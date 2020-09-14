Виртуальный реверс российского газа на Украину стал помехой для США

Украина перешла на виртуальный реверс российского газа и вряд ли будет покупать сжиженный природный газ у США, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Маринченко пояснил, что в Европе СПГ из США «продается по спотовым ценам» и «успешно конкурирует с российским», но «у Украины нет инфраструктуры, чтобы напрямую покупать СПГ», передает РИА «Новости».

В результате американский газ оказывается «более дорогим по сравнению с виртуальным реверсом» – с начала сентября Киев полностью перешел на покупку российского газа по виртуальному реверсу, около половины транзитных объемов теперь сразу остается на Украине.

Маринченко предположил, что «какие-то разовые» покупки у США «возможны, но вряд ли Украина будет системно закупать в США сжиженный газ».

В теории Киеву было бы выгоднее напрямую покупать газ у России, без маржи трейдерам-посредникам при виртуальном реверсе. Однако из-за переизбытка газа на рынке «Нафтогаз» может найти предложения выгоднее, чем у Газпрома.

Маринченко считает, что сейчас отношения между двумя компаниями «конструктивные, нельзя исключить, что в итоге стороны перейдут на прямые закупки, но этому могут мешать политические соображения». Он отметил, что «тема газовых поставок» на Украине «остается сильно политизированной».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем новая схема закупки российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась прежде.

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