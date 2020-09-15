В России оценили планы ЕС назвать санкции именем Навального

Предложение Евросоюза создать антироссийский санкционный «список Навального» не имеют под собой правового основания, заявил сенатор Олег Морозов.

«И список – это чисто политическая акция, не имеющая под собой ни правового, ни содержательного основания. Маниакальное стремление наказывать страны по политическим мотивам выглядит пугающим», – заявил РИА «Новости» Морозов.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, назвать именем Навального.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Евросоюз все больше загоняет себя в тупик тем, что продолжает придерживаться санкционной политики в отношении России. Также в Германии рассказали о планах Берлина в ситуации с якобы отравленным блогером Алексеем Навальным.

В Кремле заявляли о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером. Кроме того, Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов России по «отравлению» Навального.

Лавров подчеркивал, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.