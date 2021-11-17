Москва приняла объяснения Берлина о приостановке сертификации «Северного потока – 2»

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17 ноября, среда  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
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Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

Европа сама себя загоняет в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль, явно далеки от реальности. Что же на самом деле заставило Берлин задержать запуск российского газопровода? И каков положительный момент в этой истории для Газпрома? Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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Кто станет первым покупателем нового российского истребителя

Checkmate активно предлагается иностранным заказчикам REUTERS/Imad Creidi
Судя по целому ряду намеков и оговорок, перспективный российский истребитель Су-75 (Checkmate) создается прежде всего для продажи на Ближний Восток. О какой именно стране-покупателе может идти речь, какими возможностями заманивают заказчика российские производители – и окажется ли данная машина на вооружении отечественных ВВС? Подробности...
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Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

Азербайджан и Армения никак не могут разглядеть границу между собой, что приводит к перестрелкам mil.am
Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении. В Ереване утверждают, что колонны азербайджанской бронетехники вторглись на территорию страны. Вспыхнул бой, появились убитые, пленные. По договору 1997 года Россия действительно согласилась защищать Армению. Настал ли момент для выполнения обязательств? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Удар по клану Клинтонов усилит антироссийских «ястребов»

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Понятно, почему Владимир Путин ведет личные переговоры со всеми идущими на контакт высокопоставленными должностными лицами США — и с Джоном Керри, и с Уильямом Бёрнсом. Да и Викторию Нуланд в Москве выслушали. Заранее не скажешь, кто в Вашингтоне завтра будет принимать внешнеполитические решения. Подробности...

Треть рабочей жизни мы отдыхаем

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Как вы думаете, сколько у русского человека в году выходных и праздничных дней? Я специально провел эксперимент, опросив об этом своих домашних. Ну, месяц – сказали они. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Лукашенко крутит перед российским носом крымской морковкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Было бы замечательно, если бы Лукашенко наконец признал территориальную целостность своего партнера по Союзному государству, а также публично открестился бы от политики так называемой многовекторности. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Путин приблизил Донбасс к России

Армения просит у России военной помощи

Глава Госдепа сходит с ума

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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Обсуждение: 4 комментария

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

    транзит газа


    Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

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    Москва приняла объяснения Берлина о приостановке сертификации «Северного потока – 2»

    17 ноября 2021, 18:18

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона исходит из того, что приостановка сертификации «Северного потока – 2» завершится сразу после оформления необходимых документов в Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва исходит из объяснений Берлина о том, что приостановка нужна для выполнения оператором газопровода Nord Stream 2 AG юридических формальностей, в том числе создания дочерней компании в стране, сказала Захарова, передает ТАСС.

    «Она и должна, это следует из разъяснений, стать собственником немецкого участка трассы «Северного потока – 2», и будет осуществлять его управление. Соответствующая работа уже проводится, мы рассчитываем, что по ее завершению оформление разрешительной документации «Северного потока – 2» будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся», – указала дипломат.

    Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

    В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». В Совфеде предположили, что сертификация «Северного потока – 2» займет до шести месяцев.

    Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.


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    В Германии озвучили политическую причину задержки сертификации «Северного потока – 2»
    		    17 ноября 2021, 08:47
    Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG имеет, возможно, политические основания: регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.

    Брайнингер отметил, что «не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает – политика или немецкая бюрократия». Возможно, «регулятор нашел повод для отказа в сертификации», кроме того, «коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован», передает РИА «Новости».

    «Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», – добавил он.

    При этом политик не видит никаких признаков отказа от «Северного потока – 2», так как «в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта».

    Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

    Сообщалось, что это связано с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.

    Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призывал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток – 2».

    Коментарии (52)
    На Украине заявили о связанном с беженцами «плане» Запада по остановке «Северного потока – 2»

    17 ноября 2021, 09:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Запад пытается остановить запуск российского газопровода «Северный поток – 2», используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

    Рабинович заявил в эфире канала «Украина 24», что «здесь вопрос «Северного потока (2)», который надо остановить», и «для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины)», также «было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить («Северный поток – 2»)», так как «им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что заявления о возможности вооруженного конфликта с Россией выгодны также и украинской власти, так как это позволяет создать панику в обществе и отвлечь население от внутренних проблем страны.

    Вместе с тем ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.

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    Коментарии (10)
    Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией
    		    17 ноября 2021, 16:12
    Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Брюссель намерен выделить 700 тыс. евро для помощи скопившимся на польско-белорусской границе беженцам, об этом заявила Еврокомиссия.

    Помощь планируется оказывать через Международный комитет Красного Креста, деньги планируется потратить на закупку питания, одеял, лекарств и гигиенических средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕК.

    «ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе... Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большему числу мигрантов», – сказал еврокомиссар Янез Ленарчич.

    Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.

    До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.

    Коментарии (55)
    Суд в Германии отклонил иск экологов к трубопроводу «Северный поток – 2»
    		    16 ноября 2021, 21:59
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд отклонил иск экологов из германской природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) с требованием не допустить строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

    «Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда», – приводит ТАСС решение суда.

    В документе говорится, что иск «отчасти неприемлем», а также в некоторой степени не обоснован. Кроме того, последствия газопровода для окружающей среды в принципе были изучены, отметили в суде.

    Напомним, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в Высший административный суд Грайфсвальда с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» из-за «новых научных данных» по выделению метана.

    В последний раз экологи выдвигали такие требования к ведомству в июне, но успеха не добились. Это была не первая попытка немецких природоохранных организаций остановить реализацию проекта, но все протесты до сих пор отклонялись.

    Ранее были названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2».

    Во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2». Приостановка сертификации газопровода связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

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    Коментарии (10)
    Сербия захотела договориться о поставках газа из России на 10 лет
    		    17 ноября 2021, 00:47
    Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Сербия попросит Россию поставлять по 3 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 10 лет, сообщил сербский президент Александр Вучич.

    Вучич сообщил, что Сербия сейчас «по долгосрочному договору покупает газ по 270 долларов». «Представьте, если цена возрастет до 900 долларов, – сказал он. – Сейчас у нас 161 млн кубометров газа в хранилищах, мы уже потратили 100 млн кубометров». 

    Он отметил, что «от этого зависят инвестиции». Сербия намерена «просить президента Путина предоставить объемы минимум по 3 млрд кубометров ежегодно на протяжении 10 лет», передает ТАСС со ссылкой на TV Happy.

    Вучич указал, что «появились дополнительные сложности, немецкие власти остановили сертификацию «Северного потока – 2», и газ с 960 долларов скачет на 1140 долларов». Он сообщил, что цена электричества на европейском рынке составляет 250 евро за МВт/ч, а в Сербии сохраняется на уровне в 50 евро.

    Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.

    Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сообщил, что «Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими. Приостановка связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

    Коментарии (19)
    Украина объявила, когда газ перестанет быть для нее приоритетным топливом
    		    17 ноября 2021, 16:32
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Кристина Коваленко

    Газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом на ближайшие 15 лет, заявили в пресс-службе «Оператора ГТС Украины» со ссылкой на главу компании Сергея Макогона.

    «Это основное «переходное топливо» на пути к возобновляемым источникам энергии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале компании.

    Также Макогон заявил, что реконструкция газотранспортной системы Украины будет завершена через три года. Полностью работы завершат к 2025 году. На эти цели направят 1,5 млрд гривен (56,7 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД). Процесс модернизации ОГТСУ уже начат.

    Напомним, с ноября 2015 года Украина газ у России больше не закупает, вместо этого топливо закачивается в хранилища, оно приобретено по реверсу в Европе. В Киеве не раз заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.

    Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что компания может продолжить транзит газа, согласно контракту, и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.

    Ранее сообщалось, что в компании «Оператор ГТС Украины» заявили о прекращении газоснабжения в пяти украинских городах, если будет запущен «Северный поток – 2», а транзит топлива якобы сильно сократится. 

    Коментарии (35)
    В ЕС предложили создать силы быстрого реагирования

    16 ноября 2021, 19:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель сообщил, что предложил государствам-членам союза создать силы быстрого реагирования в составе пяти тыс. человек для решения оперативных задач.

    «Чтобы эффективно реализовывать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Я предложил странам создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч, чтобы решать оперативные задачи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также он заявил, что страны ЕС согласились продолжить работу над оборонной программой «Стратегический компас», чтобы завершить ее подготовку к саммиту союза в марте 2022 года.

    Боррель на заседаниях в понедельник и вторник впервые представил странам-членам Евросоюза финальный проект оборонной стратегии «Стратегический компас».

    Министры обороны и иностранных дел Европейского союза в понедельник и вторник обсуждали в Брюсселе общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие годы, соответствующий проект документа под названием «Стратегический компас» был ранее представлен внешнеполитической службой ЕС. Предложение о создании сил быстрого реагирования войдет в итоговый проект программы, которую планируют утвердить на саммите ЕС в марте 2022 года.

    Ранее сообщалось, что Боррель в скором времени представит еврокомиссарам концепцию, представляющую основу совместных военных действий блока за рубежом.

    Коментарии (11)
    ЕС призвал Белоруссию немедленно приступить к восстановлению порядка на границе

    17 ноября 2021, 05:47

    Текст: Антон Антонов

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал свои переговоры с руководителем МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

    Боррель сообщил, что «побеседовал с министром иностранных дел Макеем по итогам обсуждения Белоруссии на Совете МИД ЕС». Он призвал Макея «к немедленным действиям по восстановлению безопасности в приграничных районах Белоруссии и Евросоюза». Также ЕС призвал Белоруссию к «урегулированию гуманитарной ситуации находящихся там людей», передает ТАСС.

    Напомним, Макей и Боррель в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии и ЕС. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

    Коментарии (8)
    Молдавия назвала контракт по газу с Россией примером сотрудничества

    17 ноября 2021, 14:18

    Текст: Алексей Дегтярев

    Контракт на поставку газа в Молдавию является примером конструктивного сотрудничества между Кишиневом и Москвой, заявил молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

    Глава молдавского ведомства подчеркнул, что власти страны намерены решать проблему с долгом за газ, он также отметил, что сейчас проблем с поставками газа в страну нет, передает ТАСС.

    Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

    При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.

    Коментарии (2)
    На Украине допустили признание Крыма российским в ЕС

    17 ноября 2021, 09:28

    Текст: Наталья Ануфриева

    Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

    Жданов пишет в колонке для издания «Главред», что ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Москва, передает РИА «Новости».

    «Для (президента России Владимира) Путина миграционный кризис – это многоходовка. У него свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу «Северный поток – 2»; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла «Минск» (но это маловероятно); самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку (...), ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования», – пишет он.

    Однако эти «планы» вряд ли осуществятся из-за жесткой позиции Польши по отношению к мигрантам и смены руководства в Германии, но вероятность все же есть. Поэтому, считает Жданов, Москва победит, если Брюссель согласится вывезти беженцев вглубь территории ЕС.

    «В этом случае Россия будет «на белом коне», получит все свои преференции», – заключил полковник запаса.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.

    Коментарии (5)
    В Германии приостановку сертификации Nord Stream 2 назвали «регуляторной»

    17 ноября 2021, 15:01

    Текст: Наталья Ануфриева

    Решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) приостановить сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора не связано с политикой, заявила представитель Минэкономики ФРГ Сузанне Унград.

    Унград заявила, что «этот акт имеет регуляторный характер, который объясняется задачами BNA», это не связано с политикой, передает ТАСС.

    Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

    В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». В Совфеде предположили, что сертификация «Северного потока – 2» займет до шести месяцев.

    Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс.у кубометров.

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    Коментарии (17)
    В Белоруссии сочли попыткой агрессии действия польских силовиков на границе

    16 ноября 2021, 20:34

    Текст: Вера Басилая

    Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии во вторник расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.

    «Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь», – приводит ТАСС комментарий пресс-службы ГПК.

    Вместе с этим погранкомитет Белоруссии потребовал от Польши объяснений по факту применения спецсредств.

    «Госпогранкомитетом направлен запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Беларуси беженцев», – передает РИА «Новости» сообщение ГПК.

    Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами.

    До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. 

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    Стоимость газа в Европе превысила 100 евро за мегаватт-час

    17 ноября 2021, 13:31

    Текст: Наталья Ануфриева

    Цена газа в Европе на биржевых торгах превысила отметку в 100 евро за мегаватт-час (МВт ч) впервые с 14 октября, следует из данных биржи ICE.

    Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около 1 тыс. 190 долларов за 1 тыс. куб. м, или 101,75 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

    Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет более 7%.

    Ранее в среду цены на газ в Европе росли до 1150 долларов за 1 тыс. кубометров.

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    В Белоруссии обвинили польских силовиков в применении к мигрантам токсичного газа

    16 ноября 2021, 19:51

    Текст: Вера Басилая

    Польские силовики применили к мигрантам спецсредства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия, которые могут привести к необратимым последствиям для здоровья людей, заявил заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык.

    «Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия», – приводит БелТА слова Малыка.

    По его словам, необдуманное применение подобных средств может привести «к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения».

    У военного ведомства вызывает настороженность факт применения средств в данных условиях.

    «Тем более, что люди находились на белорусской территории. Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку», – считает Малык.

    Заместитель начальника УСК по Гродненской области Виктор Леган заявил, что следователи дадут оценку применению химическим веществам на границе с Польшей.

    «Сегодня в управление Следственного комитета по Гродненской области из медицинского учреждения поступило сообщение, что за оказанием медицинской помощи обратился ряд белорусских и иностранных граждан с телесными повреждениями, полученными в результате воздействия химических веществ. Эти телесные повреждения они получили на белорусско-польской границе. На место происшествия выехала следственная группа из сотрудников управления и специалистов Государственного комитета судебных экспертиз», – заявил Леган.

    После осмотра места происшествия обнаружены, зафиксированы и изъяты следы применения слезоточивого газа с помощью выстрелов газовых гранат, а также следы химического вещества, используемого при применении водометов. Пять граждан обратились с соответствующими телесными повреждениями.

    Ранее отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

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    СМИ озвучили число мигрантов на границе Белоруссии

    16 ноября 2021, 21:04

    Текст: Вера Басилая

    Белорусский государственный телеканал СТВ сообщил, что 850 ближневосточных беженцев решили ночевать в логистическом центре, расположенном недалеко от пункта пропуска через белорусско-польскую границу, еще 1200 остаются в лагере в лесу.

    «По нашим данным, теплые условия ночлега в логистическом центре выбрали 850 человек, это на данный момент. Еще 1200 пока остаются в лесном лагере у границы», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала.

     

    Ранее стало известно, что белорусские власти намерены размещать беженцев в логистическом центре, находящемся недалеко от границы с Польшей. Белорусские военные будут готовить еду мигрантам, развернуты полевые кухни.

    Между тем, мигранты на польской границе стали заболевать. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.

    Генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами.

    До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

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