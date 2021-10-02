В Афганистане направили на границу «батальон смертников»

Замгубернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади сообщил, что к границам страны отправят специальный «батальон смертников», сообщают местные СМИ.

Ахмади заявил о создании «эксклюзивного батальона смертников», его перебросят к границам Афганистана, в том числе к границам провинции Бадахшан, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Khaama Press.

Бадахшан находится на границе с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.

В конце сентября МИД сообщил, что поступают новости о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе. Москва призывала Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации.

Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась в августе победой талибов* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России). Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.