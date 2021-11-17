Москва приняла объяснения Берлина о приостановке сертификации «Северного потока – 2»

Российская сторона исходит из того, что приостановка сертификации «Северного потока – 2» завершится сразу после оформления необходимых документов в Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Москва исходит из объяснений Берлина о том, что приостановка нужна для выполнения оператором газопровода Nord Stream 2 AG юридических формальностей, в том числе создания дочерней компании в стране, сказала Захарова, передает ТАСС.

«Она и должна, это следует из разъяснений, стать собственником немецкого участка трассы «Северного потока – 2», и будет осуществлять его управление. Соответствующая работа уже проводится, мы рассчитываем, что по ее завершению оформление разрешительной документации «Северного потока – 2» будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся», – указала дипломат.

Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». В Совфеде предположили, что сертификация «Северного потока – 2» займет до шести месяцев.

Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.