus, помимо шоурума. Центр кастомизации может под Senat, под Komendant и под лимузин может быть. Мы обсуждали такое и коллеги на индустриальном уровне такие моменты обсуждают», – добавил министр.
Ранее газета «ВЗГЛЯД» подробно писала, что российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам.
Москвичам напомнили о суперснегопаде в выходные
Москва и Московская область в субботу окажется под влиянием циклона из Гренландского моря, который принесет суперснегопад и сильные перепады давления.
«Завтра в московский регион придет циклон из Гренландского моря и принесет аномальное количество осадков – в столице выпадет до четверти месячной нормы. Циклон обрушит атмосферное давление до рекордно низких значений, а в воскресенье будет барическая пила – резкий скачок вверх»: Москву ждет первый суперснегопад новой зимы и сильные перепады давления», – передает РИА «Новости».
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что атмосферное давление в Москве в субботу рухнет в «баррическую пропасть» – до 716 миллиметров ртутного столба, это рекордно низкое значение.
Появилось видео с моментом смертельного ДТП с блогером Губденским
В Сети опубликовали видеозапись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как BMW на Кутузовском проспекте в Москве, за рулем которого был блогер Саид Губденский, вылетело на встречную полосу.
В ролике BMW на мокрой дороге занесло на большой скорости, машина выехала на «встречку», врезалась сначала в один автомобиль, а затем во второй. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, сообщал источник.
Позже источник сообщил, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.
Московский муфтий заявил о нехватке мечетей
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В Москве проживают 3-3,5 млн мусульман, из них два миллиона – местные жители, остальные – мигранты, на всех приходится четыре мечети, рассказал муфтий Духовного управления мусульман России, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.
«По самым приблизительным данным, в столице около 3-3,5 млн мусульман, из которых два миллиона – жители города, а остальные миллион-полтора – приехавшие на заработки. На них приходится четыре общедоступных мечети (пятая действует при посольстве, там ограниченный доступ)», – передает РИА «Новости» слова Аляутдинова.
Он уточнил, что верующие могут молиться не только в мечетях, но и в мусульманских культурных центрах и молельных комнатах.
«Например, в составе Духовного управления мусульман Москвы (в столице действуют и другие организации мусульман) действует 21 местная религиозная организация мусульман. У десяти из них есть отдельные помещения, в которых функционирует молельная комната и ведется другая религиозная деятельность. Молельные помещения действуют и вне общин, например, в некоторых аэропортах и медучреждениях. Если считать общины в составе Духовного управления Москвы и молельные комнаты в учреждениях, всего получается 25 молельных комнат», – пояснил муфтий.
Он подчеркнул, что «мечетей, как и молельных помещений вообще, не хватает не то что для мигрантов, но и для коренных москвичей – мусульман», и чтобы это увидеть, достаточно прийти к Московской соборной мечети в пятницу вечером во время обязательной молитвы, когда «тысячи человек не могут попасть внутрь и молятся на улице».
По словам муфтия, если городские власти и жители Москвы против строительства мечетей, желательно в каждом районе города создать культурные центры мусульман.
«Мечети в столице не строятся, наверное, в связи с тем, что правительство Москвы прислушивается к мнению горожан, которых это напрягает. Возможно, люди не готовы видеть рядом со своим домом, например, толпу бородатых мужчин, а кого-то, к сожалению, раздражает и сам вид мечети. Если город, горожане сегодня не готовы строить мечети, можно открывать мусульманские культурные центры, где верующие могли бы получить воспитание и образование. На мой взгляд, такие центры – это выход из положения, решение проблемы нехватки пространств для мусульман», – сказал Аляутдинов.
По его словам, здания культурных центров, в отличие от мечетей, «никого из местных жителей не напрягают», при этом «там можно организовать всю необходимую для мусульманской общины деятельность». «Если в каждом районе Москвы откроется местная религиозная организация мусульман и она создаст такой центр, это во многом облегчит ситуацию в городе», – отметил муфтий.
Однако, подчеркнул он, «не стоит открывать помещения для молитвы в жилых домах, в частности, на первых этажах, которые часто сдают в аренду, иначе мы получим то, от чего пытаемся уйти – конфликты», нужно «открывать эти объекты в отдельно стоящих зданиях».
И поскольку «аренда помещения дело недешевое», а поступления в общинах зависят от числа прихожан, то есть доходы нестабильны, «если город предоставит льготные условия для найма или передаст их в безвозмездное пользование – это бы облегчило ситуацию», добавил собеседник агентства.
Муфтий привел в пример культурный центр по адресу: ул. Ленинская слобода, дом 9. Это помещение власти Москвы предоставили общине в безвозмездную аренду пять лет назад. В здании, отметил имам, нет жилых помещений, оно расположено недалеко от метро, у дороги, к нему есть нормальные подъезды, поэтому организация там культурного центра «никого не напрягает».
«Можно и нужно находить компромисс, тем более в Новой Москве. Неподалеку от мест, где трудоустроены мигранты, где их много, как правило, вокруг есть достаточно зданий, которые можно использовать под культурные центры. И все же культурно-просветительский центр, а тем более молельная комната, не заменит мечеть, ведь мечеть – это культовое сооружение. Считаю, что, например, в Новой Москве должна появиться хотя бы одна мечеть», – заключил Аляутдинов.
Напомним, в феврале 2020 года председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов заявил, что в Москве и других крупных городах не хватает мечетей, где мусульмане могли бы совершить обязательную ежедневную молитву в уединении, не смущая сограждан другой веры, выходом из ситуации могло бы стать открытие сети молельных комнат.
Причиной аварии с блогером Губденским оказалась «игра в шашки» на дороге
Причиной аварии на Кутузовском проспекте столицы, где погиб блогер Саид Губденский, стали избыточные перестроения и превышение скорости, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, к выезду на полосу встречного движения автомобиля BMW на Кутузовском проспекте привело превышение допустимой скорости движения и избыточные перестроения, проще говоря «игра в шашки», именно это стало причинами ДТП», – сообщил собеседник ТАСС.
Он добавил, что от удара водитель BMW вылетел через лобовое стекло на дорогу.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. Погибшим оказался автомобильный блогер Саид Губденский, занимавшийся тюнингом автомобилей.
Владельцы Tesla пожаловались на проблемы с доступом в салон автомобиля
У владельцев электрокаров Tesla возникли проблемы с доступом в салон автомобилей из-за технического сбоя в приложении американской компании, сообщил телеканал NBC.
По имеющимся у телеканала сведениям, несколько десятков водителей Tesla в социальных сетях пожаловались на то, что не могут попасть в свои автомобили из-за некорректной работы приложения компании. Несмотря на то, что официально представители Tesla пока не выступили с комментарием по этой проблеме, Илон Маск заверил, что в компании начали проверку жалобы одного из владельцев седана Model 3 в Южной Корее. Помимо этого, на сервисе Downdetector, отслеживающем работу интернет-ресурсов, было зарегистрировано более 500 сообщений о сбоях в электронных системах Tesla, передает ТАСС.
Напомним, в прошлый четверг основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал значительную часть своих акций компании на сумму свыше 1,1 млрд долларов. Напомним также, в июле новая модель электромобиля Tesla загорелась с водителем в салоне. В 2019 году в США водитель Tesla Model S сгорел в машине заживо из-за отказа дверей.
Отказ Москвы от мигрантов на стройках назвали невозможным
Ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно, считает руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице. По его словам, необходимо активнее привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату, а также создавать достойные условия труда. Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявлял, что отказ от мигрантов должен быть поэтапным.
«Это право каждой страны, с точки зрения нашей организации, – принимать такое решение. Но реально ли принимать такие меры на сегодняшний день – пандемия показала, что строительная отрасль пострадала», – передает РИА «Новости» слова Эсоева.
Он также сомневается, что сейчас получится заменить мигрантов, являющихся на стройках разнорабочими, на жителей регионов России: «Не думаю, что это возможно».
В то же время Эсоев отметил, что если мигранты не смогут найти работу в Москве, они попробуют найти другие рынки труда. «Основная масса приезжает у нас из Центральной Азии, сейчас другие рынки, насколько нам известно, открываются для этих граждан – Корея, Турция, ОАЭ. Ничего плохого здесь не видим», – сказал он.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Высокопоставленных сотрудников МЧС задержали за взятку в Москве
Первый замначальника ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко и руководитель отдела ведомства проходят подозреваемыми по уголовному делу о получении взятки в значительном размере.
«Первый заместитель начальника главного управления по Москве Андрей Мищенко и руководитель одного из отделов главка Виктор Самарин подозреваются во взяточничестве», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он добавил, что задержание высокопоставленных спасателей произошло еще в четверг: фигуранты получили 50 тыс. рублей за паспорта для коммерческих организаций. Также правоохранители расследуют еще одно дело – в отношении посредника во взяточничестве.
Известно, что уголовное дело возбуждено по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
Ранее в Башкирии был арестован начальник специального управления федеральной противопожарной службы МЧС закрытого административно-территориального образования Межгорье по подозрению в мошенничестве и получении взятки.
При перестановке бытовки погибли два человека в Москве
В столице двое рабочих погибли при перестановке бытовки по территории строительной площадки, сообщают СМИ.
Инцидент произошел на стройплощадке, находящейся на Красноказарменной улице, пишет Пятый канал.
По предварительным данным, потерпевшие были в самой бытовке, в этот момент другую бытовку начали перемещать с помощью крана. Из-за удара строение развалилось, погибли два человека. На месте работают спасатели.
Ранее в четверг на одной из стройплощадок в Новосибирске сорвалась люлька с тремя рабочими, погиб один из них.
Задержан пробежавший с шашкой по машине ДПС в Москве житель Урала
В столице задержали 18-летнего уроженца Пермского края, который пробежал с дымовой шашкой по автомобилю ДПС и опубликовал видео об этом, пишут СМИ.
Инцидент, судя по кадрам, произошел у стен Кремля. Позже юноша принес извинение за свое поведение, которое также опубликовал в соцсетях, передает Ura.ru.
«Я, Разбаков Дмитрий Денисович, 13 ноября в центре Москвы пробежался с дымовой шашкой по машине ДПС, внутри [которой] был полицейский. Это было очень глупо. Такого больше не повторится», – признался молодой человек.
Сам Разбаков – уроженец города Чайковский Пермского края. На его страницах также опубликован ролик, где он громит витрины с товаром в одном из магазинов, происшествие случилось еще в сентябре. В полиции сообщали, что Разбаков уничтожил товар на 6 тыс. рублей.
После аварии с тремя машинами в Москве погибли два человека
В результате столкновения BMW, Volvo и Mercedes на Кутузовском проспекте в столице погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.
«По уточненным данным, в результате ДТП погибли два человека», – сказал собеседник ТАСС.
В пресс-службе московской Госавтоинспекции пояснили, что пассажир BMW скончался в больнице. До этого от полученных травм умер водитель этого же автомобиля.
По данным ведомства, причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW.
«В 15.10 водитель БМВ 6 серии, двигаясь по направлению в область, совершил выезд на встречную полосу и произвел столкновение с автомобилями Volvo и Mercedes», – сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Сейчас движение на участке затруднено, на месте работает следственно-оперативная группа.
Стал известен процент ревакцинировавшихся от COVID через полгода москвичей
Только 50% москвичей, сделавших прививку от коронавируса более полугода назад, прошли ревакцинацию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова заявила в интервью на телеканале «Россия 24», что вызывает тревогу сложившаяся ситуация, когда «мы не только должны стимулировать людей вакцинироваться первый раз», но и мотивировать на ревакцинацию, передает РИА «Новости».
«Доля людей, которые вакцинировались достаточно давно, и им обязательно необходимо проходить повторную вакцинацию или ревакцинацию, тоже растет. На сегодняшний день 1,5 млн человек в Москве получили прививки более полугода назад и пока повторную прививку получили только 50%», – сообщила она.
Ракова добавила, что «с момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости, совокупно за этот период, на 50%, госпитализаций – на 45%».
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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции отмечается в России последние три недели.
Напомним, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода.
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Таксист сбил женщину с маленьким ребенком в Тюмени
В Тюмени водитель такси сбил женщину с шестилетним ребенком, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло во дворе дома по ул. Интернациональной, передает Ura.RU.
«48-летний таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе в Тюмени. Наезд на людей произошел сегодня утром на придомовой территории д. 199 по ул. Интернациональной, когда тюменка вела своего 6-летнего сына в детский сад. Они переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не смог вовремя остановить автомобиль «Лада Веста» и сбил пешеходов», – пояснили в Госавтоинспеции.
Там добавили, что, предварительно, 23-летняя женщина и ребенок получили ушибы. Как выяснилось позже, год назад водитель такси уже привлекался к административной ответственности за то, что не пропустил пешехода на «зебре». В ГИБДД призвали тюменских автолюбителей быть внимательнее на дорогах, подъезжая к пешеходным переходам. В этом году в регионе произошло 459 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 40 человек.
Ранее водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на двух пешеходов на востоке Москвы, пострадавшие женщина и ее шестилетний ребенок переходили дорогу по нерегулируемой «зебре».
Собянин оценил эффект от нерабочих дней в Москве
Число заболевающих коронавирусом в столице сократилось вдвое, власти города видят «очень хороший эффект» от введения нерабочих дней, заявил мэр Сергей Собянин.
«Нерабочие дни дали, конечно, очень хороший эффект <...>. Если сравнивать период, скажем, четверговые показатели, которые были, вот, на этой неделе, и, скажем, две-три недели назад, когда мы видели пики заболеваемости, заболеваемость, выявляемость снизилась в два раза», – сказал градоначальник в эфире «России 1», передает ТАСС.
Он пояснил, что это фиксируется по резкому снижению числа госпитализаций и по ряду других показателей. Это реальный эффект от принятых мер, и снижение заболеваемости продолжается.
Ранее Собянин попросил москвичей носить маски, выбирать бесконтактную оплату проезда в транспорте, а также пройти экспресс-тест на коронавирус.
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Во Владимирской области грузовик обрушил надземный пешеходный переход
В городе Лакинск во Владимирской области грузовик снес часть надземного пешеходного перехода, сообщили в региональном управлении МВД.
«20 ноября... около 13.40 в Лакинске Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не учел габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
По предварительным сведениям, никто не пострадал, на месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
«В настоящее время движение на данном участке дороги полностью остановлено. УГИБДД УМВД России по Владимирской области обращается к участникам дорожного движения выбирать альтернативные пути объезда данного участка дороги», – заключили в УМВД.
В сентябре на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург произошло обрушение надземного пешеходного перехода. Самосвал MAN не опустил кузов и задел переход. Под обвалившейся конструкцией оказалась также ехавшая во встречном направлении «Газель», водители обеих машин получили тяжелые травмы и скончались на месте.
Прокуратура сообщала, что грузовик по неизвестной причине ехал с поднятым кузовом.