В Британии раскритиковали Польшу за нападки на Россию

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22 октября, пятница  |  Последнее обновление — 07:57  |  vz.ru
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Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

Газпром снова подозревают в шантаже Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Газпром «играет в покер с Германией», «шантажирует» Европу, якобы сокращая поставки газа ради запуска «Северного потока – 2». Разрываемая энергетическим кризисом Европа снова начинает искать виноватых. Ведь надо держать ответ перед населением и бизнесом, которые недовольны растущими платежами за свет и отопление. Есть ли на самом деле основания для этих обвинений? Подробности...
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Зачем Россия ведет переговоры с «Талибаном»

Переговоры с талибами не подразумевали для Лаврова традиционной фотосессии с рукопожатиями сторон, это было общение «через стол» Сергей Бобылев/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения «Талибан» – экстремистской организации, чья деятельность запрещена в РФ. Это было продиктовано, как подчеркнули в МИД, «новой реальностью» – теперь Афганистаном управляют именно талибы. У России есть к ним пять требований, три из которых можно обозначить как наши национальные интересы.  Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Чем страшны угрозы японцев устроить ВМФ России «кровавый морской путь»

Японцев предостерегли от угроз «кровавым морским путем» в адрес ВМФ России Юрий Смитюк/ТАСС
Боевые корабли России и Китая провели учения и впервые совместной эскадрой прошли через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. В Токио сочли этот маневр недопустимым и пригрозили устроить «кровавый морской путь» для российских кораблей. Насколько правомерны действия России и Китая и чем бы закончилась для Японии попытка топить корабли ВМФ РФ в проливе Цугару? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Гибель Ливии и выбор России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Новый этап в развитии международной политики означает, что теперь Россия всегда должна быть готова силой отстоять свои принципы и верность союзническим обязательствам. На помощь международных институтов рассчитывать не приходится. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Высокие цены на газ – это всерьез и надолго

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если для Европы грядущий энергетический кризис может обернуться замедлением восстановительного роста экономики, дополнительным стимулом товарной инфляции, то для таких стран, как Украина и Польша, он может стать серьезным испытанием для власти и государственности. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Россия отказалась сжигать свои интересы на натовском леднике

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Москвы о заморозке (а по факту разрыве) отношений с НАТО было абсолютно правильным и логичным шагом. Но теперь Кремль должен сделать второй шаг. Не менее правильный и логичный. Подробности...
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Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

«Мисс Украина» затравили

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В Британии раскритиковали Польшу за нападки на Россию

    22 октября 2021, 07:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Британский таблоид Daily Express опубликовал материал о реакции Польши на газовый кризис в Европе.

    Как говорится в статье, министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке. При этом в Варшаве утверждают, что ее трубопроводы используются не на полную мощность, в связи с чем в «Северном потоке – 2» нет нужды. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

    «Похоже, Польша расстроилась из-за потери доходов от транзита российского газа. Россия сама решает, как ей продавать и транспортировать свой газ», – передает РИА Новости комментарий пользователя MShepp.

    «Ну что умеют делать эти назначенцы ЕС? Ничего, кроме вымогательства. Россия устроила ЕС хороший мордобой. Где европейский авторитет, когда ЕС включает заднюю скорость и признает российское господство в сфере энергопоставок?» – задался вопросом RichOn.

    «Польша просит ЕС помочь? Интересно. Эта страна зарабатывает на транзите газа и тявкает на кормящую ее руку. В данном случае она гавкает на две кормящие ее руки. Забавно», – заметил Monaisland.

    «Какое России дело до законов ЕС, она же не в ЕС. Может, Евросоюз хочет привлечь ее к суду, которым руководит Брюссель? Жду не дождусь ответа России. Куда она их пошлет?» – отметил MichaelLumley.

    «Варшава кого-то обвиняет в нарушении законов ЕС? Вы шутите?» – сыронизировал JSM.

    «Казалось бы, польский министр климата и окружающей среды должен быть доволен, что через территорию его страны будет проходить меньше ископаемого топлива! Или зеленое лобби работает иначе?» – спросил WGC.

    «ЕС потратил триллионы на бесполезные зеленые технологии, а сейчас оказался во власти Путина», – заявил TheRicardo.

    Ранее в Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса. При этом большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.

    В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» в Европу могут начаться на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.

    Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

    Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

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    Западные СМИ узнали условие увеличения поставок российского газа в Европу
    		    20 октября 2021, 14:15
    Фото: Павел Львов/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Россия готова нарастить поставки газа в Европу при условии, если ФРГ и Евросоюз выдадут разрешение на начало использования газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Газпрому.

    Отмечается, что Москва сейчас не намерена делать ЕС «одолжения» ввиду многолетних санкций со стороны ЕС и прочей напряженности в отношениях, подчеркивает агентство. По данным Оксфордского института энергетических исследований, объем экспорта газа отстает от показателей 2019 года, а ежедневные поставки сократились в октябре. Несмотря на это, Газпром не спешит восполнять запасы в своих европейских хранилищах, усиливая давление на цены на газ, передают «Ведомости».

    «Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», – цитирует Bloomberg заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.

    «Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений», – добавил он.

    Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.

    Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

    Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

    Коментарии (66)
    США намерены привлечь Газпром к ответственности за нарушение санкций
    		    19 октября 2021, 18:19
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Вашингтон хочет привлечь российскую компанию «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций, заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.

    «Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь Газпром к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», – передает его слова РИА «Новости».

    Подробностей он не привел. Заявление прозвучало на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от санкций против трубопровода «Северный поток – 2».

    Ранее Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2».

    Президент России Владимир Путин указывал, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.

    Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.

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    В Раде заявили о подталкивании Украины к прямому контракту с Газпромом

    20 октября 2021, 09:05

    Текст: Наталья Ануфриева

    Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени», заявила депутат Рады Людмила Буймистер.

    Буймистер заявила, что ее исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа» после того, как она начала говорить о «ведении» Украины к прямому контракту с Газпромом, передает РИА «Новости».

    «Это что – подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии «Слуга народа» и это уже не президентская партия?», – возмутилась парламентарий.

    Ранее Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.

    Коментарии (70)
    В Киеве назвали последствия запуска «Северного потока – 2» для ГТС Украины
    		    21 октября 2021, 15:38
    Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Запуск газопровода «Северный поток – 2» под контролем российского Газпрома усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы (ГТС) в ее текущей конфигурации, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.

    «Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами – членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», – цитирует РИА «Новости» Белькову.

    В компании настаивают, что оператора «Северного потока – 2» можно назначать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от Газпрома, как того требует европейское законодательство.

    Ранее компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2». 

    Коментарии (36)
    Назван усугубляющий энергокризис в Европе фактор
    		    19 октября 2021, 08:16
    Фото: Hannes Grobe/wikimedia.org
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе, заявил немецкий телеканал N-TV.

    «Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», – передает РИА Новости материал телеканала.

    Крупные китайские предприятия находятся сейчас на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. В Пекине рассчитывают, что договор будет подписан до конца этого года.

    Россия, полагает N-TV, могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам. Однако экспортные возможности Москвы, как отмечает автор материала, ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ и того факта, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.

    Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.

    Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.

    В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

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    Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра
    		    21 октября 2021, 20:16
    Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

    «По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости».

    «До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.

    Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС.

    «Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин.

    Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он.

    Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент.

    «Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он.

    Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище.

    Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров.

    Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

    Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

    Коментарии (56)
    Новак назвал сроки нормализации ситуации на газовом рынке ЕС

    20 октября 2021, 17:05

    Текст: Евгения Шестак

    Ситуация на энергетическом рынке Европы, в том числе газовом, вряд ли выправится в краткосрочной перспективе, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится», – цитирует РИА «Новости» Новака. 

    По его словам, многое будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода, температуры, потребности Европы в газе.

    Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.

    Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

    Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

    Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».

    Коментарии (10)
    «Оператор ГТС Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2»

    20 октября 2021, 21:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава украинской компании Сергей Макогон на своей странице в «Фейсбуке».

    «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur [«Бундеснетцагентур», Федеральное сетевое агентство] на участие в процедуре сертификации Nord Stream – 2 AG – оператора «Северного потока — 2», – цитирует его заявление ТАСС.

    Ранее «Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2».

    Коментарии (29)
    В Польше потребовали начать разбирательство против Газпрома

    20 октября 2021, 12:39

    Текст: Наталья Ануфриева

    Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке, заявил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка.

    Куртыка написал письмо вице-председателю ЕК Маргрет Вестагер, в котором указал, что «масштаб скачка цен беспрецедентен, достиг более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении», передает РИА «Новости» со ссылкой на польское агентство РАР.

    Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 договора о функционировании Евросоюза (ЕС), в которой говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением.

    Отмечается, что Вестагер, в свою очередь, занимает пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.

    Куртыка заявил, что высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Брюсселя.

    Между тем большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.

    Ранее сообщалось, что ЕС может оштрафовать Газпром из-за роста цен на газ для Европы. Польский эксперт Войцех Якубик заявлял, что цены на энергию якобы устанавливаются в большой степени искусственным способом. Также эксперт напомнил о штрафах, выписанных Еврокомиссией Google и Facebook, подчеркнув, что к Газпрому относят снисходительно.

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    В России указали на противоречивую позицию США по поставкам газа в Европу
    		    19 октября 2021, 11:29
    Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Коллеги из США призывают Россию нарастить поставки газа в Европу, при этом выступая против «Северного потока – 2», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Оверчук заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что коллеги из США «призывают Россию нарастить поставки газа в Европу», так как они заинтересованы в стабильной Европе.

    «Они говорят: «Если вы будете продавать больше газа в Европу, вы пошлете четкий сигнал, что не используете газ в качестве оружия» (...) Но при этом они выступают против «Северного потока – 2», – отметил он.

    Оверчук указал, что доводил до американской стороны позицию России относительно оценок причин ситуации на газовом рынке в Европе, а также точку зрения по вопросу «Северного потока – 2».

    «У нас есть своя позиция, у них – своя. Это нормально», – добавил он.

    Оверчук также отметил, что работа над климатической повесткой могла бы быть объединяющим началом для расширения экономических связей России и США: «У них есть определенный набор стереотипов в отношении нашей страны. И это, наверное, представляет собой наибольшую проблему. И эти стереотипы надо ломать. Это большая серьезная работа, которой когда-то необходимо будет заниматься. На наш взгляд, толчком здесь могло бы послужить дальнейшее расширение связей в области экономики, в области торговли. И здесь сегодня таким объединяющим началом может быть работа над климатической повесткой и над теми вызовами, которые сегодня для всего мира стоят в связи с очевидными изменениями климата».

    В данный момент Москва и Вашингтон выступают за продолжение контактов по вопросу климата, организация новых встреч прорабатывается на уровне профильных министерств.

    Ранее Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2».

    Президент России Владимир Путин указывал, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.

    В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.

    Коментарии (14)
    Поляки назвали виновных в росте цен на энергию

    19 октября 2021, 10:30

    Текст: Кристина Коваленко

    Большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы, следует из проведенного исследовательским центром Ipsos опроса.

    Из полученных данных следует, что 63% опрошенных считают, что за рост цен на энергию ответственность несет польское правительство. Еще 28% граждан винят в этом Евросоюз, 28% – производителей энергии и 19% – другие странны, в списке есть и Россия, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Речь Посполита».

    Опрос проводился в период с 11 по 13 октября. Оппозиционеры в Польше согласились с выводами социологов. Отметив, что за рост цен отвечает правительство, которое сделало ставку на зеленую энергию, заявил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

    Еще один вопрос касался подходящего выхода из ситуации. 83% поддержали инвестиции в возобновляемые источники энергии, 82% поддержали снижение налогов, 76% – сдерживание цен, а 65% – финансовую поддержку граждан, которым тяжело оплачивать энергию.

    45% поляков выступили за покупку газа у России, 47% за сохранение угля в качестве основного источника энергии, а 39% за реализацию идеи «Евросоюза «Зеленый пакт для Европы», который должен снизить к 2025 году выбросы до нуля.

    Власти Польши заявляли, что растущие цены на энергоносители связаны с геополитикой. Говорилось, что Россия намеренно ограничивает поставки газа в Европу, чтобы ввести в эксплуатацию «Северный поток 2».

    Ранее сообщалось, что Евросоюз может оштрафовать Газпром из-за роста цен на газ для Европы, заявлял польский эксперт Войцех Якубик. Он отметил, что цены на энергию устанавливаются в большой степени искусственным способом. Также эксперт напомнил о штрафах, выписанных Еврокомиссией Google и Facebook, подчеркнув, что к Газпрому относят снисходительно. 

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    Американцы признали «энергетическое самовредительство» Запада

    20 октября 2021, 14:38

    Текст: Елизавета Булкина

    Страны Запада сами загнали себя в угол в ситуации с энергетическими проблемами: стремление Европы осуществить несбыточные «климатические мечты» можно расценивать как «один из величайших в истории актов самовредительства», считают авторы и читатели статьи The Wall Street Journal.

    В комментариях под статьей об энергетических проблемах Запада многие комментаторы отметили, что Россия в этой ситуации повела себя мудро и теперь извлекает выгоду, передает РИА «Новости».

    «Давайте признаем, что Путин умнее и проницательнее всех сегодняшних европейских и американских руководителей. «Никогда не мешай своему врагу, если он совершает самоубийство». Путину даже не нужно уничтожать нас. Он будет просто смотреть, как мы сами себя уничтожаем. А потом пришлет нам лекарство по завышенной цене», – считает Joseph Breton.

    «Вопрос Европе и Калифорнии: если сжигать импортный газ, а не местный, выбросов СО2 будет меньше?» – задает риторический вопрос John Sommerwerck.

    «Все это было предсказуемо. Но Россия не уникальна. Европа и США не стали бы помогать России во имя гуманизма, если бы она по собственной глупости вырыла себе такую же яму. Русские помнят 1990-е годы. Кстати, о глупости: Россия заняла второе место по объемам поставок нефти в США», – добавил Chris J.

    «Слухи о смерти ископаемого топлива сильно преувеличены», – считают читатели.

    Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

    Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

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    Лидер «зеленых» в Германии обвинила Россию в газовом шантаже
    		    20 октября 2021, 14:52
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Сопредседатель партии «Союз 90/»зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».

    «Мы видим игру в покер со стороны России», – сказала Бербок в интервью изданиям медиагруппы Funke.

    Она заявила, что определенную роль в росте цен на газ играют повышенный спрос и ограниченное предложение, «мы слышим о сокращении поставок газа» из России. «Мы не должны позволять себя шантажировать», – передает слова Бербок Deutsche Welle.

    Политик призвала соблюдать законодательство Евросоюза, согласно которому операторы трубопроводов не могут одновременно являться производителями газа, который они транспортируют. «Пока это один и тот же концерн, нельзя выдавать разрешение на эксплуатацию», – отметила Бербок.

    Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

    Президент Владимир Путин объяснил »истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

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    Бастрыкин поручил проверить работу следователя из Ленобласти

    19 октября 2021, 08:25

    Текст: Кристина Коваленко

    Глава СК Александр Бастрыкин потребовал заняться расследованием уголовного дела по факту гибели мужчины в частном доме Ленинградской области, а также проверить работу следователя, который отказывался верить экспертизе и считал гибель несчастным случаем.

    Согласно данным следствия, в октябре 2020 года мужчина вместе с сыном приехал в загородный дом в Ленинградской области. Мужчина включил газовый котел, чтобы обогреть дом. Спустя время он потерял сознание и скончался, а его 14-летний сын попал в больницу с отравлением.

    Выяснилось, что, согласно результатам экспертизы, мужчина не мог умереть от отравления угарным газа из-за неисправного дымохода. Вероятно, стоит говорить о другом источнике поступления угарного газа в дом, который и стал причиной смерти.

    «В этой ситуации следователь Всеволожского следственного отдела Владислав Мегрелов, в производстве которого находилось уголовное дело, долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай, игнорируя выводы экспертизы и не давая им оценку», – говорится в релизе ведомства.

    В связи с этим поручено провести служебную проверку, а также продолжить расследование уголовного дела по факту гибели хозяина дома.

    Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента, произошедшего в московском метро. Конфликт произошел 12 октября, на записи с места видно, что несколько мужчин пристают к женщине, а другие пассажиры заступаются за нее. 

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    Названы преимущества «Северного потока – 2» для международного энергетического рынка

    20 октября 2021, 10:14

    Текст: Евгения Шестак

    Запуск газопровода «Северный поток – 2» способен заполнить брешь, существующую в настоящее время на международном энергетическом рынке, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью Berliner Zeitung.

    «Природный газ является долгосрочным и безопасным источником для энергетического перехода. Без природного газа переход на альтернативные источники энергии не может быть успешным, особенно в одночасье», – цитирует ТАСС Нечаева. 

    По его словам, в условиях восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса требуется гораздо больше природного газа. 

    «Соответствующий рост не может быть компенсирован только благодаря возобновляемой энергии. «Северный поток – 2» может заполнить брешь, которая в настоящее время наблюдается на международном энергетическом рынке», – заверил посол России в Берлине.

    Также дипломат добавил, что «Северный поток – 2» почти построен. Первые пробные испытания уже проводятся, и они соответствуют всем нормам и требованиям экологической безопасности.

    «Я нигде не слышал, чтобы германская сторона была недовольна нашими контрактами. Наоборот, я слышал только позитив», – отметил он. 

    Нечаев выразил надежду, что новое правительство ФРГ будет оказывать поддержку «Северному потоку – 2», поскольку проект отвечает интересам как германской экономики, так и населения, а также гарантирует энергетическую безопасность.

    Ранее оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что первая нитка газопровода «Северный поток – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. 

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. 

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