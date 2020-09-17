Краны демонтировали в калининградской часовне, где помыли обувь

В часовне в Калининграде, где пятеро мужчин помыли обувь, демонтировали краны, сообщил пресс-секретарь Калининградской епархии Серафима Ерохова.

«Чаша, куда вода попадает, находится низко, и было принято решение поднять ее повыше. Это сделают, чтобы людям было удобнее набирать воду, потому что так наклоняться неудобно. Чашу поднимут и снова пустят воду», – пояснила Ерохова изданию «Подъем».

По ее словам, полиция продолжает проверку по факту мытья обуви в источнике.

«Полиция занимается, как только они придут к каким-то выводам, я думаю, они нам сообщат. Пока ждем результатов проверки», – заключила собеседница издания.

Ранее в часовне в Калининграде перекрыли краны подачи воды.

Напомним, в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. На записи слышно, как один из них со смехом говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Позже один из участников инцидента извинился, сказав, что не думал, что «это такая серьезная вода».

В ряде СМИ и блогосфере мужчин назвали чеченцами. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что инициировал проверку и выяснил, что мужчины чеченцами не являются. При этом он оценил поступок молодых людей как «полное отсутствие нравственности».

Священник Григорий Геронимус в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что подобными действиями осквернить источник невозможно.