Минобороны рассекретило документы к 75-летию окончания Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало исторические документы из фондов Центрального архива военного ведомства к 75-летию окончания Второй мировой войны, рассказывающие о ее завершающем этапе.

Новый мультимедийный раздел «Закономерный финал» с уникальными документами появился на сайте военного ведомства.

2 сентября 1945 года завершился крупнейший военный конфликт в истории человечества. Решающий вклад в победу над общемировым врагом внесла Красная Армия, проведя на Дальнем Востоке три завершающих крупных операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

Посетители сайта Минобороны смогут подробно ознакомиться с деталями этих операций из рассекреченных журналов боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников и других документов.

Представлены также уникальные фотографии времен Советско-японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция велась с 9 августа по 2 сентября 1945 года. В разделе приводятся донесения командующих 1-го и 2-го Дальневосточных, Забайкальского фронтов, в которых говорится о том, что советские части в ходе освобождения Маньчжурии сталкивались с ожесточенным сопротивлением противника в сильно укрепленных районах.

Уточняется, что частям Красной Армии приходилось продвигаться в условиях бездорожья, через разлившиеся реки и болота, вытаскивая на себе материальную часть и боевую технику. Одним из сильных и хорошо оборудованных в инженерном отношении опорных пунктов являлся Фуцзиньский узел сопротивления, где «на вышках с бронированными колпаками, окружавших город, прикованные к пулеметам солдаты-смертники вели сильный пулеметный огонь».

Из данных архивов следует, что практика использования смертников широко применялась японцами. Иногда большие группы смертников, обвязанных минами и толом, образовывали «живое» противотанковое минное поле.

В разделе приводятся также документы о Южно-Сахалинской операции. Рассказывается о прорыве обороны японцев в Котонском укрепрайоне, в результате чего рухнула вся система неприятельской обороны, а также о высадке десанта в порт Торо, бои за который растянулись почти на двое суток.

В Минобороны подчеркивают, что части Красной Армии становились свидетелями фактов злодеяний японских захватчиков.

Японские военные в городе Ванемяо при отступлении переоделись в форму красноармейцев, а затем открыли огонь по мирным жителям – детям, женщинам, старикам, выживших добивали ножами. В русле старой реки красноармейцами было обнаружено около 500 тел.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Япония отметила 75-летие капитуляции с исторической амнезией.