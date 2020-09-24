Подлодка «Колпино» в Черном море поразила «Калибром» береговую мишень

Подлодка «Колпино» ходе учений «Кавказ-2020» выполнила стрельбу ракетным комплексом «Калибр» в акватории Черного моря, мишень поражена, сообщили в Минобороны.

«Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» выполнил стрельбу ракетным комплексом «Калибр» по береговой мишенной позиции на полигоне боевой подготовки в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Экипаж «Колпино» произвел пуск одной ракеты из подводного положения, которая пролетела до цели порядка 100 морских миль. «Визуальные средства наблюдения (беспилотные летательные аппараты) зафиксировали успешное попадание ракеты в цель», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

Ранее в понедельник корабли ЧФ вышли в море для участия в учениях «Кавказ-2020».

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