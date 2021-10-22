В Британии раскритиковали Польшу за нападки на Россию

Британский таблоид Daily Express опубликовал материал о реакции Польши на газовый кризис в Европе.

Как говорится в статье, министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке. При этом в Варшаве утверждают, что ее трубопроводы используются не на полную мощность, в связи с чем в «Северном потоке – 2» нет нужды. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

«Похоже, Польша расстроилась из-за потери доходов от транзита российского газа. Россия сама решает, как ей продавать и транспортировать свой газ», – передает РИА Новости комментарий пользователя MShepp.

«Ну что умеют делать эти назначенцы ЕС? Ничего, кроме вымогательства. Россия устроила ЕС хороший мордобой. Где европейский авторитет, когда ЕС включает заднюю скорость и признает российское господство в сфере энергопоставок?» – задался вопросом RichOn.

«Польша просит ЕС помочь? Интересно. Эта страна зарабатывает на транзите газа и тявкает на кормящую ее руку. В данном случае она гавкает на две кормящие ее руки. Забавно», – заметил Monaisland.

«Какое России дело до законов ЕС, она же не в ЕС. Может, Евросоюз хочет привлечь ее к суду, которым руководит Брюссель? Жду не дождусь ответа России. Куда она их пошлет?» – отметил MichaelLumley.

«Варшава кого-то обвиняет в нарушении законов ЕС? Вы шутите?» – сыронизировал JSM.

«Казалось бы, польский министр климата и окружающей среды должен быть доволен, что через территорию его страны будет проходить меньше ископаемого топлива! Или зеленое лобби работает иначе?» – спросил WGC.

«ЕС потратил триллионы на бесполезные зеленые технологии, а сейчас оказался во власти Путина», – заявил TheRicardo.

Ранее в Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса. При этом большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» в Европу могут начаться на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

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