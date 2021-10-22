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В Британии раскритиковали Польшу за нападки на Россию
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Британский таблоид Daily Express опубликовал материал о реакции Польши на газовый кризис в Европе.
Как говорится в статье, министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке. При этом в Варшаве утверждают, что ее трубопроводы используются не на полную мощность, в связи с чем в «Северном потоке – 2» нет нужды. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Похоже, Польша расстроилась из-за потери доходов от транзита российского газа. Россия сама решает, как ей продавать и транспортировать свой газ», – передает РИА Новости комментарий пользователя MShepp.
«Ну что умеют делать эти назначенцы ЕС? Ничего, кроме вымогательства. Россия устроила ЕС хороший мордобой. Где европейский авторитет, когда ЕС включает заднюю скорость и признает российское господство в сфере энергопоставок?» – задался вопросом RichOn.
«Польша просит ЕС помочь? Интересно. Эта страна зарабатывает на транзите газа и тявкает на кормящую ее руку. В данном случае она гавкает на две кормящие ее руки. Забавно», – заметил Monaisland.
«Какое России дело до законов ЕС, она же не в ЕС. Может, Евросоюз хочет привлечь ее к суду, которым руководит Брюссель? Жду не дождусь ответа России. Куда она их пошлет?» – отметил MichaelLumley.
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«Варшава кого-то обвиняет в нарушении законов ЕС? Вы шутите?» – сыронизировал JSM.
«Казалось бы, польский министр климата и окружающей среды должен быть доволен, что через территорию его страны будет проходить меньше ископаемого топлива! Или зеленое лобби работает иначе?» – спросил WGC.
«ЕС потратил триллионы на бесполезные зеленые технологии, а сейчас оказался во власти Путина», – заявил TheRicardo.
Ранее в Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса. При этом большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» в Европу могут начаться на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Западные СМИ узнали условие увеличения поставок российского газа в Европу
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Россия готова нарастить поставки газа в Европу при условии, если ФРГ и Евросоюз выдадут разрешение на начало использования газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Газпрому.
Отмечается, что Москва сейчас не намерена делать ЕС «одолжения» ввиду многолетних санкций со стороны ЕС и прочей напряженности в отношениях, подчеркивает агентство. По данным Оксфордского института энергетических исследований, объем экспорта газа отстает от показателей 2019 года, а ежедневные поставки сократились в октябре. Несмотря на это, Газпром не спешит восполнять запасы в своих европейских хранилищах, усиливая давление на цены на газ, передают «Ведомости».
«Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», – цитирует Bloomberg заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.
«Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений», – добавил он.
Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
США намерены привлечь Газпром к ответственности за нарушение санкций
Вашингтон хочет привлечь российскую компанию «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций, заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.
«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь Газпром к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», – передает его слова РИА «Новости».
Подробностей он не привел. Заявление прозвучало на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от санкций против трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2».
Президент России Владимир Путин указывал, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.
В Раде заявили о подталкивании Украины к прямому контракту с Газпромом
Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени», заявила депутат Рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила, что ее исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа» после того, как она начала говорить о «ведении» Украины к прямому контракту с Газпромом, передает РИА «Новости».
«Это что – подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии «Слуга народа» и это уже не президентская партия?», – возмутилась парламентарий.
Ранее Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
В Киеве назвали последствия запуска «Северного потока – 2» для ГТС Украины
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Запуск газопровода «Северный поток – 2» под контролем российского Газпрома усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы (ГТС) в ее текущей конфигурации, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.
«Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами – членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», – цитирует РИА «Новости» Белькову.
В компании настаивают, что оператора «Северного потока – 2» можно назначать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от Газпрома, как того требует европейское законодательство.
Ранее компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2».
Назван усугубляющий энергокризис в Европе фактор
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Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе, заявил немецкий телеканал N-TV.
«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», – передает РИА Новости материал телеканала.
Крупные китайские предприятия находятся сейчас на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. В Пекине рассчитывают, что договор будет подписан до конца этого года.
Россия, полагает N-TV, могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам. Однако экспортные возможности Москвы, как отмечает автор материала, ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ и того факта, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра
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Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
«По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости».
«До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.
Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС.
«Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он.
Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент.
«Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он.
Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище.
Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Новак назвал сроки нормализации ситуации на газовом рынке ЕС
Ситуация на энергетическом рынке Европы, в том числе газовом, вряд ли выправится в краткосрочной перспективе, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится», – цитирует РИА «Новости» Новака.
По его словам, многое будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода, температуры, потребности Европы в газе.
Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
«Оператор ГТС Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2»
Компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава украинской компании Сергей Макогон на своей странице в «Фейсбуке».
«Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur [«Бундеснетцагентур», Федеральное сетевое агентство] на участие в процедуре сертификации Nord Stream – 2 AG – оператора «Северного потока — 2», – цитирует его заявление ТАСС.
Ранее «Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2».
В Польше потребовали начать разбирательство против Газпрома
Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке, заявил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка.
Куртыка написал письмо вице-председателю ЕК Маргрет Вестагер, в котором указал, что «масштаб скачка цен беспрецедентен, достиг более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении», передает РИА «Новости» со ссылкой на польское агентство РАР.
Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 договора о функционировании Евросоюза (ЕС), в которой говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением.
Отмечается, что Вестагер, в свою очередь, занимает пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.
Куртыка заявил, что высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Брюсселя.
Между тем большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
Ранее сообщалось, что ЕС может оштрафовать Газпром из-за роста цен на газ для Европы. Польский эксперт Войцех Якубик заявлял, что цены на энергию якобы устанавливаются в большой степени искусственным способом. Также эксперт напомнил о штрафах, выписанных Еврокомиссией Google и Facebook, подчеркнув, что к Газпрому относят снисходительно.
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В России указали на противоречивую позицию США по поставкам газа в Европу
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Коллеги из США призывают Россию нарастить поставки газа в Европу, при этом выступая против «Северного потока – 2», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
Оверчук заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что коллеги из США «призывают Россию нарастить поставки газа в Европу», так как они заинтересованы в стабильной Европе.
«Они говорят: «Если вы будете продавать больше газа в Европу, вы пошлете четкий сигнал, что не используете газ в качестве оружия» (...) Но при этом они выступают против «Северного потока – 2», – отметил он.
Оверчук указал, что доводил до американской стороны позицию России относительно оценок причин ситуации на газовом рынке в Европе, а также точку зрения по вопросу «Северного потока – 2».
«У нас есть своя позиция, у них – своя. Это нормально», – добавил он.
Оверчук также отметил, что работа над климатической повесткой могла бы быть объединяющим началом для расширения экономических связей России и США: «У них есть определенный набор стереотипов в отношении нашей страны. И это, наверное, представляет собой наибольшую проблему. И эти стереотипы надо ломать. Это большая серьезная работа, которой когда-то необходимо будет заниматься. На наш взгляд, толчком здесь могло бы послужить дальнейшее расширение связей в области экономики, в области торговли. И здесь сегодня таким объединяющим началом может быть работа над климатической повесткой и над теми вызовами, которые сегодня для всего мира стоят в связи с очевидными изменениями климата».
В данный момент Москва и Вашингтон выступают за продолжение контактов по вопросу климата, организация новых встреч прорабатывается на уровне профильных министерств.
Ранее Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2».
Президент России Владимир Путин указывал, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.
В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.
Поляки назвали виновных в росте цен на энергию
Большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы, следует из проведенного исследовательским центром Ipsos опроса.
Из полученных данных следует, что 63% опрошенных считают, что за рост цен на энергию ответственность несет польское правительство. Еще 28% граждан винят в этом Евросоюз, 28% – производителей энергии и 19% – другие странны, в списке есть и Россия, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Речь Посполита».
Опрос проводился в период с 11 по 13 октября. Оппозиционеры в Польше согласились с выводами социологов. Отметив, что за рост цен отвечает правительство, которое сделало ставку на зеленую энергию, заявил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
Еще один вопрос касался подходящего выхода из ситуации. 83% поддержали инвестиции в возобновляемые источники энергии, 82% поддержали снижение налогов, 76% – сдерживание цен, а 65% – финансовую поддержку граждан, которым тяжело оплачивать энергию.
45% поляков выступили за покупку газа у России, 47% за сохранение угля в качестве основного источника энергии, а 39% за реализацию идеи «Евросоюза «Зеленый пакт для Европы», который должен снизить к 2025 году выбросы до нуля.
Власти Польши заявляли, что растущие цены на энергоносители связаны с геополитикой. Говорилось, что Россия намеренно ограничивает поставки газа в Европу, чтобы ввести в эксплуатацию «Северный поток 2».
Ранее сообщалось, что Евросоюз может оштрафовать Газпром из-за роста цен на газ для Европы, заявлял польский эксперт Войцех Якубик. Он отметил, что цены на энергию устанавливаются в большой степени искусственным способом. Также эксперт напомнил о штрафах, выписанных Еврокомиссией Google и Facebook, подчеркнув, что к Газпрому относят снисходительно.
Американцы признали «энергетическое самовредительство» Запада
Страны Запада сами загнали себя в угол в ситуации с энергетическими проблемами: стремление Европы осуществить несбыточные «климатические мечты» можно расценивать как «один из величайших в истории актов самовредительства», считают авторы и читатели статьи The Wall Street Journal.
В комментариях под статьей об энергетических проблемах Запада многие комментаторы отметили, что Россия в этой ситуации повела себя мудро и теперь извлекает выгоду, передает РИА «Новости».
«Давайте признаем, что Путин умнее и проницательнее всех сегодняшних европейских и американских руководителей. «Никогда не мешай своему врагу, если он совершает самоубийство». Путину даже не нужно уничтожать нас. Он будет просто смотреть, как мы сами себя уничтожаем. А потом пришлет нам лекарство по завышенной цене», – считает Joseph Breton.
«Вопрос Европе и Калифорнии: если сжигать импортный газ, а не местный, выбросов СО2 будет меньше?» – задает риторический вопрос John Sommerwerck.
«Все это было предсказуемо. Но Россия не уникальна. Европа и США не стали бы помогать России во имя гуманизма, если бы она по собственной глупости вырыла себе такую же яму. Русские помнят 1990-е годы. Кстати, о глупости: Россия заняла второе место по объемам поставок нефти в США», – добавил Chris J.
«Слухи о смерти ископаемого топлива сильно преувеличены», – считают читатели.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Лидер «зеленых» в Германии обвинила Россию в газовом шантаже
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Сопредседатель партии «Союз 90/»зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
«Мы видим игру в покер со стороны России», – сказала Бербок в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Она заявила, что определенную роль в росте цен на газ играют повышенный спрос и ограниченное предложение, «мы слышим о сокращении поставок газа» из России. «Мы не должны позволять себя шантажировать», – передает слова Бербок Deutsche Welle.
Политик призвала соблюдать законодательство Евросоюза, согласно которому операторы трубопроводов не могут одновременно являться производителями газа, который они транспортируют. «Пока это один и тот же концерн, нельзя выдавать разрешение на эксплуатацию», – отметила Бербок.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил »истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Бастрыкин поручил проверить работу следователя из Ленобласти
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал заняться расследованием уголовного дела по факту гибели мужчины в частном доме Ленинградской области, а также проверить работу следователя, который отказывался верить экспертизе и считал гибель несчастным случаем.
Согласно данным следствия, в октябре 2020 года мужчина вместе с сыном приехал в загородный дом в Ленинградской области. Мужчина включил газовый котел, чтобы обогреть дом. Спустя время он потерял сознание и скончался, а его 14-летний сын попал в больницу с отравлением.
Выяснилось, что, согласно результатам экспертизы, мужчина не мог умереть от отравления угарным газа из-за неисправного дымохода. Вероятно, стоит говорить о другом источнике поступления угарного газа в дом, который и стал причиной смерти.
«В этой ситуации следователь Всеволожского следственного отдела Владислав Мегрелов, в производстве которого находилось уголовное дело, долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай, игнорируя выводы экспертизы и не давая им оценку», – говорится в релизе ведомства.
В связи с этим поручено провести служебную проверку, а также продолжить расследование уголовного дела по факту гибели хозяина дома.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента, произошедшего в московском метро. Конфликт произошел 12 октября, на записи с места видно, что несколько мужчин пристают к женщине, а другие пассажиры заступаются за нее.
Названы преимущества «Северного потока – 2» для международного энергетического рынка
Запуск газопровода «Северный поток – 2» способен заполнить брешь, существующую в настоящее время на международном энергетическом рынке, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью Berliner Zeitung.
«Природный газ является долгосрочным и безопасным источником для энергетического перехода. Без природного газа переход на альтернативные источники энергии не может быть успешным, особенно в одночасье», – цитирует ТАСС Нечаева.
По его словам, в условиях восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса требуется гораздо больше природного газа.
«Соответствующий рост не может быть компенсирован только благодаря возобновляемой энергии. «Северный поток – 2» может заполнить брешь, которая в настоящее время наблюдается на международном энергетическом рынке», – заверил посол России в Берлине.
Также дипломат добавил, что «Северный поток – 2» почти построен. Первые пробные испытания уже проводятся, и они соответствуют всем нормам и требованиям экологической безопасности.
«Я нигде не слышал, чтобы германская сторона была недовольна нашими контрактами. Наоборот, я слышал только позитив», – отметил он.
Нечаев выразил надежду, что новое правительство ФРГ будет оказывать поддержку «Северному потоку – 2», поскольку проект отвечает интересам как германской экономики, так и населения, а также гарантирует энергетическую безопасность.
Ранее оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что первая нитка газопровода «Северный поток – 2» заполнена техническим газом и готова к работе.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.